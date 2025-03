Con nuevo look, Natalia Oreiro volvió a Uruguay a rodar su próximo film con Gael García Bernal: imágenes exclusivas

Natalia y Gael se metieron de lleno en el rodaje de su próxima películas en las amplias playas urugayas (RS Fotos)

El sol comienza a caer sobre la costa de Punta del Este, Uruguay, y, en la icónica Parada 30 de La Brava, el ritmo es otro. En medio de un clima distendido, entre médanos, mar y perros que corren en la arena, Natalia Oreiro y Gael García Bernal ruedan las primeras escenas de Sin equipaje, la nueva comedia romántica dirigida por Juan Taratuto.

El rodaje se desarrolla a pasos del mar. En las imágenes captadas, se los puede ver a ambos actores caminando descalzos por la playa, mientras intercambian risas y charlas cómplices entre toma y toma. El escenario elegido es una playa agreste, donde la producción armó un pequeño parador con mesas, sombrillas y redes colgantes que evocan un ambiente bohemio y relajado.

Todo parece indicar que este rincón de Uruguay es el corazón de la historia que protagonizan Natalia y Gael, dos viajeros que, según trascendió, se cruzan por azar y terminan embarcados en una aventura de segundas oportunidades.

Sonriente y con un look renovado, Natalia camina frente a las cámaras de la prensa en medio del rodaje

El cambio radical de look de la actriz llamó la atención en medio del proyecto

En otra de las postales se puede apreciar a la artista caminando descalza sobre la arena, luciendo relajada en medio de las blancas arenas de la exclusiva localidad. Por su parte, García Bernal también se mostró en sintonía con el ambiente playero. La pareja de actores se muestra sonriente, conversando y compartiendo escenas tanto con miembros del equipo de la producción como también entre ellos junto a un perro que los acompaña en algunas de las tomas.

Algo que no pasó desapercibido en las primeras imágenes filtradas fue el radical cambio de look de Natalia. La actriz, conocida por su melena larga y sus rulos salvajes, se animó a un corte bob, estilo carré, recto y sin flequillo, que marca una nueva etapa en su carrera y acompaña la frescura del personaje. El cambio fue obra de su estilista de confianza, Sergio Lamensa, quien compartió el proceso en redes sociales. “The one & only... Natalia Oreiro. Nuevo proyecto 2025, arrancamos el año. La más bella & top”, escribió el peluquero junto a una imagen de la actriz luciendo su nuevo look: cabello a la altura de la mandíbula, peinado con textura natural, gafas negras y una camiseta a rayas en blanco y negro. Un giro de imagen que remarca la autenticidad y el estilo camaleónico de Oreiro.

Con un look relajada y lentes oscuros, Gael camina por el set de grabación

En compañía de un perro, Natalia y Gael llevan adelante el proyecto que graban en la exclusiva ciudad uruguaya

En el set, Natalia viste de manera simple: un pantalón negro amplio, un corpiño negro tipo top y una camisa masculina celeste con rayas, abierta y suelta. Va descalza por la playa, sin maquillaje evidente y con el cabello al viento. A su lado, Gael García Bernal luce relajado con una camisa celeste y pantalones oscuros, acompañado no solo por su compañera a lo largo de las tomas, sino también por el can que parece ser parte de la trama de esta historia que llevan adelante.

La producción movilizó un equipo técnico de varias personas que montaron carpas y gazebos en la arena. En las fotos se los ve preparando cámaras, ajustando el sonido y dando indicaciones bajo la luz tenue del atardecer. Los detalles del rodaje estaban no solo listos para capturar la naturaleza de las playas uruguayas, sino también la química entre sus protagonistas a lo largo de las escenas.

A solas, la dupla camina por las playas durante las tomas de la película

La puesta en escena por parte de la producción para el rodaje de la película en Punta del Este (RS Fotos)

Sin equipaje es el regreso de Oreiro al género que tantas satisfacciones le dio, bajo la dirección de Taratuto, quien ya tiene experiencia en contar historias de amor diferentes, como lo hizo en No sos vos, soy yo y Un novio para mi mujer, que dejaron su huella en el cine argentina. En esta ocasión, con la compañía estelar de García Bernal, promete convertirse en una de las comedias románticas más esperadas del año.

