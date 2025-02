El descargo de L-Gante luego del viaje de Wanda Nara a Turquía y los rumores de crisis: “Mi intención era acompañar”

L-Gante explicó que no pudo viajar a Turquía con Wanda Nara debido a una doble fractura de clavícula (Video: LAM, América TV)

El vínculo entre Wanda Nara y L-Gante no estaría atravesando su mejor momento. La ausencia del referente de la Cumbia 420 durante el viaje de la conductora a Turquía encendió las alarmas y generó preocupación entre los fans. Es que luego de un gran año laboral, con la conducción de Bake off Famosos (Telefe), Love is Blind (Netflix) y el lanzamiento de nuevas canciones, la mediática recibió el premio a la Mujer del Año en Estambul. En ese contexto, el joven decidió hablar de la situación y explicar sus motivos.

Durante un audio transmitido en vivo durante ISPA (NetTv), el cantante expresó su deseo de haber viajado con su pareja: “Mi intención era acompañar a mi novia a recibir el premio”, afirmó. Sin embargo, su presencia en Turquía no fue posible debido a su estado de salud. Hace algunos días, L-Gante sufrió un accidente en cuatriciclo que le provocó una doble fractura de clavícula, impidiéndole viajar en avión y cumplir con sus compromisos.

Yanina Latorre cuestionó la estabilidad de la relación entre Wanda Nara y L-Gante en LAM

Pese a las explicaciones del artista, la periodista Yanina Latorre puso en duda la estabilidad de la relación durante el último programa de LAM (América). “No sé si tan novia ya”, comentó la panelista, sugiriendo que la ausencia del cantante en Turquía no se debió solo a su estado de salud.

El viaje de Nara también reavivó los rumores sobre la influencia de su entorno en su vida personal. Fuentes cercanas a la empresaria aseguran que su círculo íntimo “nunca quiso que se amigaran” y sigue de cerca cada movimiento.

Fuentes cercanas a Wanda afirman que su entorno se opone a la reconciliación con el cantante (RS fotos)

Según Latorre, la preocupación de los allegados de Wanda se debe a los “hábitos” del cantante. “No hablo de mujeres ni de música... Vuelve a sus debilidades, esa es la verdad”, señaló en LAM, sin dar más detalles sobre el motivo de la supuesta crisis.

Además, la periodista aseguró que esta no es la primera vez que la empresaria enfrenta problemas por este tema. “La primera vez que lo dejó fue por esto. El problema es que él tiene debilidades, es muy difícil salir“, agregó. En la misma línea, destacó que los estilos de vida de ambos son muy distintos: “Él no hace esa vida con ella porque Wanda es muy sana, pero hay un momento en el que desaparece tres o cuatro días y ahí vienen los quilombos entre ellos".

La familia de Wanda Nara prefiere que su relación con L-Gante no continúe, según allegados

Según comentaron en el programa, desde el entorno de la empresaria la preocupación radica en que el vínculo con L-Gante podría traerle consecuencias personales y mediáticas. “Todo el tiempo le están hablando”, señalaron fuentes cercanas a la empresaria. Mientras tanto, la familia de la mediática mantiene su postura: prefieren que la relación no continúe.

La respuesta de Wanda Nara en redes sociales

Luego de la polémica en LAM, Nara salió a respaldar públicamente al cantante con un mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un posteo en el que expresó su apoyo al cantante: “Orgullosa de vos”, escribió junto a un corazón rojo y arrobando a Valenzuela.

L-Gante anunció su colaboración musical con La K’onga mientras sigue recuperándose

El mensaje de la conductora surgió luego de que L-Gante anunciara el lanzamiento de “Delincuente”, su colaboración con La K’onga. A pesar de los rumores de crisis, la publicación fue interpretada como una señal de que el vínculo entre ambos sigue en pie.

Mientras tanto, el artista continúa con su recuperación tras el accidente y mantiene un perfil más bajo en redes sociales. Desde su casa, el artista compartió imágenes en las que se lo ve descansando, disfrutando de música y evitando referirse a la polémica. “Si se preguntan por mí... Acá, haciendo reposo”, escribió en una historia de Instagram, sin hacer mención a los rumores que rodean su relación con Wanda.