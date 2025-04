Definición ajustadísima entre Luz y Bati en Gran Hermano: quién fue el jugador que quedó eliminado

Santiago “Bati” Larrivey quedó eliminado de Gran Hermano con el 50,4% de los votos del público (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) sumó este lunes un nuevo eliminado en medio de una gala extendida. En un desenlace que mantuvo en vilo tanto al público como a los propios jugadores, Santiago “Bati” Larrivey fue quien debió abandonar la competencia, tras una votación ajustada en la que acumuló el 50,4% de los votos negativos frente a Luz Tito, quien logró permanecer en juego con el 49,6%.

La placa de nominados había quedado definida entre diez participantes, de los cuales cinco fueron sancionados por infringir las reglas del programa, tras referirse a gritos del exterior, y otros cinco fueron elegidos por sus compañeros. Sin embargo, al desdoblarse la gala, la eliminación se postergó hasta este lunes 31 de marzo. El domingo, el conductor Santiago del Moro anunció quiénes eran los cuatro jugadores con menor cantidad de votos negativos y que, por tanto, quedaban fuera de riesgo.

La semana estuvo marcada por la decisión de Gran Hermano de sancionar a Chiara Mancuso, Sandra Priore, Bati Larrivey, Luz Tito y Lourdes Ciccarone, mientras que Katia Fenocchio fue nominada a través del voto de la casa. Ulises Apóstolo, el líder de la semana, no pudo hacer uso de su beneficio tras recibir una sanción por haber hablado con sus compañeros acerca de posibles movimientos, por lo que la placa quedó sin modificaciones.

Diez participantes quedaron nominados, cinco sancionados por infracciones y cinco elegidos por votos de compañeros (Video: GH, Telefe)

Durante la primera parte de la gala, emitida el domingo, cuatro jugadores fueron salvados por decisión del público: Lucía Patrone, Tato Algorta, Eugenia Ruiz y Selva Pérez. Así, quedaron en la cuerda floja seis participantes.

Este lunes, del Moro comenzó a anunciar quiénes quedaban fuera de peligro. La primera en ser salvada fue Lourdes Ciccarone, con apenas el 2,4% de los votos. Le siguió Sandra Priore, con el 4,8%, mientras que Katia Fenocchio, más conocida como “La Tana”, fue la tercera en salir de la placa, con un 6,5%. “¡Vamos, La Matanza avanza!”, gritó emocionada.

La cuarta en bajar de la placa fue Chiara Mancuso, con el 19,5% de los votos. La definición quedó así entre Luz y Bati, dos participantes que en las últimas semanas habían quedado enfrentados en el juego.

Luz había protagonizado un fuerte cruce con Katia durante la semana

Alrededor de la medianoche, Santiago del Moro regresó al living de la casa para dar el anuncio final. Con una diferencia mínima, el público decidió que Bati debía dejar la casa. Visiblemente conmovido, el platense se despidió de sus compañeros y expresó: “Esto fue un sueño, la verdad estoy agradecido. Rómpanla y que gane el mejor. ¡Qué gane el juego!”.

La joven celebró su permanencia en el reality show. Durante el final de la semana, la jujeña se había mostrado con cierto temor, principalmente porque desde que Catalina Gorostidi reingresó a la casa mediante el Golden Ticket gracias al abandono de Juliana “Furia” Scaglione, intentó hacer campaña para que Luz sea la eliminada de la semana.

Previo al anuncio, ambos participantes expusieron sus motivos para permanecer en el certamen en el confesionario. “Estoy jugando desde el momento en que llegué a esta casa. Obviamente cometí errores o quizás hice más ruido del que debía, por eso llegué hasta esta parte”, había declarado Bati. En tanto, Luz afirmó: “Creo que incomodo acá. Quiero que no se terminen de acomodar. Me gustaría callarlos. No me suelten la mano. No estoy lista para ver tanta gente afuera”.

Además, en medio de la gala, la casa volvió a interactuar con el “kiosco”, eligiendo por unanimidad una caja sorpresa que contenía un mazo de cartas para jugar durante 24 horas. Esta no es la primera vez que lo jugadores optan por una caja misteriosa. Previamente, ya les había tocado un mazo de naipes y, en otra oportunidad, también recibieron un tablero de ajedrez.