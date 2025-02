Ángel de Brito contó detalles del programa de Yanina Latorre: el rol que va a cumplir

Ángel de Brito dio detalles del programa de Yanina Latorre en América

Luego de muchos años de ser panelista, Yanina Latorre tendrá la oportunidad cumplir el rol de conductora con su propio ciclo de espectáculos al aire de América y horas antes de LAM. Si bien Yanina dio detalles de lo que se viene en este nuevo capítulo de su carrera, Ángel de Brito habló en A la tarde (América) sobre lo que siente por este logro y el rol que tendrá.

Ángel tuvo un mano a mano con Luis Ventura, quien está cubriendo a Karina Mazzocco durante sus vacaciones. “Ella va a hacer su programa a partir de marzo, muy pronto, a las siete por América, de 7 a 8. En la previa de LAM, pero va a ser un programa distinto”, explicó De Brito ante la pregunta de Ventura por el futuro de Yanina en su programa.

Ante esto, Luis quiso saber el rol que va a cumplir en esta nueva etapa y Ángel se mostró dispuesto a apoyarla en cada paso. “Lo de productor es figurativo… La voy a acompañar, la voy a ayudar. Charlamos mucho del programa porque ella se siente segura con lo que hablamos y con lo que pensamos, pero no es que voy a estar todos los días tampoco en el programa y arriba del programa”, explicó el periodista de espectáculos.

El conductor también destacó que el programa estará a cargo de Mandarina, la productora con la que él trabaja en LAM, y señaló que su relación con el equipo de producción facilita su colaboración con Latorre. “Lo hace Mandarina también y son todos amigos”, agregó. Al parecer la contadora pública tiene algunas reservas acerca de su rol como conductora y su compañero de trabajo le envió confianza a través de la pantalla.

Yanina Latorre se prepara para darle riendas a su nuevo ciclo a partir de marzo (Video: América)

“Me parece que ya era hora de que se pruebe en la conducción. Para mí, hace rato, hace dos o tres años, que tendría que estar conduciendo”, afirmó el periodista. Incluso, De Brito destacó que tiene más confianza en el talento de Latorre que la propia Yanina: “Quizás yo tengo más certezas que ella en eso. Le tengo más fe que ella misma”. Estas declaraciones evidencian no solo el respaldo profesional que le brinda, sino también su convencimiento de que su compañera tiene la capacidad y la experiencia necesarias para liderar su propio ciclo.

“No es común que un cabeza de equipo se ponga contento porque alguno de los que lo acompañan hagan su propio destino. Su propio camino generalmente incómoda”, fue la reflexión de Ventura por esta oportunidad y ante esto el presentador se mostró de acuerdo, sin embargo, se mostró en contra de trabar el camino ajeno. “A mí me encanta”, afirmó con seguridad.

Desde el inicio de LAM, Ángel promovió que sus compañeras del panel puedan tomar la conducción cuando él se ausenta, una decisión poco común en la televisión. Sin embargo, explicó que esta práctica no siempre fue aceptada por los canales en los que trabajó.

“Cuando yo me iba de vacaciones, pedía que conduzcan mis compañeras en El Trece o acá en América. Y costó, porque a veces los canales no lo aceptan”, reveló. A pesar de estas dificultades, logró implementar esta dinámica y mencionó que varias integrantes del programa han ocupado su lugar en distintas ocasiones. “Ahora me tomé tres días y lo hizo Feudale. Lo hizo Nazarena, lo hizo Marixa, lo hizo Yanina”, detalló.

Para De Brito, esta decisión responde a la lógica de mantener la identidad del programa y respetar la cercanía del público con su panel. “La gente que nos ve todos los días se acostumbra al elenco. Le parece raro que venga, no sé, invento, el Chino Leunis a conducir LAM. ¿Qué tiene que ver?”, cerró el tema.