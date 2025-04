La reacción del papá de L-Gante por no ser invitado al cumpleaños de su hijo: “Que deje de hacer chiquilinadas”

El enojo del papá de L-Gante por no ser invitado al cumpleaños (Video: Mitre Live)

El sábado, L-Gante cumplió 25 años y para marcar esta fecha decidió hacer un show en Chile, por lo que lo celebró con sus fanáticos como más le gusta: con música. Más allá de lo que ocurría en el escenario, su madre, Claudia Valenzuela, organizó una fiesta sorpresa con la ayuda de Wanda Nara.

El festejo se llevó a cabo en la casa familiar que tiene en el barrio de Canning, y allí se presentaron sus amigos más cercanos, familiares, pero una persona que no estuvo presente: Miguel Ángel Prosi, el papá de Elián Valenzuela. Si bien es de público conocimiento que no hay relación entre el cantante de cumbia 420 y su progenitor debido a diferentes causas, han tenido algunos acercamientos y quizás el hombre esperaba la invitación.

Prosi le envió un audio a Juan Etchegoyen, que lo pasó en el ciclo de espectáculos que tiene en Mitre Live (Radio Mitre). “Ustedes saben que L-Gante cumplió años el fin de semana y hoy hablé con su papá, que me envió un audio para compartirlo al aire. Es fuerte porque hace un descargo contra su hijo después que él no lo invitó a su celebración”, comenzó diciendo el periodista en su programa.

En el audio deja en claro su posición: “No estoy dolido en absoluto con que no me hayan invitado a su cumpleaños”. Y continuó: “Se cortó el diálogo porque no corresponde. A ese chico le pasa lo que le pasa porque él lo permite. Es inteligente, no es ningún pelotu… y bueno, ya es grande y tiene que dejar de hacer chiquilinadas. Cada uno tiene su estilo, pero es como te estoy diciendo“.

El mensaje de voz termina allí, sin embargo, le envió una aclaración a Etchegoyen en la que asegura que su asistencia en el evento no iba a suceder de ninguna manera. “Lo que me agrega Miguel es que si lo hubiesen invitado, no hubiese ido”, leyó el periodista, dando inicio a un nuevo capítulo en este distanciamiento de padre e hijo.

El cumpleaños sorpresa de L-Gante

Según lo informado por el periodista Gustavo Méndez, Claudia Valenzuela fue la encargada de la celebración. “Del aeropuerto al cumple sorpresa. Claudia le organizó un cumple al cantante con todos sus seres queridos y, por supuesto, la cómplice fue su nuera, Wanda Nara”, escribió el panelista de Implacables al compartir imágenes del evento.

Todo se pergeñó con absoluta reserva, y se supo que Wanda y Claudia coordinaron todos los detalles sin que el músico tuviera conocimiento alguno. Según el periodista, “hubo abrazos, saludos y una mesa repleta de comida”, reflejo de un clima que combinó lo familiar con el sentido de comunidad que rodea a la figura del artista.

El lugar elegido fue el domicilio familiar en Canning, donde ya aguardaban figuras del círculo íntimo del cantante. Entre ellas, se destacaron Luis Perdomo y Vanesa Aranda, la mamá de Lautaro Coronel, El Noba, el músico trágicamente fallecido en 2022 que tenía una gran relación con L-Gante. La conductora de Bake Off Famosos acompañó el regreso del cantante desde el país vecino y participó activamente en la preparación del evento junto a su suegra.

El video, grabado por la familia del músico y posteriormente difundido por el periodista, muestra al artista ingresando al lugar, sorprendido por la cantidad de personas presentes, y saludando uno a uno a los asistentes. Esa misma mañana, la pareja había sido vista en el Aeropuerto de Ezeiza, tras regresar de Chile.

Esta situación marcó dos cosas: un nuevo año vida de L-Gante y la confirmación de que su relación con Wanda no está terminada, ya que se mostraron juntos en su viaje al país vecino, ella le dejó un cariñoso mensaje por su cumpleaños y fue parte del festejo familiar. Los hechos posteriores, demostraron que, por el contrario, el vínculo con su padre biológico parece cada vez más lejos de recomponerse.