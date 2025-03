Pampita mostró cómo son sus días en Miami: paseos en la playa, cabalgatas y mucho relax

Pampita mostró su día de relax en Miami

A cinco meses de confirmar su relación con Martín Pepa, Pampita vive uno de los mejores momentos de su relación. A pesar de mantener un vínculo a distancia, la pareja busca toda oportunidad para disfrutar su tiempo juntos. Así las cosas, la conductora compartió en sus redes sociales cómo vivió sus últimos días en Estados Unidos: paseos en la playa, cabalgatas y mucho relax.

Desde que confirmaron su relación en noviembre de 2024, la modelo viaja frecuentemente a Estados Unidos, país donde reside su pareja. Durante el verano, Pampita incluso pasó una larga temporada en junto a Pepa y hasta llevó consigo a sus hijos. Ahora, la figura del espectáculo se encuentra nuevamente instalada en la propiedad de su novio, en The Hamptons, disfrutando del entorno rural que ofrece el haras en el que vive el polista.

En ese contexto, este fin de semana Carolina Ardohain compartió ante sus más de ocho millones de seguidores un video en el que se la ve recorriendo un campo sobre un caballo. Con la canción “Hope”, de CamelPhat y Max Milner, de fondo, Pampita mostró toda su habilidad para cabalgar. Junto al video, la modelo compartió una frase que retrata lo que sentía en aquel momento: “No ha terminado, vive un poco, abre tus ojos, abre tus ojos…Deberíamos estar bailando con fuego, en lugar de perseguir el Sol”.

La conductora compartió videos de su viaje a Estados Unidos (Foto: Instagram)

Entre los comentarios del video destacaba el mensaje de cariño de Puli Demaria, una de las amigas más íntimas de la conductora: “Qué feliz me hace verte tan contenta amiga linda”. A su vez, días atrás, Pampita había publicado una serie de fotos que la mostraba disfrutando de un evento de polo. Para esta ocasión, la famosa eligió lucir un vestido blanco midi de lino con mangas tres cuartos y un diseño de botones en la parte delantera. La prenda se ajustaba a la cintura con un lazo, lo que resaltaba su silueta y le daba un aire elegante y relajado. Para complementar su look llevaba botas altas de cuero en color marrón, que aportaban un toque sofisticado y combinaban con su bolso de cuero trenzado al hombro. Como accesorios, eligió lentes de sol grandes y un reloj dorado en su muñeca izquierda, junto con una pulsera amarilla en la derecha.

En la misma publicación, Martín Pepa decidió realizar un simple comentario que demostrara su cariño por la conductora. Para esto, el polista respondió con una serie de emojis de corazones azules y blancos.

Días atrás, el deportista había vuelto a manifestar su amor a través de las redes sociales cuando publicó una foto de su intimidad con la modelo en donde se mostraban enamoradísimos. En la imagen se veía a Pepa abrazando desde atrás a la animadora, sonrientes y disfrutando de un buen momento. Allí él aparecía vestido de negro, con una camisa y un jean, mientras que Carolina, siempre sexy, se lucía con un vestido corto plateado y sandalias de taco aguja en el mismo tono.

Pampita oficializó su vínculo con Martín pepa cinco meses atrás

Hace una semana Pampita se refirió en Implacables a su noviazgo: “Con Martín tenemos una relación a distancia y tratamos de que salga bien, porque tenemos muchas ganas de que funcione”, se sinceró. “No estamos para temas tan profundos porque recién nos estamos en la etapa de conocernos y ver como nos llevamos con esto, de que él no vive acá y yo tengo hijos, trabajo y tampoco puedo ir todo el tiempo”, explicó.

En una entrevista que Pampita ofreció en febrero de este año en LAM, la modelo abordó con cautela su relación actual. En sus propias palabras, prefiere mantener un ritmo tranquilo y pausado con su pareja, señalando: “Soy muy cuidadosa con esta relación y vamos muy tranquilos”.

El mayor desafío, sin embargo, podría ser la distancia que separa a la integrante de Los 8 escalones de los 3 millones de su pareja, quien reside en Los Hamptons, Nueva York, y no tiene previsto regresar a Argentina hasta finales de año. Ante esta situación, Pampita reconoció sus dudas sobre cómo manejará la relación a larga distancia: “No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien”, comentó.