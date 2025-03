La abogada brasileña de Thelma Fardin habló sobre la condena histórica a Juan Darthés: “Sentó un precedente inédito”

Thelma Fardin junto con su abogada, Carla Junqueira

El 20 de marzo de 2025 será recordado como un hito crucial en la lucha por la justicia en Brasil. Juan Darthés, el actor acusado por Thelma Fardin de abuso sexual durante una gira de Patito Feo en 2009, fue finalmente condenado a seis años de prisión. Este fallo, además de representar un triunfo personal para la actriz, significó también un avance histórico en el sistema judicial brasileño, donde se redefinió lo que constituye el consentimiento en un caso de violación.

En una conversación exclusiva con Teleshow, Carla Junqueira, la abogada de Thelma Fardin, expresó la trascendencia de la sentencia al subrayar que lo ocurrido “es un procedimiento inédito en Brasil”. Explicó que el fallo no solo se refiere a la culpabilidad del actor, sino que también establece un precedente judicial sobre el consentimiento. “Este fallo fue muy importante, muy movilizante, tanto en términos personales para Thelma, que finalmente cerró ese ciclo de su vida, que fue un periodo de mucho sufrimiento, de costo personal, como también para Brasil, en términos jurídicos”, afirmó la abogada.

Uno de los puntos más destacados de este juicio fue la redefinición del consentimiento, un concepto fundamental en los casos de abuso sexual. Junqueira explicó que, en el transcurso del proceso, “se planteó la discusión sobre si el Código Penal brasileño exige violencia física para considerar que hubo violación. Y cinco tribunales concluyeron que no.” La defensa de Darthés había intentado argumentar que la falta de resistencia física de Fardin invalidaba la acusación. En cambio, el tribunal dejó claro que el consentimiento no depende de la resistencia física.

La palabra de Thelma Fardín a su abogada, Carla Junqueira, tras conocerse el fallo

Junqueira lo expresó con contundencia: “Darthés cambió su versión. Arrancó el principio del proceso diciendo que no había pasado nada dentro de esta habitación, que él la había echado. Y después, hace más o menos unos ocho meses, cambió su versión para decir que sí había pasado, pero que Thelma no había presentado ninguna resistencia física, que no estaba atada, no estaba amordazada, podría haber pateado, podría haber gritado".

Así las cosas, “la falta de consentimiento no puede presuponerse por la falta de resistencia física. Eso es algo que se definió claramente en este fallo.”

Este cambio de versión, según Junqueira, fue clave para la evolución del caso, ya que se abrió una discusión legal sobre cómo interpretar la ausencia de resistencia. La abogada concluyó que “el consentimiento es algo mucho más complejo que una reacción física inmediata”, una noción que, gracias a este fallo, ahora está completamente integrada en el sistema legal brasileño.

“Es un procedimiento inédito en Brasil”, detalló Carla Junqueira, abogada de Thelma Fardin

A pesar de la victoria, el proceso aún no está cerrado. Darthés tiene 15 días para apelar ante uno de los tribunales superiores de Brasilia. Junqueira explicó cómo funciona este procedimiento: “Si el recurso es admitido, el tribunal revisará la interpretación del derecho, no los hechos probados. Esto podría demorar un año o más”. Si el recurso no es admitido, el cumplimiento de la pena se iniciaría tras el juicio de admisión, que suele tardar entre cuatro y cinco meses. A pesar de la incertidumbre, la abogada dejó claro que, independientemente del resultado final, “lo que está probado son los hechos. No hay dudas sobre lo ocurrido”.

Con este fallo, Thelma Fardin no solo encuentra un cierre a una de las etapas más oscuras de su vida, sino que también contribuye a un cambio en la legislación del vecino país.

El impacto de esta decisión judicial va más allá de la condena a Juan Darthés. El fallo histórico refuerza la importancia de que, en Brasil y en el resto del mundo, el consentimiento sea reconocido de manera clara y sin ambigüedades, una lección que, sin duda, marcará a las generaciones futuras.