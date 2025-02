Rocío Marengo se convirtió en “abuelastra”: nació Filippa Allegra, la hija de Macarena Fort

Rocío Marengo se convierte en abuelastra tras el nacimiento de la hija de Macarena Fort

El 18 de febrero de 2024, una nueva etapa comenzó para la familia Fort con la llegada de Filippa Allegra, la primera hija de Macarena Fort, quien se conviertió así en la primera nieta de Eduardo Fort. Es por esto que Rocío Marengo, la actual pareja del hermano de Ricardo, se transformó en “abuelastra” a los 44 años.

El nacimiento de “Pipa”, hija de Macarena Fort y Tiago de Mársico, conmovió a toda la familia. La beba, nació el 18 de febrero y llenó de felicidad a todo el clan Fort. En las redes sociales, Macarena compartió un tierno mensaje para anunciar la llegada de su hija: “Un 18 de febrero viniste a hacerme la persona más feliz del mundo, Filippa Allegra”, escribió emocionada. Macarena, que tiene 24 años y es cantante, destacó la alegría de convertirse en madre primeriza y dedicó unas emotivas palabras a su esposo, Tiago, con quien se casó en 2024.

Filippa Allegra, primera nieta de Eduardo Fort, nació el 18 de febrero de 2024 (Instagram)

“No puedo pedir nada mas que esta hermosa familia junto a vos, mi amor. Gracias por darme a esta bebota hermosa y por siempre cuidarme y amarme, estoy eternamente agradecida con la vida por ponerte en mi camino. Los amo con toda mi alma. Comienza una nueva etapa, distinta pero mas hermosa”, escribió la joven, tras convertirse en mam+a.

Si bien la relación de Rocío Marengo con Macarena, la hija que el empresario tuvo con su exmujer, Karina Antoniali, nunca fue demasiado pública, se sabe que ambas tienen una relación respetuosa. El título de “abuelastra” para Rocío se da en un contexto donde ella y Eduardo Fort ya llevan más de 10 años de relación. Durante este tiempo, la modelo se convirtió en una parte activa de la familia, especialmente al acompañar a Eduardo en numerosas actividades empresariales.

“Comienza una nueva etapa, distinta pero hermosa”, expresó Macarena Fort al convertirse en madre (Instagram)

La relación de Rocío Marengo con Eduardo Fort

A lo largo de más de una década de relación con el empresario, Marengo demostró que la familia es una de sus prioridades. Aunque ellos nunca contrajeron matrimonio, la actriz habló en varias entrevistas sobre su visión de la relación y de la familia que formaron juntos.

“La verdad que estoy recontenta. Me agarra en un momento tan lindo, porque obviamente, como cualquier pareja de tantos años, uno puede pasar por momentos, pero en este momento, 11 años y estar así como estábamos con todos los proyectos que tenemos, con cómo tenemos armada la familia… La verdad que refeliz”, aseguró en una conversación con Teleshow la semana pasada, a propósito de su aniversario.

Eduardo Fort y Rocío Marengo celebraron más de 10 años de relación (Instagram)

La modelo compartió su felicidad en redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja y expresó su amor con un emotivo mensaje. “¡Felices 11 años, mi amor! Quién iba a decir... ¡cuántos años pasaron! ¡Vivimos de todo juntos! ¡Te amo! Amo la vida que tenemos. Gracias, gracias, gracias por todo“, escribió en su cuenta de Instagram.

En una charla con Mirtha Legrand, en diciembre del año pasado, la animadora explicó que no se casó con Eduardo porque no le gustó cómo fue la propuesta de matrimonio. Según sus palabras, la forma en que él le pidió matrimonio no la convenció, y desde ese momento, estuvo esperando una nueva propuesta, algo que sienta más adecuado. “No me gustó como me lo pidió. Estoy esperando que me lo vuelva a pedir. Ahora, lo que sea, lo que me diga, le digo sí”, confesó de manera abierta durante la conversación.

Rocio Marengo hablo de su deseo de ser madre (Video: LAM, América TV)

A pesar de esta falta de una propuesta formal, ambos tienen una vida consolidada juntos, en la que se acompañaron mutuamente en sus proyectos. En varias ocasiones, Marengo explicó que no siente la necesidad de casarse, ya que para ellos lo importante es el amor y la confianza que comparten. “Nosotros estamos conviviendo y estamos muy bien. Capaz que Mirtha acá va a estar conmigo. Te da un marco de seriedad el casamiento, pero no lo siento como algo necesario”, aseguró.