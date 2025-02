Rolando Barbano sorprendió a Marina Calabró con regalos por el Día de los Enamorados: “Quiero hacerte ver las estrellas”

Rolando Barbano sorprendió a Marina Calabró al aire con tres regalos por el Día de los Enamorados: "Quiero hacerte ver las estrellas" (Video: A24)

El pase de los programas de A24 que tienen a Rolando Barbano y Marina Calabró volvió a ser especial, después de su debut del lunes a puro beso. En el Día de los Enamorados el periodista de policiales aprovechó para entregarle no uno, ni dos, sino tres regalos por la fecha a la conductora.

“Tengo tres regalos para Marina Calabró. Es un montón. Son regalos de distintas economías”, comenzó diciendo. “El primero es estar. Yo sé que no son tus favoritas...”, comenzó, mientras le entregaba un ramo de flores a la periodista. “Si me las regalás vos, me encantan las flores”, le agradeció ella. Como el ramo venía con una tarjeta, le pidió a él que la leyera porque no tenía los lentes a su alcance.

Las fotos de Marina Calabró y Rolando Barbano por el Día de los Enamorados (Instagram)

“Eres el sol de mis días, la felicidad de mis noches. Quisiera regalarte la luna para hacerte ver las estrellas. Te amo siempre”, le dedicó Barbano, mientras la hermana de Iliana Calabró se lo tomó con humor. “Me quedé pensando. ‘Para hacerte ver las estrellas’, ¿usted se refiere a una noche en el campo?“, comentó, con picardía. “O en el Planetario. El campo ya implicaría yuyo. Yo estoy hablando de mirar el cielo y ver las estrellas”, dijo él, mientras Marina le devolvía un “me encanta, mi amor” y se besaban.

Fue en ese momento en el que la pareja aprovechó a lanzarle un dardo a los críticos de su relación. “No nos besemos mucho porque los estreñidos se espantan”, arrojó la periodista, mientras él repetía sus palabras.

Rolando Barbano sorprendió a Marina Calabró con tres regalos al aire de A24 por el Día de los Enamorados

En el segundo regalo Barbano desembolsó un poco más de dinero. “¡Es una ‘pulseraza’!“, reaccionó al ver un estuche. ”¡Es hermosa! Pero parece que te ayudaron", agregó, mientras se ponía el regalo. “Pero el gesto es mío. Qué está pasando acá”, se defendió el periodista de policiales.

Para el final, le entregó el chocolate favorito de la animadora. “El tercer regalo para mí es el más importante. Es tu bombón favorito”, comentó. “¡Ay, sí!“, reaccionó, sonriente ella al entregarle una conocida golosina, momento en el que Rolando aclaraba que no era ”un chivo”. “Esto lo compré, eh. 1800 pesitos”, cerró. Marina, por su parte, solo contó que su regalo se lo daría en su casa.

Marina Calabró y Rolando Barbano, a puro amor

En la noche, la pareja disfrutó de un Día de San Valentín. “Mi amor, hermosa y fogosa”, escribió Barbano junto a fotos de su salida. Allí aparecen juntos, muy mimosos dándose besos y abrazados, mientras aparecen rodeados de arreglos de flores y globos con forma de corazón.

El lunes pasado A24 presentó su nueva grilla de programación para 2025, con la incorporación de figuras reconocidas. Al mediodía, Marina Calabró y Facundo Pastor debutaron con Arranca la tarde, un noticiero que inicia a las 13 horas. Sobre el cierre del programa, a las 14:30, se dio un momento inesperado en el pase con Código de noticias, el ciclo conducido por Soledad Larghi y Rolando Barbano. En medio del intercambio en vivo, sorprendieron al público con un beso apasionado en pleno estudio.

El beso del pase entre Marina Calabró y Rolando Barbano (Video: A24)

La escena comenzó cuando Marina expresó su incomodidad por la distancia física que los separaba en el set. “Es muy raro estar a distancia”, comentó. Ante la actitud seria de Rolando Barbano, ella se acercó rápidamente y ambos se besaron frente a las cámaras.

Tras el beso, el periodista respondió con un “Te amo”, lo que generó la reacción inmediata de sus compañeros. Soledad Larghi exclamó: “¡Qué lindo que es el amor!”, mientras que Facundo Pastor, sorprendido, se despidió con humor: “Nos vemos, chau, hasta luego”.

Calabró invitó a sus compañeros con una sonrisa a quedarse en el estudio diciendo: “¡Quédense! ¡Quédense!”. Por su parte, Barbano comentó que el domingo por la noche no habían dormido juntos ya que habían estado “concentrando” para el debut de sus programas.