La historia de amor de Alejandra Maglietti y el pacto con su novio para elegir el nombre del bebé

Alejandra Maglietti conto que esta embarazada de 13 semanas: entre lagrimas y emocion

El día miércoles por la noche Bendita (Canal 9) vivió uno de sus programas más emocionantes de sus veinte temporadas, cuando Alejandra Maglietti anunció al aire que va a ser mamá por primera vez. Su voz, entrecortada por la sorpresa y la felicidad, confirmó la noticia que hasta hace poco mantenía en la intimidad: está embarazada de 13 semanas y espera un varón junto a su pareja, Juan Manuel con quien lleva dos años de relación. En las horas que siguieron a este emocionante anuncio habló con Teleshow y expresó toda su felicidad por este presente: “La verdad que estoy feliz. Y sorprendida también porque no me imaginaba que iba a ser así”.

Maglietti, quien fue siempre reservada sobre su vida amorosa, contó que su novio prefiere mantenerse fuera del ojo público. Sin embargo, la conexión entre ambos fue innegable. Esas cosas del destino, durante una comida como tantas otras, conoció a quien se convertiría en el hombre de su vida: “Nos conocimos en una cena de amigos, hace cuatro años, y estuvimos charlando un rato. Nos pasamos los Instagram y después seguimos por ahí cada tanto hablando de esto, de lo otro. Hasta que un día nos fuimos a almorzar y desde ahí no nos separamos más”, recordó acerca de como inició su relación con su pareja, con quien comparte profesión en el Derecho.

En las emotivas palabras que dijo en Bendita, reveló que está esperando un varón y en la conversación que tuvo con este medio confesó cómo es el arreglo que tiene con su novio para elegir el nombre: “Negociamos y llegamos a un acuerdo. Como yo estaba convencida de que era nena, se iba a llamar Lourdes. Pero como ganó él porque va a ser varón, él va a elegir el nombre”.

La felicidad no es solo de ellos dos, sino que sus respectivas familias son una parte importante de esta etapa y Alejandra confesó que el anuncio fue un torbellino de emociones. En el caso de sus papás, que estaban de vacaciones, no quería que se enteraran por otros medios: “Entonces un día los llamé, les conté y se emocionaron un montón”. En el caso de la madre de Juan Manuel, quien también estaba de vacaciones, esperaron a que regresara y también la emoción se apoderó de ella: “Lloró un montón”, relató sobre la reacción de la mujer.

Aejandra mostró por primera vez su pancita de embarazada (Foto: Instagram)

En el ámbito laboral, algunos compañeros de Bendita comenzaron a advertir ciertos cambios en su rutina. Beto Casella, el conductor del programa, y Edith Hermida, la histórica panelista, ya estaban al tanto, pero otros notaban detalles que los hacían dudar. “Sospechaban de algunos cambios de costumbres, de golpe no quería comer algunas cosas…”, contó.

Los primeros meses no fueron sencillos. El verano la encontró luchando contra los primeros síntomas, al punto de pasar varios días en cama. Ahora, dice, comienza a sentirse mejor y espera que los malestares queden atrás. “Me sentí bastante mal. Mucho cansancio y náuseas. Ahora me dijo el médico que a partir de ahora, si Dios quiere, voy a empezar a sentir mejor. Pero los primeros meses fueron tremendos”, confesó la chaqueña, quien naturalmente advierte que su vida a partir de ahora no será la misma.

“Soy bastante obsesiva, perfeccionista, cuidadosa y miedosa. Voy a tener que trabajar un montón de cosas antes de que nazca”, detalló la panelista acerca de como se imagina como madre, dejando en claro que se trata de un proceso de aprendizaje y trabajo en equipo.

Tras contar la feliz noticia al aire y hablar con este medio, Maglietti hizo un posteo en sus redes sociales donde trató de poner en palabras sus emociones. “Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes”, escribió en su posteo.

Alejandra y Juan Manuel están en pareja hace dos años (Foto: Candela Teicheira)

Además del anuncio, la modelo destacó el afecto recibido por parte de sus seguidores y seres queridos en este momento especial. “Esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor”, expresó.

En el mismo mensaje, la panelista aseguró sentirse profundamente conmovida por las muestras de afecto: “Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca”. Para cerrar su publicación, reafirmó su deseo de compartir cada momento con quienes la siguen desde hace años: “Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!”.

Este deseo de ser madre no es algo nuevo. En una entrevista que hizo con María Laura Santillán en Infobae, la abogada de 37 años confesó que durante la pandemia tomó la decisión de congelar óvulos: “Sentí que era el momento porque antes de la pandemia los fines de semana me la pasaba viajando, estuve diez años de mi vida yendo todos los fines de semana al interior”, explicó Ale, quien se crio Formosa, donde todavía viven sus padres

Sobre su experiencia personal, reconoció que la decisión le brindó tranquilidad: “Es como una reserva, puedo tomarme mi tiempo para pensar, el reloj biológico no está en la cabeza”. En su momento había dejado en claro que no tenía autoimpuesto un límite de edad para convertirse en madre: “No sé. Quizás a los 50 no, a veces pienso que la decisión de un hijo no solamente es de uno, porque sería muy egoísta”.

Quién es Juan Manuel, el novio y padre del hijo de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti habló de su novio (Video: Eltrece)

Por más de un año y medio, Alejandra mantuvo su relación lejos del ojo público, evitando revelar detalles sobre su pareja. Sin embargo, en los últimos meses decidió compartir más información, marcando un cambio en su habitual discreción.

La panelista eligió el programa de Mirtha Legrand para confirmar su romance. Cuando la conductora le preguntó directamente si estaba en pareja, Maglietti respondió sin evasivas: “Estoy en pareja, sí. Hace un año y medio estoy en pareja”. Con esta declaración, despejó las especulaciones que habían surgido en torno a su vida sentimental.

Además, al ser consultada sobre la convivencia, detalló que ya había dado ese paso: “Nos llevamos bien, vivimos juntos. No nos casamos, pero vivimos juntos. Estoy contenta”. señaló midiendo las palabras, haciendo equilibrio entre las ganas de contarle al mundo su amor y la discreción, que parece ser un trato en la pareja.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la identidad de su novio, quien se mantiene completamente alejado del mundo del espectáculo. “Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial”, explicó durante la entrevista.

Alejandra y su novio decidieron mantener su relación lejos de los medios

La panelista destacó que esta diferencia profesional es un factor positivo en su relación, ya que su pareja no está vinculado al ámbito mediático. La revelación generó sorpresa entre sus seguidores, quienes contrastaron con la exposición que tuvo su vínculo con el exfutbolista Jonás Gutiérrez.

De esta manera, la periodista y abogada encara este nuevo capítulo con una mezcla de emoción y aprendizaje, consciente de que la maternidad traerá consigo desafíos inesperados. Sin embargo, hay algo que ya tiene claro: su felicidad es absoluta. Por eso, esa explosión al aire de Bendita, esa noticia contada lejos de la rutina del programa y dominada por la emoción de la que hizo parte a todos sus seguidores.