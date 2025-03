Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara: “Me bloqueó porque no digo lo que ella quiere”

La panelista de LAM (América) se refirió a la actitud de la empresaria en las redes sociales

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Wanda Nara alcanzó un nuevo punto álgido. Lo que parecía una enemistad intermitente, con momentos de tregua y explosiones mediáticas, hoy se afianza como una guerra declarada. La panelista de LAM (América) volvió a arremeter contra la empresaria luego de que esta decidiera bloquearla en redes sociales, acusándola de operar en su contra y de no brindarle un trato “justo” en la cobertura del Wandagate.

Todo comenzó cuando Yanina se percató de que había sido bloqueada y decidió responder a través de sus historias de Instagram. “Se ve que si no decís lo que ella pretende, te bloquea y cobrás sobres”, lanzó con ironía, insinuando que Wanda solo tolera a aquellos que la favorecen en su relato. Pero eso no fue todo. Con su estilo característico, Latorre profundizó en el tema y dejó en claro que no piensa traicionar su postura. “Yo creo que Wanda me bloquea para que hable de ella, y le voy a dar el gusto. Pero jamás contaría nada de lo que hablamos en privado, no soy traidora. El tema es que ella creyó que por contarme cosas la iba a defender, y yo defiendo lo que yo considero”, sentenció.

Latorre remató con un mensaje claro y directo: “Que tenga vínculo con alguien no me convierte en su aliado”. Con esto, dejó en evidencia que, pese a haber mantenido conversaciones con Nara, nunca sintió obligación de posicionarse a su favor.

Yanina se refirió a la decisión de Wanda en medio del tenso momento que atraviesa la empresaria con su futuro exmarido (Instagram)

Pero el trasfondo de este conflicto no es nuevo. Desde hace años, el vínculo entre Yanina y Wanda ha sido tenso, con idas y vueltas, revelaciones picantes y pases de factura en público. En diciembre de 2024, la grieta entre ambas se profundizó entre ambas.

Todo estalló horas antes de la esperada entrevista de Wanda con Susana Giménez en Telefe. En ese momento, Yanina advirtió en sus redes que tenía información comprometida sobre la mediática. “Acá estoy, mi amor. Les cuento: la chaperona de Wanda, suspendida en Tequila por escandalosa. El jueves ni ella ni el amigo de L-Gante entraron. Tan fondo de olla. No les dieron parking. Caminaron mucho para estacionar”, publicó, dejando entrever que la mediática había protagonizado un escándalo en un boliche.

La empresaria, lejos de ignorar el comentario, decidió contraatacar con una historia que mostraba capturas de mensajes de la animadora, insinuando que la la buscaba para compartirle información. “No te llamé. Mirá a Susana, ya que sos tan fan mía”, escribió con sarcasmo.

La respuesta de Yanina Latorre a los comentarios de Wanda Nara

Durante la entrevista, Nara redobló la apuesta y, sin mencionarla directamente, expresó: “Cuando todos hablaban este tiempo, yo no salí a hablar. Es imposible, ¿por dónde empiezo? Mis historias de Instagram las uso para trabajar. Hay una panelista que está ensañada conmigo. La abogada de ella es la misma que la de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información, como muchas veces me pedía y yo muchas veces le daba, o le respondía. Porque si tenés de abogada a la letrada de mi exmarido que me quiere sacar la tenencia, ¿qué información te puedo dar? Y a partir de ahí me dijo: ‘Te voy a arruinar la vida’”.

Las palabras de la modelo desataron la furia de la panelista, quien no tardó en responder. Primero, publicó una historia con una captura de la publicación de Nara, agregando un comentario ácido: “Amo que Wanda esté pendiente de mí. Reina, no dije que me llamás a mí... Estás llamando y mandando mensajes. ¡Me gusta que seas mi fan!”.

En un vivo de Instagram, Latorre desmintió la supuesta conexión entre su abogada, Elba Marcovecchio, y el delantero del Galatasaray. “Mi abogada, Elba, es letrada de Icardi junto a otras dos que no son mis abogadas. Mauro es raro, no contesta, no habla, no responde. Ahí no tengo nada que ver”, explicó.

Yanina Latorre se defendió de las acusaciones que realizó Wanda Nara en su entrevista con Susana Giménez (Video: Instagram)

Pero la furia de Yanina iba en aumento. “Wanda Nara, no mientas, me encabroné. Además, me dice ‘la panelista’, ¿sabés qué? Decime Yanina Latorre. Y ahora la culpa es toda mía”, lanzó, enojada por lo que consideró una maniobra de la mediática para victimizarse y desviar la atención.

Finalmente, en un intento por exponer a Nara, la panelista comparó su vida personal con la de la empresaria. “Si yo mañana me separo, Diego me engaña, yo lo engaño a él, yo no lo voy a allanar, no lo voy a denunciar por violencia inventada, no lo voy a denunciar por tenencia de armas. Y a mí me dio mucha lástima, y lo digo de verdad, verlo a Icardi a las seis de la mañana abandonando la casa, haciendo las valijas, buscando un lugar para dormir”, concluyó, dejando en el aire la insinuación de que Wanda habría llevado su conflicto matrimonial a niveles extremos.

El enfrentamiento entre la futura presentadora y la mediática es una historia sin fin. Lo que empezó como una simple relación periodista-fuente se transformó en una guerra mediática con ataques cruzados, acusaciones de manipulación y un fuego que, lejos de apagarse, cada día parece arder con más intensidad.