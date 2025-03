Lizy Tagliani regresa con La Peña de Morfi: “Me crié mirando los programas del domingo al mediodía con mi abuela”

Lizy Tagliani regresa a los domingos al mediodía con La Peña de Morfi

“Desde que empecé en La Peña de Morfi, me dije ‘este programa está hecho para mi’”, cuenta Lizy Tagliani, que este domingo 16 regresa a la conducción del programa que marca la agenda de los domingos al mediodía en Telefé. Hará dupla, como el año pasado, con Diego Leuco, a quien considera “un gran compañero, muy generoso, que se banca que lo interrumpa, porque yo soy de ir de acá para allá. Y que sabe mucho, es muy culto”.

El programa, que tiene su pilar en la música, la cocina y el humor, mantiene ese eje que le imprimió su creador, el recordado Gerardo Rozín, a quien siempre admiró: “Yo no podría ser Rozín, no lo soy, pero intento ponerle mi impronta”.

A nivel musical, La Peña tendrá la novedad que su productor artístico musical será el gran Lito Vitale. Luego, en la parrilla y la cocina estarán Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro. La información deportiva estará a cargo de Ariel Rodríguez. El humor lo pondrá un panel integrado por Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Y también será de la partida Barbie Vélez en el lugar de la Pulpería de La Peña.

Lizy junto a Diego Leuco, los conductores de La Peña de Morfi

Para el primer programa —valga la redundancia—, La Peña pondrá toda la carne al asador. Estarán como invitados Los Palmeras, Axel, Javier Calamaro, El Puma Rodríguez, Ulises Bueno, Valeria Lynch y Carlos Baute. Y habrá un homenaje especial a Horacio Guaraní con con más de veinte artistas, entre los que se nombran a Abel Pintos, León Gieco, Soledad, y la actuación en vivo de Los Alonsitos.

Con un año intenso, también tendrá participación en Radio Pop 101.5 y en un ciclo de streaming, de donde sale volando a las dos de la tarde para ir a buscar a su hijo Tati, que ya va al jardín de infantes. En pareja con Sebastián Nebot desde hace tres años, Lizy habló con Teleshow sobre la temporada que se avecina.

—¿Por qué decís que La Peña es un programa hecho para vos?

—Es que yo me crié mirando los programas de los domingos al mediodía en mi casa, con mi abuela. Estaba Argentinísima con humor, creo que así se llamaba. Eran domingos en familia, reunidos a comer frente al televisor. Entonces siento que en La Peña, es como si los músicos, por ejemplo, vinieran de visita a una casa.

"Mi plato es el pastel de papas", dice Lizy sobre sus virtudes culinarias

— ¿Qué música escuchás?

—En casa, de todo: Valeria Lynch, Patricia Sosa, Los Pimpinela, también rock nacional, y ahora aprendo mucho de lo nuevo mirando Tik Tok.

— ¿En tu casa también te animás al asado, podrías competir con Giorgini?

— Nooo… En mi casa, cuando era chica, lo hacían las mujeres, pero no aprendí. Mi plato es el pastel de papas y las milanesas o bifes con fideos. No es por tacaña, pero no tengo esos gustos de pedir, no sé, aleta derecha de tiburón del Índico.

— ¿Sos de cocinar para tus amigos?

—Nosotros nos guardamos mucho con Sebastián, pero cuando por ejemplo es nuestro aniversario, o cumpleaños, que festejamos juntos, invitamos a todo el mundo. Igual yo no hago nada, eh, yo pongo la casa (ríe).

Lizy, Sebastián y Tati, el hijo de ambos

—¿Hacés alguna de las cosas de la casa?

— En casa yo hago dos cosas: la cama y baldeo la vereda, me gusta, aunque ahora hay que cuidar el agua. Por eso me vine a vivir a mi barrio de la infancia, aunque los que conocía cuando era chica murieron casi todos, aunque alguno queda.

— ¿Qué encontraste en Sebastián, en tu pareja, que antes no hallaste en otro hombre?

—Mucha paz. La posibilidad de tener un proyecto de familia juntos. Antes yo era más impulsiva en mis relaciones. Ahora priorizo otras cosas, y las encontré en él.

— Tu hijo ya va al jardín. ¿Cómo te organizás?

—Sí, empezó en agosto del año pasado. Para mí es algo nuevo. Conocí a las otras mamás, y algunas podrían ser como mis hijas… o mis nietas. Parezco la abuela (ríe). Sabés que el primer día que fui, era un viernes, y me encontré con todas señoras vestidas como yo, y dije ‘qué bueno, son de mi edad’. Y a la salida, la maestra dijo ‘buenoooo, a ver las abuelas…’. Ahí aprendí que los viernes es el día de las abuelas. Pero con las mamás me llevo bien, nos comunicamos mucho por chat.

"Con Sebastián encontré paz", cuenta Lizy sobre su pareja

—El famoso ‘chat de mamis’, hay muchas anécdotas que se cuentan alrededor de eso.

—Pero sabés que desde que estoy en el chat, se me cayeron todos esos mitos que se escuchan. Siempre nos ayudamos entre todas, si hay algo que llevar… Por ejemplo, a mi me decían que a Tati lo mandara al jardín con tres mudas de ropa, y yo pensaba ‘pero no hace tanto popó’ (ríe). Ese tipo de cosas… Es más, te diría que soy la más pesada, y siempre recibí colaboración.

—¿Planean otro hijo pronto?

—Por ahora queremos afianzarnos como padres de Tati, tener una crianza sólida, que sienta que somos sus papás, aunque él nos dice mamá y papá todo el tiempo. Y después puede ser adoptar otra vez, pero que sea grande. Tengo 54 años, soy conciente de mi edad, no quiero dejar un hijo solo cuando sea chico.

—¿Cómo se desarrolla Tati como niño?

—Muy bien. Con Sebastián tenemos algunos acuerdos. Si alguno dice algo, el otro no lo contradice delante de Tati. Después hablamos entre nosotros. Pero yo soy mucho más de consentirlo, y él más de ponerle límites. Hace poco, él lo retó y él nene agarró una foto mía, la abrazó y dijo ‘¡quiero a mi mamá, quiero a mi mamá!’, porque yo le doy todo lo que me pide. A veces con Paula Chávez, que es muy de estudiar todo sobre la crianza, bromeamos. Yo le regalo un chocolate a Tati y le mando la foto con la frase ‘¡Tomá, Paula!’ (ríe).