Se conoció la fecha de estreno del nuevo programa de Yanina Latorre: cuándo y cómo será

América TV confirma el estreno de Sálvese Quien Pueda el 17 de marzo a las 19 horas (Video: América TV)

América TV anunció el estreno de un nuevo programa que marcará el debut de Yanina Latorre como conductora. La propuesta, titulada Sálvese Quien Pueda (SQP), promete ofrecer una mirada sarcástica, directa e innovadora sobre los medios de comunicación y la actualidad del espectáculo.

Con la producción de Mandarina Contenidos, el ciclo se emitirá desde el 17 de marzo, de lunes a viernes a las 19 horas, en la antesala de LAM, el histórico programa conducido por Ángel de Brito.

Un estreno con el sello de Yanina Latorre

El canal apuesta por un formato donde Latorre tendrá total protagonismo, con su estilo característico que combina acidez, análisis y entretenimiento. En la promoción oficial, el canal destacó que SQP llega con la intención de “informar, entretener y analizar los medios” desde una perspectiva irreverente y distinta a lo habitual.

En declaraciones en su programa radial, #Yanina1079, emitido a través de la emisora El Observador, Latorre expresó su entusiasmo por este nuevo desafío, aunque admitió que siente “nervios y adrenalina”. “Estoy contentísima, me encanta todo… Y tengo unos nervios”, confesó la panelista, que hasta ahora se desempeñó como una de las figuras más destacadas de LAM.

Yanina Latorre asume la conducción de su primer programa televisivo en América TV

La propia conductora explicó que Sálvese Quien Pueda no se enfocará en chismes ni primicias, sino en un análisis de la actualidad y el espectáculo con su impronta personal. “El centro es un poco la actualidad y el espectáculo, pero no voy a dar información ni hacer chismes”, aseguró.

Los panelistas confirmados, el rol de Ángel de Brito y los escándalos previos

El programa contará con un equipo de panelistas fijos y rotativos. Entre los nombres confirmados están Lizardo Ponce y Fede Popgold, mientras que la producción aún define quién ocupará la tercera silla, que según trascendió será una figura femenina.

Otro dato llamativo es la participación de Ángel de Brito, aunque en un rol detrás de cámaras. El periodista y conductor de LAM será una especie de productor general, acompañando a Latorre en su debut como conductora. “Lo que corresponde es que sea el productor general porque es el que más me conoce y por una cuestión de lealtad y agradecimiento. Aprendí y crecí con él”, explicó la presentadora.

De Brito, por su parte, se mostró convencido de que su colega está lista para este desafío. “Me parece que ya era hora de que se pruebe en la conducción. Para mí, hace rato, hace dos o tres años, que tendría que estar conduciendo”, declaró.

Sálvese Quien Pueda analizará medios y actualidad del espectáculo desde una perspectiva irreverente

Si bien aclaró que no estará en pantalla de forma permanente, sí tendrá un papel clave en la producción del ciclo. “Lo de productor es figurativo, la voy a acompañar y la voy a ayudar. Charlamos mucho sobre el programa, porque ella se siente segura con lo que hablamos”, detalló.

El estreno de Sálvese Quien Pueda generó gran expectativa en el público, no solo por ser el primer programa conducido en solitario por Latorre, sino también por los conflictos previos a su anuncio.

Semanas atrás, el periodista Rodrigo Lussich adelantó la primicia del debut de Latorre sin consultarle previamente, lo que generó molestia en la conductora. “No me gustó porque me parece que eso me lo tenía que dejar a mí. Es mi primer programa”, expresó, revelando que el periodista le pidió disculpas en privado.

A pesar de la polémica, la conductora decidió enfocarse en lo que viene y en demostrar su capacidad al frente de un ciclo propio. Con una propuesta distinta a LAM, pero con su sello inconfundible, Sálvese Quien Pueda buscará consolidarse en la pantalla de América.

El 17 de marzo, finalmente, Yanina Latorre debutará como conductora. Será el primer paso en una nueva etapa de su carrera, en la que podrá demostrar que su rol en la televisión va mucho más allá de ser una panelista.