Yanina Latorre se prepara para el estreno de su programa en América y contó detalles

Ángel de Brito compartió los detalles del nuevo proyecto televisivo que conducirá Yanina Latorre a partir de marzo (Video: LAM - América)

Luego de semanas de expectativa, finalmente se confirmó que Yanina Latorre tendrá su propio programa de televisión en América. Desde principios de febrero se sabía que la panelista de LAM daría el gran salto como conductora, y esta semana reveló oficialmente el nombre de su nuevo proyecto: Sálvese Quien Pueda (SQP). Este estreno será en marzo y se emitirá de lunes a viernes de 19 a 20 horas, justo antes de la emisión del ciclo que encabeza Ángel de Brito, con producción de Mandarina Contenidos.

“Estoy contentísima, me encanta todo... Y tengo unos nervios”, confesó Latorre en la emisión en compañía de las “angelitas” y el presentador este miércoles, revelando su emoción por este nuevo desafío que marcará un antes y un después en su carrera. De esta manera, Yanina continuará siendo parte del programa de Ángel, pero también tendrá su propio espacio en la pantalla de la misma señal, con un formato renovado que apunta a ofrecer una mirada crítica, sarcástica y divertida sobre los temas del día.

Aunque no será un proyecto centrado en chismes ni en primicias, tal como realiza en su rol de panelista y en las redes sociales, dejó en claro que el foco estará en su visión personal sobre la actualidad y el espectáculo, con una mirada innovadora que le dará un toque único al formato. “El centro es un poco la actualidad y el espectáculo, pero no voy a dar información ni hacer chismes”, aclaró la animadora ante la cámara semanas atrás.

Yanina Latorre se prepara para su debut como conductora en su nuevo ciclo Sálvese Quien Pueda (Prensa América)

Por el momento, el panel de completo su nuevo programa no se encuentra confirmado. Sin embargo, semanas atrás se confirmó que Lizardo Ponce y Fede Popgold serían las figuras encargadas de acompañar a Yanina en el análisis y la conducción de la propuesta. Además, se está evaluando la incorporación de una tercera persona, probablemente femenina, que aún no está definida por parte de la presentadora.

El estreno de este programa viene con una dosis extra de adrenalina, ya que hace tiempo se corría el rumor que la panelista iba a debutar en solitario. Cuando la noticia sobre el debut de su propio show fue dada a conocer, Rodrigo Lussich adelantó la primicia sin consultarlo con Latorre. Esto causó un malestar inicial en ella, quien, en diálogo con de Brito, expresó: “No me gustó porque me parece que eso me lo tenía que dejar a mí, que era mi tema, es mi primer programa”. El periodista, consciente del desliz, le pidió disculpas por WhatsApp, aunque ella dejó claro que el daño ya estaba hecho, ya que prefería haber compartido la noticia en vivo, en el espacio donde creció y se consolidó como una de las figuras más destacadas de la televisión argentina.

A pesar de la controversia por la filtración de la noticia, la expectativa por Sálvese Quien Pueda sigue en aumento. Los televidentes y sus seguidores esperan con ansias el inicio de este nuevo programa, que promete tener una visión única y directa de los acontecimientos del espectáculo y la actualidad, al estilo irreverente y ácido que caracteriza a su conductora.

Yanina Latorre se prepara para darle riendas a su nuevo ciclo a partir de marzo (Video: Prensa América)

En ese marco, este ciclo será el primer paso de Latorre en solitario frente a la pantalla chica, un proyecto que le permitirá expandir su influencia y fortalecer su carrera como comunicadora y conductora. Si bien todavía quedan detalles por conocerse, la audiencia que la sigue desde sus primeros tiempos en el rubro aguarda por ver esta nueva faceta como conductora, que supo mostrar en reiteradas ocasiones a la hora de tomar el mando de LAM ante las ausencias de su compañero cuando estaba de vacaciones u ocupado con otros proyectos.