Débora Nishimoto habló sobre los antiguos rumores de romance entre Esteban Lamothe y Griselda Siciliani

Débora Nishimoto habló de Esteban Lamothe

El reportaje en Mañanísima transcurría sin contratiempos hasta que se hizo presenye en el ambiente una tensión inesperada cuando Majo Martino puso a Débora Nishimoto entre la espada y la pared. Frente a las cámaras, la actriz japonesa, convertida en una de las revelaciones del año gracias a Envidiosa, se enfrentó a una pregunta que pocos se atreverían a hacer con tanta crudeza: el supuesto romance de su pareja, Esteban Lamothe, con Griselda Siciliani.

La historia de Nishimoto y Lamothe tiene la calidez de los comienzos espontáneos. Según contó la actriz, el flechazo se dio en el último tramo del rodaje de la serie que la catapultó a la fama. “Cuando quedaba la última jornada, yo pensé ‘no lo veo nunca más’”, confesó, al recordar la incertidumbre de aquellos días. Pero una cena lo cambió todo. “Después salimos a comer y tuvimos una cita”, relató. Un encuentro que marcó el inicio de una relación que hoy, con seis o siete meses de recorrido, parece consolidarse entre el amor y la cotidianidad compartida.

“Nos vemos todos los días. Yo me mudé hace poco a una nueva casa, tengo una gata, él un perro, entonces vamos mutando entre las dos casas”, reveló la joven al dejar entrever que su vínculo con el actor fluye con naturalidad.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto disfrutan su presente

Pero la tranquilidad de la conversación se quebró cuando Martino lanzó la pregunta que todos querían hacer, pero pocos se atrevían a verbalizar: “Se dijo en su momento que Griselda Siciliani tuvo una historia de amor con Lamothe, una historia de un rato… Quiero saber si él te confirmó esto efectivamente o nada”.

El aire se cargó de expectativa. Pero Débora, lejos de titubear, respondió con firmeza: “No, no, no indagué mucho, pero creo que el pasado ya está, ya fue. Lo de ahora es presente y futuro”. Un límite claro, un mensaje contundente. La intérprete se mostró confiada en su relación y, aunque dejó abierta la posibilidad de preguntar si alguna vez lo quisiera, dejó en claro que los fantasmas del pasado no le quitan el sueño.

Más allá de la incómoda consulta, Nishimoto se permitió una confesión más íntima. Cuando le pidieron calificar a Lamothe como amante, la actriz no dudó: “Del uno al diez, para mí es obviamente un diez. Tenemos mucha química y nos llevamos muy bien. Haberlo conocido en la serie es un regalo”.

El romance entre Nishimoto y Lamothe sigue escribiendo su propia historia, con un pasado que, al menos para ella, ya no importa.

Los rumores de romance comenzaron en octubre de 2024

Y hace apenas unos días quien se refirió a la relación fue el propio actor, quien destacó que “me gusta compartir la vida con las personas, con mis amigos, tengo una vida social muy activa. Me gusta el amor, me gusta mucho amar y que me amen y me parece que en la vida lo más lindo es eso, entonces siempre le di mucho lugar”.

En charla con Catalina Dlugi, destacó que “es una cosa importante para mí enamorarme, conocer a una persona y ver el mundo con esa persona, que me modifique, que me potencie. Si una pareja no te potencia no tenés que estar con esa persona, uno puede salir una noche y estar con cualquier persona, pero para que sea tu pareja y la persona que te acompaña en la vida tiene que tener mucho amor y que aporte algo nuevo a tu mundo”, continuó contando el actor de Envidiosa.

Fue allí que reveló que mientras estaban grabando la serie de Netflix, él se encontraba en pareja con otra persona, por lo que estaba descartada la idea de que suceda algo con su compañera, pero las vueltas de la vida hicieron que se convirtiera en soltero.

“Estuvimos varios meses trabajando y todo ese tiempo nos conocimos. Yo estaba de novio y era evidente que no iba a pasar nada entre nosotros, pero también al mismo tiempo nos íbamos conociendo y pasó un montón de tiempo, como siete u ocho meses”, contó acerca de cómo era su vínculo con Débora durante las grabaciones de la primera y segunda temporada, que se hicieron al unísono. “Eso fue muy lindo porque nunca me había acercado a una persona tan lentamente y cuando finalmente estas con esa persona ya la conoces mucho“.