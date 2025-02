El llanto de Dalma Maradona al hablar del juicio por la muerte de su padre: “Mi madre tiene miedo”

El llanto de Dalma Maradona al hablar del juicio por la muerte de su padre

A solo dos semanas del comienzo del juicio por la muerte de Diego Maradona, la familia del Diez atraviesa un duro momento. Tal es así que este martes, Gianinna Maradona compartió un video en el que, además de pedir justicia, también incluía audios reveladores sobre el fallecimiento del futbolista.

Así las cosas, este miércoles, Dalma Maradona reaccionó a dicho video en el streaming de Bondi Live, el programa conducido por Ángel de Brito. “La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, porque manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente. Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad”, destacó la joven con la voz quebrada.

Luego, Dalma destacó conocer las dificultades que atravesará en el juicio y resaltó por qué exige justicia: “Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada, nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado, pero bueno...”, continuó.

El video que subió Gianinna pidiendo justicia por Diego Maradona

En ese momento, los panelistas del programa comentaron que las hijas del Diez contaban con el apoyo popular de la gente: “Yo siento el amor de la gente y se que no somos las únicas que estamos en esto, pero igual es difícil. Podes estar con una multitud, lo que sea, pero una gente pone una guita y vos desaparecer del mapa”.

Luego, Maradona comentó las discusiones que mantiene con su madre a raíz de sus publicaciones: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas más nada, me da miedo’. Pero bueno, a la veces me quema acá, no puedo. Aparte se lo debe a él...”.

En su última publicación en redes, Gianinna Maradona, y toda su familia, compartió un video que contenía audios que, según la acusación, evidenciarían la falta de asistencia médica adecuada en los momentos previos a la muerte de Diego Maradona. Estos registros son utilizados como prueba en el juicio que comenzará el 11 de marzo y apuntan a las presuntas responsabilidades de los profesionales de la salud involucrados en su tratamiento.

El sufrimiento de Dalma Maradona al hablar de la muerte de su padre

Las grabaciones incluyen fragmentos de conversaciones entre los integrantes del equipo médico que tenía a su cargo la atención del exfutbolista. En estos diálogos, se hacen evidentes preocupaciones sobre el estado de salud de Maradona y, al mismo tiempo, falta de acción inmediata para atenderlo. La acusación sostiene que estas omisiones constituyeron una negligencia grave que derivó en su fallecimiento.

En los audios también se pueden escuchar referencias a maniobras para encubrir posibles errores médicos. Algunas frases sugieren que los involucrados temían consecuencias legales y discutían estrategias para evitar ser considerados responsables. Estas conversaciones refuerzan la hipótesis de la querella sobre la existencia de un manejo inadecuado del cuadro clínico de Maradona, que habría sido agravado por la inacción de sus médicos y cuidadores.

Además de la evidencia sobre presuntas negligencias, el material difundido incluye expresiones que podrían interpretarse como burlas o desprecio hacia la condición de Maradona. Este punto ha causado indignación en la familia y en la opinión pública, ya que expone la actitud de algunos profesionales que debían velar por su bienestar.

El proceso judicial por la muerte de Diego Maradona tiene como principales acusados a siete profesionales de la salud, quienes enfrentan cargos por “homicidio con dolo eventual”, una figura que implica que los imputados habrían actuado con conocimiento de que su conducta podía provocar la muerte del paciente. Los acusados en este juicio son: Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordinadora médica), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros), Ricardo Almirón (enfermero) y Pedro Di Spagna (médico clínico). Todos ellos enfrentan penas que podrían ir de 8 a 25 años de prisión, dependiendo de la responsabilidad que se les adjudique en la muerte del exfutbolista.