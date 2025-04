La tajante respuesta de Cinthia Fernández luego de que la acusaran de maltrato: “Es penoso contestar”

Cinthia Fernández publicó un descargo que estaría dirigido a la expareja de Roberto Castillo

Desde el comienzo de su relación con Roberto Castillo, el vínculo entre el abogado y Cinthia Fernández no paró de crecer. Fue así como la pareja anunció su casamiento en septiembre de 2024. Pero más allá del romance, desde entonces la modelo protagonizó fuertes cruces con Daniela Vera Fontana, la expareja del letrado y madre de sus hijas. Así las cosas, en un nuevo capítulo de este conflicto, la bailarina y la arquitecta volvieron a cruzarse.

Todo se dio a conocer este viernes cuando Fernández posteó una tajante respuesta en sus storys. “Estuve todo el día trabajando y recién veo todo lo que me mandaron: es penoso tener que contestar al despecho de esta mujer”, comenzó diciendo la expanelista de LAM (América). Y luego agregó: “Que triste papel hacés. Me implica tener que exponer situaciones de menores. Es vergonzoso esto pero lamentablemente no me queda otra porque se me acusa de maltrato. Ojalá puedas ser feliz y dejes de romper las pelotas algún día”.

La furiosa respuesta de Cinthia Fernández que estaría dirigida a Daniela Vera Fontana (Instagram)

Previamente, Vera Fontana se había expresado en redes sociales, criticando a Castillo. “Avísenle al papá que no es hora para que estén por cenar ni tampoco despiertas. ¡Ah claro! Seguro las hace faltar otra vez al jardín por la mañana. ¿Apostamos?”, comenzaba quejándose la mamá de las dos hijas más chicas del abogado en sus storys de Instagram.

Acto seguido, la arquitecta subió otro posteo en el que cuestionaba el desempeño de su ex como padre: “Que alguien me explique para estar 8am en un cole y 8am en un jardín... ¿se convirtió en súper poderoso?”. En una tercera story, Daniela destacó: “Una mañana que madrugás en la semana para llevarlas... y de los 3 jueves que van sólo las llevaste 1 a la mañana... Se llama respeto por la vida de nuestras hijas, rutina, compromiso, enseñar con el ejemplo...”.

A principios de 2025, la escalada de tensión entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana volvió a intensificarse tras nuevas declaraciones públicas de la bailarina en sus redes sociales. En aquella oportunidad, y lejos de adoptar un tono conciliador, Fernández eligió responder con dureza a sus seguidores, retomando viejos enfrentamientos con la ex pareja de su actual novio, el abogado Roberto Castillo.

Cinthia Fernández anunció su casamiento con Roberto Castillo (RS Fotos)

Consultada sobre cómo lidia con las críticas de Fontana, la mediática replicó con una frase que resumió su postura tajante: “Que se vaya con los lobos marinos y no rompa más los hue... de lo que ya los rompe”, mostrando que no está dispuesta a establecer ningún tipo de vínculo con la arquitecta.

Luego amplió sus acusaciones aludiendo a incidentes del pasado, incluyendo uno en particular: “¿La misma que golpeó el vidrio de mi camioneta delante de sus hijas para provocarme?”, y añadió una serie de imputaciones que abarcan desde denuncias de maltrato hasta desacreditaciones personales. En un texto extenso publicado en Instagram, Fernández expresó: “La misma que me acusa de maltrato a menores, me denigra siempre que puede en todo su tiempo al diario que tiene, se burla de mí por no tener un título y ella lo tiene juntando polvo”.

También profundizó sobre situaciones con las hijas de Fontana y Castillo, acusando a la arquitecta de influenciar negativamente a las niñas contra ella. “Le indica que me llame gato, que me dé vuelta la cara si me ve, le señala mis fotos y le dice que no me hable”, señaló, agregando que cuenta con pruebas que estaría dispuesta a presentar en la justicia.

La bailarina hizo referencia además a presuntas obstrucciones al vínculo entre el abogado y sus hijas, con fechas puntuales como Año Nuevo o el Día del Padre. “¿La misma que, por despecho, prohíbe el contacto con el padre a su bebé en Año Nuevo, Día del Niño, Día del Padre, cumpleaños, solo porque estoy yo?”, declaró.

La serie de afirmaciones se complementó con críticas directas al estilo de vida de Fontana, a quien llamó “demasiada despechada esta señora cara dura” y cuestionó su rol como madre y profesional. “Que pruebe con trabajar para ocupar el tiempo y así no molesta tanto”, sostuvo Fernández.