Mariana Fabbiani habló de su ida y vuelta con Roberto García Moritán al aire: “En el corte me pidió disculpas”

Mariana Fabbiani habló de su pelea con Roberto García Moritán al aire

Luego de su cruce al aire con Roberto García Moritán, Mariana Fabbiani habló ante un cronista de LAM (América) y decidió bajarle el tono de cualquier tipo de polémica que podría llegar a suscitarse.

“La verdad que lo vi bien, lo vi con ganas de hablar, lo vi muy frontal, muy honesto. Expresó su malestar con cómo los medios trataron el tema, que es entendible lo que él siente, pero yo le trataba de explicar desde este lado cómo son las cosas. A veces es difícil cuando sos víctima de... O, digamos, estás en el medio de una situación en la que está todo el mundo hablando. Él dice que los medios habían inventado mucho, que debe haber sido cierto, por supuesto, pero yo lo que le traté de explicar es que por lo menos no había una bajada de línea, que creo que era la duda que él tenía, de que eso sucediera. Nadie quiso ensuciar a Roberto”, dijo la conductora de DDM (América) sobre su cruce con el exmarido de Pampita.

“Sentí como cuando alguien viene con algo guardado y tiene ganas de largarlo. Y bueno, lo entiendo también. Más allá de que fue al programa de Mirtha, que también ahí hubo una situación, siento que era algo que él necesitaba decir. Y yo le expliqué que no había habido nunca una intención ni de ensuciarlo ni una campaña en su contra, ni nada. Simplemente, los temas marcan (la agenda) y eso hace que uno los trate, ¿no?”, agregó la animadora.

“Creo que lo que él expresó es que creía que, por lo menos en este canal, había una bajada de línea para ensuciarlo, para hacer una campaña en su contra. Y por supuesto que no es así, en este programa jamás, ni en este tema ni en ningún otro. Es algo que yo nunca podría soportar. Es mi límite, mi credibilidad y todo. Así que nadie nunca me ha dicho nunca lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir, ni acá ni en otro canal. Y el día que suceda eso, me voy a ir”, explicó y se afirmó en su punto de vista.

El notero del programa que conduce Ángel de Brito, además, le preguntó sobre qué sucedió fuera de aire con el exfuncionario, luego de que concluyera la entrevista. “Fue muy respetuoso. En el corte me pidió disculpas y yo le dije: ‘No, no, todo bien’. Me pareció muy frontal él, me pareció honesto de su parte cómo lo planteó también”, consideró sobre el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien el año pasado renunció a su cargo, luego de que en la Justicia se presentó una denuncia por corrupción. Algo que se dio en paralelo a su escandalosa y mediática separación de Pampita Ardohain, luego de supuestas infidelidades en las que habría incurrido.

“Y por supuesto que una también pide disculpas: si alguna vez se dijo algo que no era cierto y dijimos una información equivocada, fue siempre creyendo que era cierto. Yo creo mucho en el profesionalismo de mis periodistas, mis panelistas son todos periodistas y sus fuentes están totalmente confirmadas. Yo confío en la información que nosotros damos”, defendió Mariana a los panelistas que la acompañan en el ciclo vespertino de América.

“Roberto fue muy agradable en el corte, me pareció una buena charla”, remarcó Fabbiani. “Hablando todos nos entendemos, aparte me pareció muy valiente de parte de él, que venga, que hable, que se preste... Yo lo vi súper bien y bien plantado, y con intención de volver o continuar en la política. Me parece que ese es un poco el motor, también”, cerró.