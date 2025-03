Esteban Lamothe compartió fotos sexies en sus redes y Débora Nishimoto lo piropeó: “Sueño latino” (Instagram)

Su amor nació en pleno rodaje de Envidiosa, la serie de Netflix en el que mantienen un triángulo amoroso con Griselda Siciliani, y consiguió pasar de la ficción a la realidad. Esteban Lamothe y Débora Nishimoto siguen consolidando su romance y ahora el actor compartió una serie de fotos hot que recibieron un comentario halagador de la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, él subió una serie de fotos que parecen mostrar sus días entre producciones de fotos, cenas con su madre y su hijo, recitales, su labor en el streaming de Blender y algunas selfies que provocaron los suspiros de sus seguidores.

Esteban se tomó fotos luciendo su trabajo cuerpo y sus tatuajes, en un baño y en un pasillo, junto a otras imágenes más formales de traje y con ropa informal. En una aparece luciendo muy relajado una remera negra con la leyenda “Sueño latino”. El posteo recibió muchas reacciones de sus seguidores, y tuvo una muy especial de su novia. “My own private sueño latino”, puso, como un guiño a la película My own private Idaho y el mensaje que llevaba el actor en su remera.

Esteban Lamothe se tomó una selfie luciendo su cuerpo y sus tatuajes frente a un espejo (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, el actor de Envidiosa compartió imágenes sexies

Lamothe se fotografió en diferentes de su semana, como en una producción de fotos, en un recital y con un atuendo más elegante

Esteban Lamothe posó con una remera con la leyenda "Sueño latino"

“Decí que estoy de novia, Esteban”, “disculpá, pero así no se puede”, “qué bien que come Débora”, “unas ganas de ser oriental”, “Dios mío, si digo todo lo que pienso me cierran la cuenta”, fueron algunos de los comentarios que tuvieron mayor cantidad de likes en la publicación de Lamothe, quien se muestra enamoradísimo de su novia.

En una entrevista que concedió hace un mes, el actor de Educando a Nina y Campanas en la noche se refirió a su situación sentimental e incluso se refirió a si evalúa la posibilidad de volver a ser padre. “Estuvimos varios meses trabajando y todo ese tiempo nos conocimos. Yo estaba de novio y era evidente que no iba a pasar nada entre nosotros, pero también al mismo tiempo nos íbamos conociendo y pasó un montón de tiempo, como siete u ocho meses”, contó, en Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre el comienzo de su romance.

El piropo que Débora Nishimoto le dejó a Esteban Lamothe: "My own private sueño latino"

“Eso fue muy lindo porque nunca me había acercado a una persona tan lentamente y cuando finalmente estás con esa persona ya la conoces mucho“, se refirió al vínculo que comenzaron durante la filmación de la primera y la segunda temporada de la comedia romántica. “Me potencia un montón, estar con ella es poner la vara muy alta, es una persona muy sensible, amorosa, cocina increíble. A mi vida le trajo cosas re nuevas, los dos nos trajimos algo nuevo para darle al otro y lo estamos disfrutando mucho porque nos llevamos muy bien”, destacó.

Esteban Lamothe junto a Luis, su hijo fruto de su relación con Julieta Zylberberg

Una divertida foto de Estaban Lamothe junto a su hijo

“Por ahora no es un tema de la agenda de la pareja tener un hijo, pero que sé yo, uno nunca sabe en la vida. El día de mañana, si ella tiene ganas de tener un hijo y yo tengo ganas de tener otro, por ahí sí, pero ahora estamos disfrutando de viajar, de conocer a sus amigos, de intercambiar los universos y divertirnos. Débora es jovencita así que estamos con el tiempo a favor”, se sinceró.

En esa misma nota, Lamothe aseguró que es clave para él que su pareja tenga una buena relación con su hijo. “Débora le entró por el lado de la moda y por el lado del skate porque un amigo de ella conocía a Milton Martínez, un skater muy bueno del que Luis es fanático. Lo vimos en un bar, lo saludamos y después Débora le consiguió una remera con la firma de Milton y unas ruedas, así que fantástico. Se llevan bárbaro”, detalló sobre la relación del niño de 12 años y la actriz.