Quiénes son los nominados en Gran Hermano: 7 jugadores se salvaron y una fuerte pelea opacó la noche

El cruce entre Ulises y Eugenia durante la gala de Gran Hermano (Teleshow)

La casa más famosa del país vivió una noche cargada de tensión, lágrimas, festejos y una inesperada guerra de palabras que dejó a todos los espectadores sin aliento. La gala de este jueves de Gran Hermano (Telefe) prometía ser un paso más hacia la esperada eliminación del próximo domingo 6 de abril, pero terminó convirtiéndose en un verdadero campo de batalla emocional cuando se revelaron los nombres de los participantes que lograron esquivar la temida placa de nominados.

Siete jugadores respiraron aliviados al escuchar sus nombres, revelados de forma intercalada y sin ningún orden específico por el conductor Santiago del Moro, en una estrategia pensada para aumentar la incertidumbre y el drama. Uno a uno, fueron siendo salvados y celebrando con abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento.

Eugenia Ruíz, Chiara Mancuso, Selva Pérez, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi se ganaron una semana más en la casa, gracias al voto positivo del público. Pero lo que parecía una velada de alegría y alivio para algunos, pronto se transformó en una noche de gritos, reproches y reclamos encendidos.

El detonante fue Ulises Apóstolo, el carismático y polémico participante cordobés que no pierde oportunidad para dejar en claro su orgullo por el interior del país. Cuando Del Moro anunció que se había salvado, Ulises se mostró con euforia, levantó los brazos y lanzó una arenga que, lejos de ser un simple agradecimiento, encendió la mecha de la discordia.

Ulises fue uno de los participantes que no dio el brazo a torcer en la gala

“Gracias de verdad a mi Córdoba, como siempre digo, que me la conozco entera, sé que el norte y el sur también”, dijo exultante. Y agregó: “También los otros pueblos del interior, los entrerrianos, los tucumanos, también saben que tienen un representante del interior acá. Ulises va a seguir en la casa de Gran Hermano, con la lengua filosa, como siempre, porque no me callo nada”.

El gesto de Eugenia fue inmediato. Su rostro, tenso y visiblemente molesto, lo decía todo. Del Moro, atento como siempre al clima que se enrarecía en el estudio, la interpeló: “¿Cómo te sentís, Euge?”.

Primero, intentó desentenderse. Pero el silencio no duró mucho. En un susurro cargado de veneno, soltó: “Ulises habla de Tucumán… y Tucumán es mío”, marcando territorio y desatando una nueva grieta en la casa: la del “verdadero interior”.

Ulises no se quedó callado. Nunca lo hace. “¿Pero cuál es tu tierra, Euge, si hace 10 años vivís en Recoleta? Podés tener la tonada, pero lo que te falta es todo lo de provinciana, por ejemplo, los códigos”, disparó sin filtros, lo que generó un silencio denso en el ambiente, seguido por una ola de murmullos dentro y fuera de la casa.

Así quedó conformada la placa para este domingo en Gran Hermano

La respuesta de Eugenia no tardó en llegar. Dolida y molesta, contraatacó donde más le duele a Ulises: en su protagonismo.

“Él se cree que el único contenido que da él es el que sirve, pero hoy Tato bailó mejor, y le chorrea la envidia por Tato”, lanzó, refiriéndose a Santiago Algorta, uno de los jugadores más queridos por el público joven, y que este jueves se lució con una coreografía que hizo vibrar a toda la casa.

Mientras tanto, Lourdes Ciccarone, Juan Pablo de Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio Di Lorenzo, Katia Fenocchio y Martina Pereyra siguen en la cuerda floja. Uno de ellos será eliminado este domingo, y la tensión promete alcanzar un nuevo pico.

La casa de Gran Hermano arde. Y no solo por las nominaciones. Las alianzas cambian, las emociones están a flor de piel y las máscaras comienzan a caer. La guerra por la representación del interior ya está desatada, y esta vez, ni Córdoba ni Tucumán están dispuestos a ceder territorio.