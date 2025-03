Mirtha Legrand recuperó el anillo de Racing Club: “Creí que lo había perdido”

Mirtha Legrand recuperó el anillo de Racing

Lo creyó perdido para siempre. Robado junto a sus otras alhajas, en uno de esos episodios tristes que alteran la intimidad de cualquier hogar. Pero el destino —o más bien, la fidelidad de su asistente— tenía otros planes para Mirtha Legrand, que este sábado por la noche sorprendió a todos al revelar en vivo que había recuperado su anillo de Racing Club, uno de los objetos más queridos de su colección personal, que durante muchos años estuvo convencida de que había perdido en un robo.

“Vos sabés qué estaba pensando, mirá, tengo el anillito de Racing. Bueno, que sepan que lo recobré. Yo creí que lo había perdido”, anunció la diva con su estilo inconfundible, generando una ola de reacciones entre sus invitados en la ya emblemática mesaza que compartió con Betiana Blum, Daniel Aráoz, Martín “Campi” Campilongo, Juana Molina y Nito Artaza.

El relato fue tan inesperado como entrañable. Mirtha recordó que, tras sufrir un robo en su casa, había dado por desaparecidas todas sus joyas. Entre ellas, ese anillo que lleva el escudo del club de Avellaneda, símbolo de su amor incondicional por la Academia. Sin embargo, días atrás, durante una conversación íntima en su dormitorio, su nieta Juana Viale la sorprendió con una simple pregunta: “Abu, ¿el anillo de Racing no te lo ponés más?”, le dijo.

La contestación de la icónica conductora no tardó en llegar. “No, querida, me lo robaron”, respondió Mirtha, convencida. Entonces, casi como un acto de magia doméstica, intervino Elvira, su asistente de toda la vida: “No, señora, yo lo tengo guardado en un estuche”.

La revelación desató carcajadas en el estudio. La conductora, entre divertida y aliviada, concluyó con una frase que mezcla coquetería y sinceridad: “Ahora me engordó el dedo y me cuesta ponérmelo”.

El anillo que recuperó Mirtha

La historia, que podría haber sido una simple anécdota, se transformó en un momento televisivo. No solo por el tono teatral con que lo narró, sino por lo que representa ese anillo: una conexión íntima con su identidad, su memoria y su pasión por Racing. No es solo oro y esmalte. Es pertenencia.

Y aunque ahora el anillo no le entra con la misma facilidad, brilla. Brilla como ella. Brilla como los recuerdos que, a veces, también regresan. No es ninguna secreto que Legrand es fanática de La Academia y siempre le muestra su apoyo al equipo, por lo que ni fue ninguna sorpresa cuando el año pasado celebró por todo lo alto la victoria en la Copa Sudamericana por 3 a 1 frente a Cruzeiro, algo que se repitió esta temporada por la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, ambos rivales brasileños.

Invadida por la alegría, la pasión y la locura por el histórico triunfo de Racing en Asunción del Paraguay en la final de la Copa Sudamericana, la diva usó sus redes sociales para expresarse ante este hecho histórico. Con un video en sus historias de Instagram, sentada en el sillón de su casa, vestida de blanco, llevando un pañuelo azul y blanco en el cuello y la camiseta de Racing en la falda, Mirtha compartió su emoción. “Quiero que sepan que estoy orgullosa de ser ‘racinguista’ de toda la vida, desde que nací prácticamente”, comenzó diciendo la legendaria conductora.

“Un beso enorme para todos. Quiero que sepan que he pasado una tarde maravillosa”, dijo con una sonrisa, mientras agarraba la camiseta, provocando la risa de la persona detrás de cámara. “Acá tengo la camiseta de Martínez porque yo también soy Martínez”, comentó, divertida. Con emoción en la voz hizo un pedido para todos los hinchas de La Academia: “No nos olvidemos de esto, disfrutemos porque fue algo extraordinario”.

“Arrancó el partido y ya de entrada un gol, después siguieron. Una maravilla, gracias Racing, un beso para todos y todo mi orgullo”, cerró La Chiqui.