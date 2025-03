Duki anunció nuevas fechas de su Ameri World Tour en Argentina

Duki anunció dos nuevas fechas en Argentina en medio de su gira mundial

A pura potencia y emoción, Duki hizo vibrar a miles de personas a lo largo de sus tres primeros shows en el Movistar Arena. Con esa sensación a flor de piel, y con la idea de compartir su nuevo álbum Ameri con todos sus seguidores, este miércoles el cantante sorprendió al anunciar nuevas fechas en Argentina.

A través de sus redes sociales, el referente del trap se dirigió a sus fans para vivir dos nuevas noches a pura alegría. “¿Cómo están mis diablos y mis diablas? Les mando un beso y un abrazo enorme, mañana comenzamos la segunda tanda, los últimos tres Movistar. Y dado los sucesos increíbles, que la estamos rompiendo toda, y que todos los diablos y las diablas me están amenazando porque algunos se están perdiendo el show, vamos a sacar otras dos fechas más. Así que toda esa gente que no pudo disfrutar del show de Ameri no digan que no les avisé“, expresó el artista afirmando sus recitales para el 29 y 30 de mayo.

Duki llamó a sus fans para vivir una nueva fecha del Ameri World Tour

El rey del trap se prepara para girar por el mundo y llevar los sonidos y la esencia de su nuevo álbum a países como Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, México y España.

A diferencia de otros recitales, en los que el artista reunía a más de 80.000 personas en estadios como el de River Plate o el Santiago Bernabéu, esta vez el joven eligió vivir un momento íntimo con sus “diablos” y “diablas” y mirar a cada uno a los ojos.

Conmovido por su gente, Duki expresó su gratitud y emoción por arrancar esta gira en "la tierra que lo hizo grande" (Crédito: Dale Play)

Un Duki en llamas provocó la euforia de sus fans (Crédito: Dale Play)

Después de tanta expectativa, Duki presentó su ansiado disco en el Movistar Arena. El recital no solo mostró su fascinación por el espacio y las estrellas, sino que también reflejó ese sitio al que quería llegar y al que busca transportar a sus fans en cada canción. La esencia de Ameri podía verse retratada en el escenario. En el techo, las cuatro D de color rojo reflejaban las 4 dimensiones del artista: lo oculto, la delicadeza, lo simbólico y lo que no se dice.

Entre gritos y ovaciones, cientos de fans, algunos con la cara tatuada igual que su ídolo, alentaron al cantante durante su gran noche. Con un show de casi dos horas, el joven interpretó más de 30 canciones, repasando no solo sus temas actuales, sino también hits como “She Don’t Give a Fo”, “Rockstar” y “Givenchy”.

Uno de los mejores momentos del show se dio en Rockstar (Crédito: Dale Play)

A diferencia de otras oportunidades, esta vez Duki no contó con invitados. Por esa razón, el joven sostuvo su show con la fuerza de su música y la cercanía con su público. La emoción alcanzó su punto máximo cuando permitió que algunos seguidores subieran al escenario a cantar junto a él, generando momentos inolvidables tanto para los presentes como para el propio artista.

Con su historia de superación, Duki mostró que el talento y la autenticidad pueden transformar un movimiento en un fenómeno internacional. Su historia comenzó en las plazas de Buenos Aires, donde se destacó en las batallas de freestyle, hasta convertirse en la voz de toda una generación dentro del trap y la música urbana.

Duki World Tour sigue su marcha y cada noche en Buenos Aires se siente como un hito en su historia (Crédito: Dale Play)

Duki brilló ante mas de 15.000 personas cada noche en el Movistar Arena (Crédito: Dale Play)

Desde sus primeras rimas en El Quinto Escalón hasta su explosión como artista global, Duki logró lo que pocos: transformar una escena emergente en una industria consolidada. Su estilo marcó una nueva era en la música argentina, inspirando a una ola de artistas que lo siguieron y demostrando que el rap en español puede competir en los escenarios más importantes del mundo.

Más allá del éxito en su país, su impacto traspasó fronteras. Hoy, Duki llena estadios, lidera rankings y colabora con artistas internacionales, consolidando su lugar en la escena global. Su ascenso no solo es un triunfo personal, sino también un reflejo del crecimiento de la música argentina en el mapa mundial.