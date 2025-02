Por qué Mauro Icardi no pudo ver a sus hijas el día de su cumpleaños: las versiones cruzadas de los abogados

La palabra de Gonzalo Romero, abogado de Mauro Icardi

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la custodia de sus hijas menores alcanza un nuevo nivel de tensión. En una entrevista con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece), Gonzalo Romero, abogado del futbolista en lo referido a lo penal, arrojó luz sobre la compleja situación que enfrenta la expareja y no dudó en cuestionar la postura de la empresaria.

“Es de público conocimiento que su cumpleaños lo pasó solo, no vio a las chicas. No tiene contacto con las chicas hace casi tres meses. La señora Wanda Nara es absolutamente renuente a cumplir con lo que ordena la Justicia”, afirmó Romero, al subrayar el conflicto que mantiene a las niñas alejadas de su padre. En esa línea, adelantó que “estamos haciendo entre hoy y mañana una denuncia penal por el delito de desobediencia. Y ha sido ordenada la inmediata restitución de las niñas a su padre”.

El letrado remarcó un dato clave en la disputa: “Las chicas no son argentinas, eso tiene que quedar en claro. Nacieron en Milán, vivieron en Milán y luego en Turquía. Nada tiene que ver Argentina, más allá de ser hijas de dos argentinos". En este sentido, sugirió que la Justicia podría intervenir con medidas más drásticas: “La posibilidad de ir a buscar a las chicas por la fuerza pública puede pasar. En principio, cualquier juez para hacer cumplir una resolución puede hacer uso de la fuerza pública y tiene autoridad para hacerlo”.

La disputa entre Icardi y Nara no es solo legal, sino también emocional. Según Romero, las justificaciones de la empresaria de que las menores no quieren visitar a su padre en momentos en que se encuentra en el hogar la China Suárez deben ser desestimadas: “Sostener que alguien no puede ver a sus hijos porque tiene una compañía es un mamarracho en términos jurídicos. A menos que haya un peligro para esas menores”, sentenció.

La palabra de Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara

Otro punto crucial es la residencia y la estabilidad de las niñas: “Tienen un padre contratado en Turquía al menos dos años más, ellas vivían allí y son ciudadanas italianas. Hay que encontrar la vuelta para que todos tengan contacto", insistió. A su juicio, la decisión de Nara de trasladarlas a la Argentina responde más a una voluntad unilateral que a una necesidad real. “Ellas nunca tuvieron su centro de vida en Argentina y ella vino con las menores acá. No tiene voluntad de entregarlas", denunció.

El conflicto quedó expuesto de manera aún más dolorosa en un día especial para el delantero del Galatasaray. Consultado sobre si Icardi había podido comunicarse con sus hijas en su cumpleaños, Romero fue contundente: “En el día de ayer no tuvimos contacto con Mauro, lo dejamos tranquilo en su cumpleaños. Pero sé que no hay contacto con sus hijas".

El enfrentamiento entre Icardi y Nara parece lejos de resolverse. Mientras tanto, en el medio de esta disputa judicial y mediática, las verdaderas protagonistas siguen siendo las niñas, atrapadas entre dos mundos y una batalla que se intensifica con el paso de los días.

En tanto, en medio de la feroz disputa legal, la voz del otro lado no tardó en hacerse oír. Nicolás Payarola, abogado de la empresaria, salió al cruce de las declaraciones de Gonzalo Romero, y expuso su versión de los hechos, al desmentir varias de las afirmaciones que habían salido a la luz.

Mauro Icardi y Wanda Nara en días felices. Hoy atraviesas una cruel batalla judicial

Según el abogado, en declaraciones a Desayuno americano (América), no hay irregularidades en la permanencia de las menores en la Argentina: “No se solicitó permiso para salir del país. Muchas veces las niñas quedaron al cuidado de su abuela, hoy están en el seno de la familia materna. Como ha pasado muchas veces por compromisos de sus padres, están al cuidado de su abuela”, dijo en referencia a Nora Colosimo, madre de la mediática.

La gran incógnita que rodea el conflicto es por qué Icardi no tiene contacto directo con sus hijas. Desde la defensa de Wanda Nara, aseguran que la situación responde a acciones previas del futbolista: “Es por la desobediencia de Mauro a la Justicia”, dijo en referencia a la medida cautelar que había sido dictada por el Juzgado de Garantías de Tigre en diciembre pasado y que prohibía a una empleada llamada Silvia Noemí Lucero a acercarse a menos de 100 metros de las niñas y estipulaba una exclusión del hogar. Según el representante de la animadora, tanto la mujer como Icardi ignoraron las disposiciones judiciales.

Otro eje clave es el supuesto rechazo de las niñas a volver a Turquía. Payarola no esquivó el tema y brindó una explicación más amplia: “Entre varias cuestiones, todas tienen la misma génesis. Hay una realidad donde estamos tratando de que las nenas vivan en la Argentina y con su madre, porque ellas eligen y manifiestan eso".

En cuanto a la relación con su padre, el abogado desmintió las versiones que hablaban de un contacto nulo: “Ellas llaman a su padre, dialogan y tienen ganas de compartir momentos con él, porque es su papá. Hablan lo normal en base a esta situación, que es compleja, pero así funciona”.

Por último, rechazó la posibilidad de una intervención forzosa de la Justicia para trasladar a las menores con su padre. “Hoy no sería una cuestión lógica por la apelación que hemos realizado. Sería raro que invoquen a la fuerza pública, no lo veo posible”, afirmó con contundencia.