Gran Hermano: el desgarrador llanto de Tato tras la eliminación de Luciana y la reacción de sus compañeros

Abrumado por la salida de su compañera, Santiago Algorta rompió en llanto ante las cámaras (Video: Gran Hermano – Telefe)

Tras la sorpresiva eliminación de Luciana Martínez en la última gala de Gran Hermano (Telefe), la casa quedó en absoluto silencio. Pero mientras algunos intentaban digerir la noticia en voz baja, Santiago Tato Algorta no pudo ocultar lo que sentía. Apenas se apagaron las luces y Luciana cruzó la puerta, el uruguayo se fue directo a la habitación acompañado por Luz Tito, otra de sus aliadas más cercanas.

La escena dejó completamente desolado a Tato, quien formó un estrecho lazo con la bailarina en estos meses de convivencia. Se sentó en su cama, bajó la cabeza y lloró desconsoladamente. Se lo vio aferrado a una de las manos de Luz, que permanecía a su lado sin soltarlo, en silencio, acompañándolo en su dolor. El llanto fue largo, profundo, sin palabras. Las cámaras enfocaron su rostro visiblemente afectado, sin intención alguna de disimular ninguna de sus lágrimas. Si bien no se encontraba solo en la habitación, lo cierto es que no podía dejar de llorar y solo él sabía qué pasaba por su cabeza.

En medio de ese clima de angustia, Juan Pablo De Vigili se acercó con paso lento. Primero se inclinó hacia Luz, la abrazó con fuerza y luego fue directo hacia Algorta. Se agachó y, sin dudarlo, le dio otro abrazo, en un gesto tan inesperado como conmovedor en medio de la tensa competencia. “Largá todo que te va a hacer bien”, le dijo al oído, mientras el uruguayo seguía con los ojos húmedos, la mirada clavada en el piso. “Sos una gran persona”, agregó, dejando en claro que la percepción que tenía de él había cambiado tras la eliminación de Martínez. Acto seguido, decidió darles su espacio y se despidió con un “Fuerza, chicos”, antes de retirarse de la habitación.

El jugador fue consolado por uno de sus compañeros, quien se acercó a abrazarlo y darle palabras de aliento

Más tarde, quien intentó levantar el ánimo del participante fue Sandra Piore. Para ello, se sentó frente a él, lo miró fijamente y, con un tono más directo y estratégico, le dijo: “Luciana nos está viendo en el estudio y lo único que va a querer es que sigamos para adelante y cada vez más fuerte. No podemos bajar los brazos y ya sabés a dónde hay que apuntar”. Pero las palabras de aliento por parte de la platense no lo alcanzaron, por lo que no respondió. La cámara lo mostró cabizbajo, sin reaccionar, hasta que lentamente se acostó en la cama, completamente vestido, sin decir una sola frase.

Cabe recordar que la eliminación de Luciana se vivió con una gran tensión en el ambiente. En la gala especial del lunes por la noche, Santiago del Moro fue el encargado de anunciar el resultado del mano a mano entre ella y Chiara Mancuso. Las dos se ubicaron una al lado de la otra, quietas, mientras sus compañeros las rodeaban sin emitir sonido alguno en la emisión. El conductor prolongó el suspenso: “Quien abandona la casa de Gran Hermano esta noche es...”, dijo, provocando miradas cruzadas y gestos contenidos.

Luego de la gala de eliminación, Sandra se reunión con Santiago y Luz para darles fuerzas (Video: Gran Hermano – Telefe)

Finalmente, con el 51,2% de los votos del público, fue la bailarina quien debió abandonar la competencia. Se levantó con calma, respiró hondo y comenzó a despedirse uno por uno. Hubo abrazos, palabras al oído y aplausos. Antes de salir, se paró frente a la puerta y, visiblemente emocionada, dejó su última frase: “Entró una niña asustada y se va una mujer llena de vida y de sueños. Cuando se cierra una puerta, se abre un universo entero. Gracias a todos, los voy a atesorar mucho”.

La casa quedó con 16 jugadores en carrera, pero para Santiago, algo se rompió esa noche. La partida de su amiga no solo desarmó una alianza, sino que le arrancó un pedazo del juego y del corazón.