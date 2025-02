Mica Vázquez se sinceró acerca del complicado presente que atraviesa: “Es muy personal”

La conductora admitió que atraviesa un momento personal difícil que impactó su participación en el programa Antes que nadie

La actriz y conductora Mica Vázquez generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre su estado emocional. Sin dar demasiados detalles, explicó que atraviesa un momento personal difícil, lo que impactó en su participación en el programa Antes que nadie, emitido a través del canal de streaming LUZU TV.

A pesar de la situación, aseguró que se encuentra “cada día mejor” y agradeció el apoyo recibido. Según lo que expresaron sus fanáticos en las redes sociales, no habrían tardado en hacerle llegar mensajes de aliento.

Vázquez recurrió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,5 millones de seguidores, para referirse a su estado de ánimo. La conductora publicó una historia en la que expresó: “Gracias por el amor en los mensajes. Cuando esté más tranquila seguro pueda contarles qué me estuvo pasando estos días. Es muy personal, por eso me ven apagada en AQN. Estoy así, emocionalmente como voy pudiendo. Pero cada día mejor. Gracias por la preocupación y el cariño. Mañana nos vemos".

En Instagram, Mica escribió que su estado emocional es “muy personal” y agradeció por los mensajes de cariño

Su publicación llamó la atención de sus seguidores, ya que en sus últimas apariciones en Antes que nadie se la notó distinta, lo que generó comentarios sobre su estado de ánimo. Vázquez decidió aclarar la situación, pero sin dar detalles específicos sobre lo que está atravesando.

A pesar de la preocupación generada, la conductora dejó en claro que continuará con sus compromisos laborales y que, en un tiempo, podrá compartir más detalles sobre su situación.

El difícil momento de Mica Vázquez y su impacto en lo laboral

Más allá de su vida personal, Vázquez sigue adelante con su trabajo en Antes que nadie, programa que comparte con Diego Leuco, Yoyi Francella y Martín “El Trinche” Dardik. No obstante, su estado emocional tuvo cierto impacto en su desempeño en el ciclo de streaming, según sus propias palabras.

La actitud distinta de Mica en Antes que nadie generó comentarios y preocupación entre sus seguidores

No es la primera vez que la actriz se sincera sobre momentos complejos en su vida. En 2022, durante PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, recordó uno de los episodios más difíciles que atravesó: su separación de Fernando Gago en Madrid.

“Terminamos bárbaro…“, inició con sarcasmo. Luego, relató: “No, fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido…”.

“Mis viejos me decían que no, y yo después hacía lo que quería. Desde los 12 años viajando con Cris Morena con giras, imaginate”, ejemplificó. Y luego aseguró que Gago “tenía dobles relaciones”, y que ella le creía cada disculpa porque estaba completamente enamorada. “¿Y por que te separarse?”, indagó el conductor, y la respuesta dejó a todos atónitos: “¡Porque me cagó con media Argentina y con media Europa!”.

“¿Con quién?”, retrucó Andy, y Mica contestó en el mismo tono irónico: “¿Tenes tiempo sobre cuántas veces me engañó? Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber; teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas, y son chicos”. En un intento por conocer las dos caras de la moneda, Kusnetzoff quiso saber si ella había respetado tenido otros romances en simultáneo. “Yo fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más”, se sinceró.

Mica explicó que Gago tuvo “dobles relaciones” y habló con ironía de ese vínculo complejo

“Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite ‘¡Gago!’ toda una cancha”, enfatizó. Y siguió la enumeración: “Ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que querés, tener plata para lo que quieras, creo que se te va la cabeza a cualquier lado con todo”.

Finalmente, mencionó a Dulko, y aseguró: “El volvió y se casó, pero antes de casarse paralelamente creo que estuvo un ratito con las dos”. Dejando una vez más a todos perplejos, arremetió: “Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados todavía. Por ahí Gisela en ese momento tampoco sabía que él estaba conmigo en una relación”.