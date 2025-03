El sorpresivo guiño de Cami Homs a Tini Stoessel en medio de los rumores de reconciliación con Rodrigo De Paul

Cami Homs no pasó inadvertida en medio de los rumores de la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Instagram)

La supuesta reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó un sinfín de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, lo que más llamó la atención en las últimas horas no fue el posible regreso de la pareja, sino la repentina postura de Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos. Un simple “like” en Instagram se convirtió en el centro de la conversación y despertó preguntas sobre la relación actual entre las protagonistas de esta historia.

El guiño de Cami Homs quedó en evidencia cuando varios usuarios de Instagram notaron que la modelo había dejado un “me gusta” en una publicación de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La imagen, tomada durante la Semana de la Moda de París, muestra a la influencer junto a varias personalidades, entre ellas la cantante, quien fue una de las invitadas destacadas del evento.

El detalle no pasó desapercibido, ya que la relación entre Homs y Stoessel siempre estuvo marcada por la tensión tras el inicio del romance entre la artista y el futbolista. El “like” generó todo tipo de interpretaciones: ¿fue un gesto de cordialidad?, ¿una señal de aceptación de la nueva relación?, ¿o simplemente un descuido en redes sociales?

Cami Homs sorprendió al dar un “like” en Instagram a una foto de Georgina Rodríguez junto a Tini Stoessel en la Semana de la Moda de París

Los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Mientras el gesto de Cami Homs acaparaba la atención en redes, los rumores sobre una supuesta segunda oportunidad entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul seguían en aumento. Todo comenzó cuando aseguraron que habían sido vistos juntos en un gimnasio de Madrid, lo que desató las especulaciones sobre un posible acercamiento.

La historia cobró aún más fuerza cuando la influencer, llamada Maira Rolón, aseguró haber visto al futbolista en París, en el mismo momento en que la cantante estaba en la ciudad por la Semana de la Moda. “Ayer estaba merendando en el Hotel Costes y el ascensor subió a Rodrigo De Paul. Lo cual es raro porque Tini también está acá. ¿Por qué volaría de Madrid a París con tanta urgencia?”, comentó en un video que se hizo viral.

Además, la cuenta especializada en espectáculos LoMásPopuCom difundió una imagen en la que, supuestamente, Tini y De Paul caminaban juntos por las calles de Madrid. Aunque la foto no es completamente clara y muchos usuarios pusieron en duda de que la mujer de la imagen sea la cantante, el periodista Ángel de Brito respaldó la versión y aseguró: “Les dije hace rato que Tini y De Paul se seguían viendo”.

Rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul resurgieron tras ser vistos juntos en un gimnasio de Madrid

A pesar de la falta de confirmación oficial, estas coincidencias fueron suficientes para que los fanáticos de la pareja comenzaran a especular sobre un posible regreso. Ya son más de una las señales que indican que el amor estaría a punto de triunfar para el campeón del mundo y la estrella internacional.

La reacción de la madre de Cami Homs: “Ya nada me sorprende”

En medio de toda la repercusión, la madre de Cami Homs, Liliana Fontán, fue abordada por un cronista del programa A la tarde (América TV) para conocer su opinión sobre la situación. Aunque intentó esquivar las preguntas, dejó una frase que no pasó inadvertida.

Liliana Fontán, madre de Cami Homs, evitó declaraciones pero dejó en claro: “Ya nada me sorprende” (Video: A La Tarde, América TV)

“Todo muy bien, pero no voy a dar notas. Mi hija me pidió que no hable”, expresó con seriedad. Sin embargo, cuando el periodista insistió en conocer su reacción ante los rumores de reconciliación entre Tini y De Paul, Fontán lanzó una respuesta tajante: “Ya nada me sorprende”.

Por su parte, Homs mantuvo el silencio absoluto sobre el tema, en línea con la postura que adoptó desde su separación del mediocampista del Atlético de Madrid. Si bien en el pasado protagonizó algunos cruces mediáticos, en la actualidad evita hacer declaraciones públicas.