El mal momento que vivió Juana Repetto en su casa por las fuertes tormentas

Juana Repetto mostró cómo se inundó su casa en medio de las fuertes tormentas (Video: Instagram)

Juana Repetto suele compartir a diario distintos momentos de su vida en redes sociales. Desde consejos sobre hábitos saludables a la crianza de sus hijos, la actriz no duda en mostrar su vida cotidiana y sus experiencias con sus seguidores. Y, en las últimas horas, subió a su cuenta de Instagram el problema que vivió durante la fuerte tormenta que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las gotas golpeaban con fuerza los ventanales y el agua comenzaba a filtrarse sin control por la intensa lluvia. Juana intentaba contener el desastre, pero la tormenta que azotó en los últimos días terminó por inundar su casa, convirtiendo su hogar en un verdadero caos. Sin más que hacer, tomó su celular y compartió con sus seguidores un video que reflejaba la desesperación del momento: el agua entraba a raudales, los charcos crecían y los juguetes de sus hijos flotaban dispersos por el suelo.

Con una mezcla de resignación e ironía, la actriz acompañó la imagen con un simple “buenas noches”, dejando en evidencia su frustración al ver cómo no había manera de conseguir que el interior de su hogar se mojara debido al clima.

Una vez más, Juana compartió el mal momento que vivió a raíz de las tormentas

Pero esta no fue la única tormenta que enfrentó en los últimos días. Acostumbrada a exponer su maternidad en redes sociales, Juana volvió a quedar en el centro de la polémica tras recibir una oleada de críticas por seguir amamantando a su hijo menor, Belisario, de tres años y medio.

La influencer, que suele responder con calma a las opiniones ajenas, esta vez decidió frenar los cuestionamientos con un mensaje contundente. “Me están volviendo loca con que Belisario empezó sala de cuatro y toma teta”, expresó en un video en el que se la notaba visiblemente molesta. Con la mirada fija en la cámara y un tono de hartazgo, lanzó una frase tajante: “No jodan, déjenme en paz, se los pido por favor”.

Además, explicó que su hijo todavía tiene tres años y que cumplirá cuatro en junio, dejando en claro que no entiende por qué su decisión genera tanta controversia. “Estamos con muchas cosas: recién en Uruguay dejó los pañales de noche, su papá está de viaje hace dos meses y en un par de meses nos vamos a mudar… No estoy para entrar en esa”, agregó, evidenciando su cansancio ante las críticas constantes.

A pocos días del inicio de clases, Juana Repetto explicó el motivo por el que su hijo menor continúa siendo amamantado (Video: Instagram)

Pero las opiniones sobre su maternidad no son las únicas que ha tenido que enfrentar en redes sociales. En octubre pasado, su vestimenta al llevar a sus hijos al colegio también fue motivo de debate.

En un video titulado Get ready with me (“Prepárate conmigo”), la actriz mostró su look para la jornada: una remera rosa, una pollera floreada larga, zapatos rojos y lentes oscuros. Si bien su publicación tenía un tono descontracturado, los comentarios no tardaron en volverse agresivos: “Ayyy, combinación salió del grupo”; “Mi mamá me llega a ir a buscar así vestida y me hago la que no la conozco”; “¿Te vestís mal a propósito?”; “Esa manía de Juana de vestirse tan ridícula”.

Lejos de dejarlo pasar, la hija de Reina Reech respondió con ironía, exponiendo las críticas y enfrentándolas a su manera. A una usuaria que la acusó de vestirse “como indigente”, le contestó con sarcasmo: “¿Todo eso vas a hacer? Con ese aspecto de indigente. Por favor, tenés posibilidades de vestirte dignamente”. Luego, agregó con humor: “Este look podría ser perfectamente ‘indigente’, eh. No me cierro a nada. El final es para entendidas”.

Más allá de las tormentas, Juana sigue firme en su manera de ser, sin dejar que las críticas la definan. Ya sea defendiendo su estilo de crianza o riéndose de los comentarios sobre su ropa, deja en claro que, aunque muchos opinen sobre su vida, ella sigue su camino sin pedir permiso.