Wanda Nara demandó otra vez a Alex Caniggia por calumnias e injurias: los detalles

En las últimas horas se conoció que Wanda Nara inició una querella penal por calumnias e injurias contra Alex Caniggia, sumando así un nuevo conflicto judicial al tenso momento personal que se encuentra atravesando con su exmarido, Mauro Icardi. La denuncia fue presentada ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, donde el mediático fue notificado y emplazado a designar un abogado defensor en un plazo de 48 horas.

Según informó su abogado, Alejandro Cipolla, a Teleshow la notificación llegó con una cédula judicial en la que se le requiere a Caniggia que indique si designará un defensor de confianza o, en caso contrario, se le asignará uno de oficio. “Ya hice mi presentación, todavía no me vincularon a la causa”, explicó el letrado en diálogo con este medio. Además, detalló que su cliente no tiene intención de retractarse ni ofrecer disculpas: “Se trata de una querella penal por calumnias e injurias y, del lado de Alex, manifestó y le recomendé que no haga ningún ofrecimiento ni tampoco disculpas. Lo máximo que íbamos a ofrecer son $3.500 pesos a modo de reparación”, ironizó.

Lejos de mantenerse al margen, Alex respondió con su característico estilo provocador desde sus redes sociales. En su cuenta de X, previamente conocido como Twitter, publicó una imagen de la notificación judicial junto con un mensaje directo hacia Nara: “Querida, perdiste contra Mauro Icardi en Italia y ahora querés enfrentar al emperador en Argentina. Lamentablemente, para vos, tu mayor logro es el fracaso. Nos vemos en Tribunales, ridícula”.

La intimación a Alex Caniggia por parte de Wanda Nara (X)

Pero su reacción no quedó ahí. En su cuenta de Instagram, compartió una historia que escribió su abogado: “De no creer lo de Wanda, ahora querellando a @alexcaniggia. Si querés, todos podemos hacer una colecta para que consigas el dinero que Mauro no te da”. En otro posteo, agregó: “Aguante @mauroicardi y @sangrejaponesa”, dijo mientras arrobó a su abogado, Alejandro Cipolla. Luego, publicó una imagen de Miss Piggy, con la frase: “Nos vemos en Tribunales, ridícula”, en una clara burla dirigida a Wanda Nara.

Este no es el primer intento de la empresaria de llevar a Caniggia a la Justicia. En febrero pasado, la empresaria presentó una denuncia penal por calumnias e injurias, argumentando que las publicaciones del mediático en redes sociales afectaban su imagen pública y su desempeño profesional como modelo, influencer y conductora.

El mediático compartió el posteo por parte de su representante legal (Instagram)

En aquella oportunidad, la jueza Cinthia Oberlander rechazó la denuncia al considerar que Nara, al ser una figura pública, está expuesta a la crítica y al debate mediático. En su fallo, la magistrada explicó que las expresiones vertidas por Caniggia “se trataron de meras opiniones o juicios de valor que no tienen un contenido informativo sobre otros hechos o circunstancias, más allá del conocimiento que brindan sobre las ideas propias del autor, a la vez que guardan relación con hechos de dominio público, como su separación mediática y su vínculo con otras figuras conocidas”.

Entre los mensajes de Caniggia que generaron la reacción de Nara se encuentran publicaciones en las que la llamó “grasa, cabeza, tilinga y gato acomodado”. También hizo referencias despectivas a su familia y a su relación con su expareja, lo que llevó a la empresaria a intentar accionar legalmente en un intento de poner un freno a la situación que se había originado en el plano virtual.

"Nos vemos en tribunales, ridícula", expresó Caniggia contra Nara (Instagram)

Wanda enfrenta múltiples frentes judiciales en simultáneo. A esta querella contra Caniggia se suma su divorcio con Icardi en Italia, su batalla legal con la China Suárez y otras disputas mediáticas que han mantenido su nombre en el centro de la polémica en los últimos años. Y, en este contexto, la nueva denuncia contra el mediático reaviva un conflicto que ya tuvo su capítulo en los tribunales y plantea la incógnita de si esta vez la Justicia dará lugar a su reclamo o volverá a desestimarlo.