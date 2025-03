“El escenario es un amante que no me deja”: Leonor Benedetto, entre la actuación, la escritura y los amores del pasado

Leonor Benedetto reflexionó sobre sus vivencias en el escenario, la escritura y su vida personal

“Siempre quise reunir a mis ex, desde Sacristán a Gerardo Romano, pero ellos me tienen miedo”, confesó Leonor Benedetto sobre una de las facetas más personales de su vida. La actriz argentina, que dejó una huella imborrable en el teatro y la televisión, charló con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad, develando detalles íntimos de su vida y su carrera. Desde su regreso a los escenarios con Perdida Mente hasta su pasión por la escritura, Benedetto se mostró tan abierta como siempre, sin miedo a tocar temas que muchos prefieren evitar.

“Me encantaría poder ser así”, añadió con una sonrisa cuando habló sobre la idea de que las exparejas se reúnan, sin resentimientos. “Yo tengo un afecto por los hombres que han sido parte de mi vida, pero ellos me escapan un poco, a lo mejor me tienen miedo”, reflexionó con un toque de humor.

Durante la charla, Benedetto recordó su pasión por la escritura, una faceta que compartió con sus seguidores desde la pandemia. “Siempre me gustó mucho escribir, en realidad, me pasó que la actriz le ganó a la escritora”, reveló con la humildad que la caracteriza. Aunque había escrito desde chica, la fama como actriz tomó prioridad en su vida, eclipsando su faceta literaria por un tiempo.

“Pero me gusta mucho escribir, nunca dejé de hacerlo, así que desde la pandemia, escribo todos los domingos. Dejo todo en Instagram, y ya con el público tenemos ese acuerdo tácito. Y no le escapo a ningún tema, ni a los incómodos. Tengo ganas de publicar”, compartió, dejando ver cómo sus textos se fueron construyendo en ese espacio íntimo y público al mismo tiempo, sin filtros, sin temor a las reacciones de quienes la leían.

“Estamos viviendo este tiempo y esta época, y tiene que tener una verdad ineludible para poder seguir llamándonos personas”, expresó, apuntando a la necesidad de un cambio de mentalidad colectivo, y a su convicción de que las palabras tienen el poder de provocar ese cambio.

“No me da miedo hablar de cosas como la enfermedad, esos temas que a veces preferimos evitar. Si tenemos miedo de tocar esos temas, nunca vamos a poder ser verdaderos con nosotros mismos”, reflexionó. Para ella, la verdad y la autenticidad son esenciales en un mundo que está cada vez más alejado de esos valores. “La gente con una mentalidad nueva, es lo que necesitamos”, afirmó, no solo refiriéndose a la juventud, sino a una manera renovada de ver y vivir la vida, sin máscaras.

En un momento más íntimo, también habló sobre su vuelta al teatro, un regreso que consideró inevitable. “El escenario es un amante que no me deja y yo no quiero dejar, estamos indisolublemente unidos”, reflexionó. La actriz se prepara para volver con la obra Perdida Mente, dirigida por José María Muscari, un director que, según ella, siempre busca profundizar en cada proyecto.

“Voy a hacer teatro en Buenos Aires, una obra muy hermosa, tanto el director, que tiene una búsqueda siempre muy profunda para lo que hace, como el texto”, explicó con entusiasmo. Su regreso no fue fácil. Benedetto sufrió una caída durante una gira que le provocó una lesión en la rodilla. “Me caí, me rompí la pierna en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Fue fuerte. Tuve que parar obligadamente. Me tuve que operar, pero no me asusté”.

Sobre el accidente, relató: “De repente había una escalera y había un agujero... y mi pata se fue encantada a meterse en el agujero”. De todas maneras, durante marzo se presentara en el Multiteatro junto a otras actrices de renombre con quienes comparte elenco, como Ana María Picchio, Iliana Calabró, Emilia Mazer y Mirta Wons.

La obra se considera “una comedia sobre la inteligencia”, y se trata acerca de una Jueza de la Nación que siente que su mente no funciona muy bien. Es por eso que decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. Allí se reúnen: su hija, su hermana, su abogada y amiga y su mucama de toda vida, y la combinación de todas ellas será lo que realmente hará del show un espectáculo total.