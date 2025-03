La española Ana Mena, ovacionada en el Lollapalooza Argentina: “La sensación ha sido brutal”

Ana Mena en el Lollapalooza Argentina

“Ha sido increíble. Me siento muy feliz, como muy eufórica, porque de verdad no me esperaba ver a tanta gente, que tanta gente se supiera mis canciones. Ha sido precioso, precioso de verdad”, confiesa Ana Mena con una sonrisa radiante, al bajarse del escenario Flow en el primer Lollapalooza Argentina al que se presenta. La cantante española, una de las grandes promesas del pop urbano, vivió su debut en el icónico festival que se desarrolla en el Hipódromo de San Isidro de una manera inesperada. Cantó una hora, y por supuesto, enfervorizó al público con su hit Madrid City. “La gente... no doy crédito. Increíble”, dice, destacando la respuesta del público argentino, que se entregó completamente a su música. La emoción de la artista se refleja en cada palabra mientras rememora lo vivido en ese escenario que reúne a miles de fanáticos de la música global.

Aunque la nacida en Estepona hace28 años había llegado al festival con una gran ilusión, la experiencia que vivió la avasalló: “Yo creo que las expectativas fueron muchas, pero las superó la realidad. La sensación ha sido brutal”, comparte. Para ella, uno de los momentos más destacados de su actuación fue cuando interpretó “Cae el Sol”, de la banda argentina Airbag, una canción que, según cuenta, la había estado escuchando muchísimo, especialmente en su versión en vivo desde el Estadio Vélez Sarsfield. “Me encanta esa canción, me la escucho en YouTube en el live del Estadio Vélez. Dije, ‘a ver si les gusta como regalito’”, comenta, visiblemente emocionada por la cálida respuesta de los asistentes a ese guiño hacia la cultura musical argentina.

Ana Mena en el escenario de Lollapalooza Argentina 2025

Mena ya había visitado Argentina previamente, y se siente particularmente agradecida con su público en el país: “Siempre me lo avisaron, me lo dijeron, pero hasta que no lo vives en un festival como este, que es muy top, no lo puedes contar de esta manera”, expresa. La cantante destaca lo que para ella es una conexión especial con los fans argentinos, un país al que regresa con gusto siempre que puede. Además, no duda en confesar que el público local tiene algo muy especial: “Ha sido muy bonito, muy chulo”, agrega con un brillo de felicidad en los ojos.

A lo largo de su carrera, Ana Mena ha logrado colaborar con artistas internacionales, y una de las más importantes para ella fue con Emilia, con quien compartió su éxito “Rápido”. La cantante nos cuenta cómo fue trabajar con la artista argentina, asegurando que fue un proceso muy orgánico. “Fue muy fácil. Nos escribimos por Instagram, luego por WhatsApp, enviamos el tema y le encantó. Fue una conversación orgánica, porque nos conocemos”, relata. Para ella, esta colaboración representa una de las mejores experiencias en su carrera. Además, Mena también muestra interés en trabajar con otros artistas, mencionando a Los Ángeles Azules como una posible colaboración en el futuro: “Si el tema es guay, sí, siempre”, asegura con entusiasmo.

Ana Mena sobre el escenario del Lollapalooza 2025 (Prensa Lollapalooza)

¿Cuanto sabe de Argentina?

No podía faltar un pequeño test para conocer más sobre su conexión con la cultura argentina. Mena, aunque se confiesa seguidora del Real Madrid, muestra su simpatía por el fútbol argentino sin comprometerse demasiado: “Yo soy del Madrid, la verdad. No sé, por ahí dicen River, por ahí Boca... No, no, no puedo aquí dividir”, se ríe. En cuanto a las comidas y bebidas típicas, Ana revela su amor por el mate, aunque no con la costumbre habitual de los argentinos: “Lo tomo dulce, porque no tengo tanto el hábito de tomar mate”, comenta. También se muestra sorprendida por lo delicioso de la comida argentina, eligiendo al de batata como uno de sus dulces favoritos.

Con una carrera que va en ascenso desde su irrupción en la música en 2016, Ana Mena se ha consolidado como una de las artistas más escuchadas de la era del streaming, tanto en España como en Italia. Su participación en el Lollapalooza Argentina no solo marcó un hito personal, sino que reafirma su lugar en la escena internacional del pop urbano. Al ser mencionada como una de las grandes promesas del género, Mena se siente honrada pero no se deja llevar por los títulos. “Es bonito salir y que la gente te reciba de esta manera”, concluye con una sonrisa, sabiendo que su música ha tocado a muchos más de los que imaginaba.