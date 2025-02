La palabra de Roberto García Moritán sobre los rumores que lo vinculan con una joven tras su separación de Pampita

Inés Monzón habló de su vínculo con García Moritán

La escena parece sacada de un guion de comedia romántica, pero con tintes de enredo y misterio. Inés Monzón, la mujer que en las últimas horas quedó en el centro de los rumores por un supuesto vínculo con Roberto García Moritán, decidió dar su versión de los hechos. Lo hizo en diálogo con el móvil de LAM (América), donde dejó declaraciones que sorprendieron a más de uno.

No pertenece al mundo de la farándula y, según sus palabras, ni siquiera le interesa. Pero al encontrarse en el ojo de la tormenta mediática, sintió la necesidad de explicar lo que había vivido.

“Se dijeron un montón de cosas y la verdad es que no soy amante de nadie. Fue un teléfono descompuesto”, aseguró, molesta por la forma en que trascendió la noticia. La frase, aunque directa, no desmentía la existencia de un encuentro con García Moritán.

De hecho, al profundizar en los detalles, Monzón dejó en claro que hubo una conexión que nació en redes sociales. “Si mal no recuerdo, creo que vi un reel de él. Me pareció una persona bastante genuina con lo que decía, de que estaba solo, y lo vi un poco dolido, como que necesitaba un poco de cariño”, explicó.

Las redes hicieron su trabajo. Likes en historias, mensajes y conversaciones que fluyeron de manera natural hasta concretarse en un encuentro cara a cara. Según su relato, fue el exmarido de Pampita quien tomó la iniciativa y se encargó de organizar la cita. “Él me mandó a buscar a mi casa en un auto de aplicación y lo pagó”, reveló.

Roberto García Moritán Habló de su presente sentimental

Cuando el cronista de LAM quiso saber si el orden de los acontecimientos había sido cena y después sexo o viceversa, Monzón respondió con picardía: “Un poco y un poco”.

Sin embargo, también dejó en claro que su vida no gira en torno a este episodio. “Estoy enfocada en otro lado, si me gustara lo mediático estaría sentada en el canal. Estoy ocupada en mi trabajo, que demanda mucho tiempo, enfocada en mi nene. No tengo tiempo siquiera para una relación. Acabo de terminar una relación estable”, aclaró. Aun así, no dudó en elogiar al empresario y político: “Me parece una muy linda persona”.

Mientras la joven ofrecía su versión sin demasiados tapujos, Roberto García Moritán optó por la estrategia del silencio y la negación. Cuando las cámaras del ciclo de América lo interceptaron, su incomodidad fue evidente.

“No tengo ni idea, no sé qué me estás preguntando”, respondió en un primer momento, tratando de esquivar el tema.

Roberto García Moritán y Gaby Espino en Miami (Ramiro Souto)

Ante la insistencia del cronista, amplió su respuesta con un argumento genérico: “Estoy soltero hace alrededor de cinco meses y alguna persona puedo haber conocido, pero mi intención es mantenerme soltero. Estoy en un gran momento y mi foco es familia, hijos y trabajo”.

Cuando el periodista le preguntó específicamente por Inés Monzón, su postura no cambió: “No sé. No tengo ni idea. De todas formas, te agradezco un montón”.

La actitud del empresario, quien en el último tiempo también fue señalado como nueva pareja de la venezolana Gaby Espino, contrastó notablemente con la de Monzón. Mientras ella relataba el encuentro con naturalidad, él prefería marcar distancia y evitar cualquier confirmación.

Así, lo que en principio parecía un simple rumor terminó convirtiéndose en un verdadero enigma mediático. ¿Hubo realmente un romance fugaz entre García Moritán e Inés Monzón? Ella lo afirma con soltura. Él lo esquiva con determinación.

Si bien la joven aseguró que no busca exposición, su relato detallado y su predisposición para hablar no hacen más que alimentar las especulaciones.

Por ahora, la historia queda en el aire. Dos versiones contrapuestas, una conexión que se dio (o no), y un misterio que, lejos de aclararse, sigue creciendo.