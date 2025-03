Una figura del trap que fue novio de Nicki Nicole anunció su retiro de la música: a qué se va a dedicar

Khea, figura clave del trap argentino, anunció su retiro temporal de la música y explicó sus motivos en X (Prensa Lollapalooza)

En las últimas horas, Khea, uno de los referentes más influyentes del trap argentino, sorprendió al anunciar su retiro temporal de la música. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el artista que en el pasado tuvo un vínculo amoroso con Nicki Nicole, explicó los motivos detrás de esta decisión. “Este año no voy a sacar música y tampoco voy a girar, la última gira va a ser España. (...) No le tengan miedo a los cambios lxs amo, espero que me entiendan. Nos vemos pronto”, escribió el músico.

La declaración sorprendió tanto a sus seguidores como a la escena urbana, donde su presencia es considerada clave para entender la evolución del género en los últimos años. Según él mismo señaló en diversas entrevistas, su carrera siempre estuvo atravesada por un espíritu inquieto y la necesidad de reinventarse, algo que ahora lo llevó a apostar por otros caminos lejos de los escenarios y los estudios de grabación.

La gira en España marcará el fin de este ciclo artístico, con presentaciones en el Fan Futura Fest en Murcia

Un año sin lanzamientos ni giras

El mensaje de Khea, cuyo nombre real es Ivo Alfredo Thomas Serué, generó un fuerte impacto entre sus fanáticos. El artista confirmó que la gira prevista para España durante el mes de julio será la última que realizará en este ciclo. El tour lo llevará a presentarse en el Fan Futura Fest, un evento musical en la ciudad de Los Alcázares, Murcia, los días 25 y 26 de julio, que según los organizadores está destinado a la “Generación Z”. Compartirá cartel con artistas como Bad Gyal, Dillom, Samuraï y Karavana, entre otros.

Pero tras esas fechas, Khea pondrá un punto y aparte a su actividad musical. “Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía”, señaló en su publicación. Esta decisión confirma el giro personal que el cantante viene esbozando desde hace meses. En su última entrevista con Rolling Stone, el propio artista había advertido que se encontraba en una etapa de búsqueda personal: “Siento que en este momento estoy medio perdido. Pero lo digo en el mejor sentido posible”, admitió entonces, reconociendo que su foco estaba desplazándose a otras pasiones fuera del ámbito musical.

Khea confirmó que estudia gastronomía mientras desarrolla un anime, un sueño personal de años

Además de la gastronomía, Khea reveló que se encuentra trabajando en la creación de su propio anime, otro de sus grandes sueños. “Estoy haciendo mi propio anime que es uno de mis más grandes sueños”, escribió en el mensaje publicado en redes sociales, sin dar más detalles sobre el proyecto.

La frase “no le tengan miedo a los cambios” funciona como un cierre y una declaración de principios de esta etapa. A lo largo de su carrera, el artista defendió la idea de que los movimientos creativos deben responder a motivaciones personales antes que a la lógica de la industria. En la entrevista antes mencionada, explicó: “Esta es una competencia conmigo mismo. Es puro ego mío porque siento que puedo dar más, no me gusta quedarme con la duda”.

La búsqueda de un nuevo camino

En el último tiempo, el músico había optado por procesos creativos más introspectivos. Su método se centraba en los llamados “campamentos de música”, donde se encerraba con su equipo de trabajo durante 20 días para crear de 15 a 20 canciones. “Últimamente, se volvió mi manera más cómoda e inspiradora de hacer música. Eso no lo encuentro cuando estoy de gira”, confesó.

A sus 24 años, el músico invierte en bienes raíces, lidera su sello Young Flex y planea incursionar en la moda

Sin embargo, pese a los éxitos obtenidos en 2024, como el EP 1000mg, realizado junto a Asan, y la edición deluxe de su álbum Serotonina, el artista parecía haber llegado a un punto de saturación. Tras años de giras, sesiones de grabación y colaboraciones con nombres como Bad Bunny, Sebastián Yatra y Tini, el cantante optó por una pausa para reencontrarse consigo mismo. “Dejo de entrenar, dejo de hacer un montón de otras cosas solo para dedicarme a crear música”, relató a Rolling Stone acerca del proceso exigente al que se sometía cuando estaba en plena producción.

Además de su interés por la gastronomía, Khea está desarrollando su faceta como empresario. A sus 24 años, administra inversiones en bienes raíces, lidera su sello discográfico Young Flex, y proyecta crear su propia marca de ropa o de bebidas. “Tengo un update artístico, y nunca lo desarrollé por miedo. También soy vago. Requiere mucha energía y poder a la hora de moverte. Pero ahora sí estoy preparado para ahondar en ese lado mío del negocio”, aseguró.

En su visión, el retiro temporal es un paso necesario para explorar otras áreas creativas y empresariales. A esto se suma su interés por la animación japonesa, que lo llevó a iniciar el desarrollo de un anime propio, un deseo que tenía desde hacía años.

En 2023, Khea abordó su experiencia con la depresión en el álbum conceptual Serotonina

La reinvención luego de las crisis personales

A pesar de haberse convertido en un ícono del trap latinoamericano, Khea nunca ocultó las dificultades personales que atravesó en el camino. En 2019, luego de su debut con el sello Interscope, sufrió una profunda crisis emocional que lo llevó a permanecer tres meses encerrado en un departamento en Miami, bajo tratamiento con ansiolíticos. El proceso de recuperación lo llevó a optar por la psicología holística, y más tarde encontró un refugio en Villa La Angostura, rodeado de amigos y practicando snowboard.

Esa etapa terminó cristalizándose en el álbum Serotonina (2023), un trabajo conceptual en el que plasmó su experiencia con la depresión y la salud mental. La obra fusiona R&B, ritmos caribeños y EDM, y significó un punto de inflexión tanto en su música como en su vida personal. “Era un lugar por el que tenía que transitar. A pesar de que tuve que frenar, a partir de eso crecí un montón”, reflexionó en aquella entrevista.

El éxito “B.U.H.O.”, lanzado en 2017, marcó el inicio del sonido del trap argentino liderado por Khea y colegas

En el escenario, Khea es conocido por defender la idea de que el trap es el “nuevo rock”. “Un show de rock y un show de trap comparten la misma energía. Creo que la diferencia está en el mensaje: mientras que el rock te lo dice más rebuscadamente, nosotros vamos al frente de una manera más fácil de entender”, explicó. Sin embargo, su compromiso va más allá de los géneros musicales. “Cada uno de nosotros es una pequeña revolución en la industria musical argentina porque la reinventamos”, afirmó, convencido de que su generación cambió la historia de la música urbana en el país.

En el presente, el artista destaca a México como su “segunda casa”, donde su música logró un amplio reconocimiento. Participó en festivales como Tomorrowland, y se presentó en países donde el español no es el idioma principal, como Suecia, Dinamarca y Polonia.

Su salto al estrellato comenzó en 2017 con el éxito de “B.U.H.O.”, considerado la piedra fundacional del sonido del trap argentino, en el que participaron Duki, Arse, Midel y Klave. A partir de entonces, su carrera se consolidó a nivel internacional, firmando con el sello IGA y colaborando con figuras del género.