Wanda Nara contó que está arrepentida de haberse borrado un tatuaje por pedido de Mauro Icardi: dónde lo tenía

Wanda Nara confesó en un vivo de Instagram que se arrepiente de haber eliminado un tatuaje dedicado a Maxi López (Video: Instagram, Wanda Nara)

Durante su estadía en Estambul, por medio de una transmisión en vivo a través de Instagram, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una confesión que reavivó viejas polémicas. La empresaria reveló que, por pedido de Mauro Icardi, decidió borrar un tatuaje dedicado a Maxi López, su expareja y padre de sus tres hijos mayores. Aunque en su momento aceptó, hoy se muestra arrepentida.

La declaración se produjo mientras la conductora se encuentra en Turquía, donde viajó para recibir el premio Mujer del Año en los Best of Europe Awards. Desde su hotel, conectada con miles y miles de seguidores, respondió preguntas y, sin esperarlo, terminó revelando un episodio de su pasado que no la deja del todo conforme.

Durante el vivo, una usuaria le preguntó si alguna vez se había borrado un tatuaje. La respuesta inicial de Wanda fue tajante: “No, nunca me borré ningún tatuaje”. Sin embargo, tras unos segundos de silencio, rectificó su respuesta y contó lo que realmente había ocurrido:

“Sí, me borré un tatuaje que tenía de Maxi por pedido de un ex y, la verdad, me arrepiento. Es el papá de mis hijos”, confesó.

La empresaria reveló que Mauro Icardi le pidió retirar el tatuaje de su exmarido, padre de sus tres hijos mayores (Archivo)

El momento no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusiones en redes sociales. El hecho de que Icardi le pidiera eliminar un tatuaje de su exmarido, con quien comparte tres hijos, generó debate entre sus seguidores. Algunos cuestionaron que haya accedido a la solicitud, mientras que otros destacaron que hoy reconozca que fue una decisión de la que se arrepiente.

Wanda también aprovechó la conversación para hablar de su actual relación con Maxi López. A pesar del escándalo mediático que marcó su separación y la posterior relación con Icardi, hoy mantienen una comunicación fluida. “Tengo cuatro grupos de WhatsApp con Maxi, lo veo constantemente”, aseguró, explicando que tienen chats separados con cada hijo y otro en el que participan todos.

El tatuaje que Wanda se borró tenía un fuerte motivo. Durante su matrimonio con Maxi López, la empresaria había grabado su nombre en su dedo anular izquierdo, un gesto que en su momento representaba su compromiso con el futbolista.

Sin embargo, tras su mediática separación y el inicio de su relación con Mauro Icardi, Wanda decidió modificar el diseño. En 2014, el nombre de Maxi fue cubierto por un nuevo tatuaje con el nombre de Mauro, en lo que fue interpretado como un gesto de amor hacia su nueva pareja.

En 2014, Wanda cubrió el tatuaje de Maxi con el nombre de Mauro Icardi, tras iniciar su relación con el futbolista (Archivo)

El cambio no fue unilateral: Icardi también se tatuó el nombre de Wanda en el mismo dedo, reflejando la fuerte unión que mostraban en aquel momento. Años más tarde, la historia daría un giro, y hoy ella misma reconoce que no debió borrar la huella de su pasado con López.

Aunque eliminó la referencia a Maxi López, hay otro diseño vinculado a Icardi que sigue en su piel: un tatuaje de un león en su antebrazo. Este símbolo, relacionado con su exesposo, generó cuestionamientos entre sus seguidores, quienes le preguntaron por qué no se lo eliminaba. La respuesta de Wanda fue contundente: “Me lo tatué por mis 5 hijos hace muchos años”.

Un tatuaje de león en el antebrazo sigue representando a sus cinco hijos pese al vínculo con Icardi (Archivo)

Entre Turquía y Argentina: el nuevo capítulo de su historia con Icardi

La revelación de Wanda sobre su tatuaje llega en un contexto de fuertes movimientos en su vida personal y profesional. Su viaje a Turquía coincidió con la llegada de Mauro Icardi a Estambul, donde el futbolista se reincorporó al Galatasaray tras una cirugía de meniscos. Aunque ambos están en la misma ciudad, todo indica que no hubo un reencuentro.

En su vivo de Instagram, la empresaria también deslizó un nuevo dardo al afirmar que no visitará la casa que compartía con Icardi en Turquía porque “hay gente que no es de la familia”. Sin mencionarla directamente, muchos interpretaron que se refería a la China Suárez, con quien su exmarido mantiene un vínculo amoroso.