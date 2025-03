Jimena Barón abrió el debate sobre el uso del celular en su hijo de 11 años: “Tiene muchos amigos con WhatsApp” (Instagram)

El acceso de los menores de edad a las nuevas tecnologías, en la era de las redes sociales y de los peligros que se encuentran a un clic de distancia, es una problemática mundial. Series como Adolescencia, producción de Netflix que es furor en el mundo, aborda con crudeza algunos tópicos que preocupan a los padres de una forma cruda y esclarecedora. Jimena Barón desde su cuenta de X reflexionó sobre esto cuando su hijo le preguntó si podía tener un celular.

“Ustedes que son padres. ¿A qué edad le dieron un celular a sus hijos?“, fue el disparador del periodista Osvaldo Bazán en la red social que motivó a que la actriz contara su experiencia con Morrison, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo, mientras transita el quinto mes de su embarazo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

“Ayer tuvimos esta charla con Momo. 11 años, muchos amigos ya con celular y WhatsApp. Le dije que el celular con WhatsApp es para cuando él tenga una independencia que justifique el necesitar comunicarnos por ahí y dejarme tranquila como mamá”, contó, desde la ex Twitter. “Aún no tiene esa independencia por ende aún no es necesario. También hablamos de los peligros de la pérdida de control con respecto a chats y contactos directos. Lo entendió. Veremos cómo sigue”, compartió.

“No soy para nada una mami anti tecnología. Momo juega a la play y ahí ya hay un chat que cada tanto tengo que estar controlando con quien se habla. Como adulta considero que hay que regular la cantidad de espacios riesgosos, simplemente porque un niño no tiene la cabeza ni la capacidad para protegerse solo de ciertas cosas ni yo el tiempo de estar controlando tantos espacios virtuales y sus peligros”, aseveró.

Sin embargo, algunos padres contaron cómo ellos se enfrentaban a que sus hijos tengan celulares y redes sociales a temprana edad y cómo se les complicaba cuando comenzaban el colegio secundario. “Bueno faltan 2 años. 2 años a esa edad es mucho tiempo, mucha diferencia”, afirmó la cantante dejando abierta la posibilidad de cómo afrontará el tema cuando su hijo sea más grande.

Jimena es muy apegada a Momo y, esta vez desde Instagram, contó cómo fueron los planes madre e hijo que hicieron este fin de semana pedido de él. “Ayer domingo Matías tenía golf y el enano y yo pasamos unas 12 horas de corrido haciendo cosas juntos. Le pregunté que quería hacer y este fue nuestro día. (Agarré el teléfono únicamente para sacar un par de fotos)”, relató a sus seguidores.

Jimena Barón y su hijo Momo en la final de la Copa América en Estados Unidos

La intérprete de “La Tonta” y “La Cobra” fue mostrando las actividades que hicieron como andar en skate, ir al cine a ver la película Flow, disfrutar de los videojuegos en un shopping y deleitar a su mamá cocinándole solo y sin ayuda de ella unos chicken fingers con puré. Hacia el final del día Jimena compartió sus sensaciones. “Vimos una serie hasta que se durmió y me sentí muy bendecida de tener este hijo precioso y de frenar para estar con él y escucharlo y disfrutar de que me charle y proponga cosas y me de la mano por la calle. La mano que todavía es chiquitita y no se le fueron los hoyuelos”, profundizó.

“A veces los pibes solo quieren jugar a la play y una no da más y los deja enchufados para que no le rompan las bolas y está bien. Pero a veces somos los grandes que no logramos desenchufar y cuando les damos total atención ellos responden con cariño y se súper copan en compartir. Un poco pienso que ser buena mamá es estar, con errores por supuesto, pero estar, no cumplir, sino tener ganas de estar con ellos”, concluyó.