Oriana Sabatini adelantó un fragmento de su nueva canción: la historia detrás de la letra

Oriana Sabatini adelantó un fragmento de su nueva canción (Video: Instagram)

Una semana atrás, Oriana Sabatini anunció su regreso a la música luego de varios años sin lanzar una canción y poner su carrera en pausa, por lo que esta noticia rápidamente revolucionó a sus seguidores. El seis de marzo Oriana lanzará Pinamar y hace unas horas compartió un adelanto de su nuevo tema.

Sentada en su auto se la escucha cantar, con una botella de agua como micrófono: “Tres, dos, uno, se detuvo el tiempo a mis veintiuno. Enero ha llegado tarde, leí tu mensaje y comenzó a nevar, a nevar. Ya nadie viene a buscarme“. La referencia a la edad no es un dato menor para los fans de Sabatini, puesto que es cuando terminó con su pareja anterior, Julián Serrano en el mes de junio, a los pocos meses conoció a su actual marido, Paulo Dybala.

La relación entre el delantero de la Roma y la hija de Catherine Fulop comenzó por medio de las redes sociales, con un mensaje a la cuenta de Instagram de la cantante, por lo que el pequeño adelanto que posteó Oriana es una clara alusión al inicio de su relación con Paulo, que desde el minuto uno se convirtió en una de las favoritas de los internautas.

Tanto es así que el jugador de la selección argentina reaccionó a eso en sus propias historias, no solo demostrando su apoyo en este nuevo capítulo de la carrera musical de Sabatini. “3...2...1″, escribió junto al usuario de su esposa y un emoji de corazón.

La reacción de Paulo Dybala al adelanto de la nueva canción de Oriana Sabatini

Seis días atrás, sacudió las redes con el adelanto de su nueva canción, Pinamar. El teaser del videoclip es pura intensidad: Oriana aparece arrodillada, con la mirada fija hacia el cielo y un celular en sus manos. Un instante después, la pantalla se funde a negro, dejando solo el título de la canción y la fecha de estreno. Una imagen potente que dejó a sus fans con el corazón en la mano.

“Al fin puedo contarles esto”, escribió Oriana en su Instagram, donde anunció el título del tema, “Pinamar”, y su fecha de salida, el 6 de marzo. A poco de su publicación, cosechó miles de likes y reacciones positivas, y recibió las felicitaciones de seguidores, amigos y su hermana Tiziana.

Oriana Sabatini habló de la pausa en su carrera musical

Oriana Sabatini reaccionó a las críticas por elegir el amor sobre la carrera (Video: A dónde vamos cuando soñamos)

En uno de los capítulos de su podcast llamado A dónde vamos cuando soñamos, en el cual habla con distintos famosos acerca de sus vidas y de los grandes sueños que tenían cuando estaban creciendo. Con Carla Quevedo como invitada, la hija de Ova Sabatini, se animó a responder a las críticas que caen sobre ella con respecto a su carrera y a su relación con el futbolista.

El tema salió a raíz de que la invitada se mostró en contra del individualismo que generan las redes sociales y lo bueno que es, hoy en día, elegir formar parte de una comunidad y tener un sentido de pertenencia, por lo que hizo referencia al casamiento de la cantante. Ante esto, la morocha aprovechó la oportunidad para responderle a todos los haters que expresan su disgusto por la decisión que tomó hace varios años.

“A mí me re pasa que mucha gente bardea usando este tipo de comentarios cómo ‘ay está que dejó todo para irse con un novio’”, comenzó diciendo Sabatini sin dudar ni un segundo y luego aclaró el porqué detrás de la decisión de mudarse a otro país por amor: “Mi sueño más grande en la vida es el amor y, por momentos, me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral o el estrellato”.

Tras varios años de recibir estos comentarios, la influencer siguen sin comprender por qué tiene que optar entre una cosa u otra: “¿Por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me lo explique”, cerró la cantante de “Luna Llena”.