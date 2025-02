Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Mis hijas tienen mucho miedo porque él amenaza con llevarlas a vivir a Turquía”

Wanda Nara regresó a la Argentina y habló de la denuncia de Mauro Icardi (Video: Intrusos/ América)

Wanda Nara regresó a la Argentina después de los días que pasó en Estambul por el premio a la Mujer del Año que le entregaron en Turquía. En su llegada al Aeropuerto de Ezeiza, la conductora se refirió a varios temas judiciales en su divorcio de Mauro Icardi y el régimen de visitas y alimentos de sus hijas en común.

La Justicia acaba de determinar que ella deberá entregarle a sus hijas al futbolista, pero la conductora de Bake Off Famosos fue rotunda. “Me fui a Turquía, primero por el premio. Aproveché y tuve dos reuniones. Me debían un dinero de una publicidad que había hecho y fui a cobrar. Trabajo y mantengo a mis hijos. Mis hijos están pasando por una situación muy difícil”, aseguró, primero a Intrusos.

“Están bien. A mis hijos varones les tocaba estar estos días que yo no estuve con la familia del papá, por eso me pude ir. Estaban bien, no necesitaban de mi presencia porque justo el periodo que estaban ahí jugando al fútbol”, afirmó. Al ser consultada sobre cuándo podría reencontrarse Icardi con sus hijos, siguió poniendo más dudas.

La llegada de Wanda Nara al Aeropuerto de Ezeiza (Crédito: RS Fotos)

“Se están ocupando los abogados. Hasta el 19 de febrero les mostré que yo intenté hacer todo lo posible para que se pueda realizar de una manera lo más normal posible, pero no se puede”, afirmó. “Mis hijos tienen mucho miedo de lo que él amenaza que es llevarlos a vivir a Turquía. Cuando tengamos las garantías de que eso no va a pasar, yo obviamente quiero que tengan relación, cuidada, de una manera especial y protegida, por todo esto que supimos y que nos enteramos ahora”, señaló.

“Yo siempre cumplí con la Justicia. Me estoy haciendo cargo de mis hijos porque, a veces, la Justicia es lenta y porque lo puedo hacer. Cada cosa que pago pienso en las mujeres que se separan y tienen que esperar los tiempos de la Justicia. Por suerte yo trabajo. Igual soy juzgada porque me fui a trabajar, porque subo una foto en Instagram. Es parte de mi trabajo”, continuó.

Wanda también contó que su vínculo con su exmarido hoy es nulo. “No tengo contacto con Mauro porque, a partir del 19, por pedido de la gente que nos acompaña psicológicamente a mí y a mi familia, está bloqueado de todo tipo de contacto conmigo. Entonces, la comunicación no va a ser desde mi lado”, expresó.

Wanda Nara, en diálogo con los diferentes medios, en su llegada al Aeropuerto de Ezeiza (Crédito: RS Fotos)

“¿Te da miedo que se lleve a tus hijas a Turquía?”, le consultaron. “No. Sería el primer jugador en la historia que hace una cosa así porque, todos los que nosotros conocemos y que se separan tienen otro régimen de visita. Lo que estoy pidiendo es un régimen de visita normal. Me ofrezco a llevar a los chicos como lo hice todos estos años con Maxi”, señaló.

“No hay ningún tipo de chance de que vuelvan a Turquía porque la mamá es argentina, la abuela es argentina, el centro de vida es acá por elección y por toda la familia que vive acá”, enfatizó, mientras desmentía haber traído a las niñas al país “engañadas”, como sostienen desde la defensa del jugador del Galatasaray. “Existen mails de un colegio a otro pidiendo la aceptación y las cartas de recomendación de los chicos. Estaba toda Turquía enterada porque me tuvieron que dar el pase de los colegios. Existen los documentos”, enfatizó.

Hacia el final, Wanda habló de la recepción que tuvo de la gente en el país en donde se encuentran hoy tanto Icardi como la China Suárez. “Me recibieron increíble. Te diría que en Turquía no puedo caminar por la calle y acá quizás no me reconocen. Los turcos son más atentos que ustedes”, lanzó, entre risas.