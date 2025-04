Dallys Ferreira recordó a su hermano a 11 años de su muerte: “Siempre serás mi chiquito”

El dolor de Dallys Ferreira al recordar a su hermano, a 11 años de su muerte: “Siempre serás mi chiquito”

A finales de 2017 Dallys Ferreira se instaló en Paraguay con su marido Nicolás Sporleder y su hija India, luego de más de una década instalada en nuestro país en donde se ganó el cariño de la gente y fue actriz, vedette y panelista. Hoy en su país conduce su propio programa y vive un momento personal de gran felicidad. Sin embargo, a través de sus redes, compartió un emotivo recuerdo al recordar a su hermano Jonathan.

En enero se cumplieron 11 años de la trágica muerte del joven, quien se suicidó en 2024 a los 20 años y fue uno de los golpes más duros para la conductora como para su familia. Desde su cuenta de Instagram, compartió fotos junto a su hermano a modo de homenaje.

“Mi hermano Jonathan que hoy vive en el cielo. Te extraño, hermano mío y te amo siempre, siempre ojalá pueda volver a abrazarte, mi bebé”, escribió Dallys junto a fotografías de su infancia junto a otras de sus años cuando participó en Bailando por un sueño y trabajó en escenarios de la calle Corrientes.

El posteo que Dallys Ferreira le dedicó a su hermano Jonathan, a 11 años de su muerte (Instagram)

“Deseo con todo mi corazón poder decirte cuanto te amo y lo valioso que sos para nosotros. Siempre, siempre serás mi chiquito”, completó, sensibilizada quien hoy está al frente de Las mañanas de Unicanal. Entre las imágenes que les mostró a sus seguidores aparece el tatuaje que se realizó una de sus muñecas: allí lleva en tinta el nombre “Jonathan Do Jesús”.

El hermano de la actriz se arrojó desde un cuarto piso de un edificio del barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. Dallys se encontraba en los camarines del Teatro Provincial en Mar del Plata, a punto de volver a escena en la obra Sé infiel y no mires con quién, cuando recibió la noticia sobre su hermano. Fue Brian, su hermano de 14 años, quien la llamó desde Paraguay para informarle que Jonathan, de 21, se había arrojado al vacío desde un cuarto piso minutos antes. “¡Tengo destrozado el corazón, Dios! ¡Quiero a mi bebé! ¡Devolveme a mi hermano, y no quiero nada más de esta vida!”, expresó ella en aquel momento al darse a conocer la noticia.

El suicidio de Jonathan, su hermano de 20 años, marcó un punto de quiebre en su vida. Todo ocurrió durante un apagón por falta de pago, después de una discusión familiar. Jonathan golpeó la mesa, salió corriendo al balcón y se arrojó al vacío frente a su madre y a su hermano menor Brian, que tenía trece años. Ni ellos ni ella pudieron hacer nada. “No hace falta aclarar que ese hecho fue algo muy doloroso para mí”, compartió, sobre la experiencia a la que llamó “tal vez la peor de todas”.

Dallys Ferreira se tatuó el nombre de Jonathan en una de sus muñecas

Dallys Ferreira compartió postales de su hermano para recordarlo

La vida y la madurez le enseñaron a convertir el sufrimiento en sabiduría, a reconocer sus logros con justicia, a valorar a sus seres queridos y a expresar sus pensamientos sin importar la reacción de los demás. En esa etapa también encontró refugio en la fe: se acercó a Dios, encontró en la vida espiritual un bálsamo y se apoyó en la terapia. Durante ese proceso, su psicólogo le advirtió que debía dejar de exigirse ser la mujer perfecta y abandonar la sensación de omnipotencia. Según contó, él la ayudó a sacarse de encima culpas, luego de sentirse sin salida.

Dallys hoy conduce Las mañanas de Unicanal en la televisión paraguaya

Dallys Ferreyra en una divertida postal junto a su hermano

En la primera entrevista que dio en Intrusos, después del doloroso hecho, la paraguaya conmovida habló de la importancia que siempre tuvo en su vida el ser creyente. “Yo, aunque quisiera, no puedo negar mi fe. Dios fue mi papá, él iluminó mi vida. Intenté enojarme con Dios y al principio me enojé con todos, hasta conmigo porque no estuve en Paraguay para protegerlo. Lo que me preguntaba era ‘¿por qué Dios no hiciste un milagro?‘. Mi hermano eligió esto en un momento irracional de un impulso”, expresó, entre lágrimas.