La hermana de Emily Ceco publicó un video donde mostró la violencia de género que ejerció Santiago Martínez

La hermana de Emily Ceco mostró la violencia que sufrió por parte de Santiago Martínez

Este jueves, Emily Ceco alzó su voz y decidió contar la violencia de género que sufrió en su relación con Santiago Martínez. A partir de entonces, el exparticipante de Love is Blind (Netflix) fue echado de su trabajo y afrontó las consecuencias legales de la denuncia de la joven. En ese marco, la hermana de la concursante dio más detalles de la situación y compartió un video que visibiliza las heridas de su hermana.

“Difundan la cara de este sor...que dejó así a mi hermana”, fueron las palabras que eligió Melisa Ceco para denunciar en redes la violencia ejercida por Martínez. En el video podía verse que la joven tenía una cortada debajo de la mandíbula, grandes moretones en su sien, el ojo izquierdo morado y diversas heridas en su cuello. Luego, en el video, Emily giró y dejó ver el moretón que tenía en la parte posterior de su brazo izquierdo.

El desgarrador testimonio del padre de Emily de Love is Blind tras la denuncia por violencia de género

Por último, el mensaje de Melisa cerró con una foto de su hermana, en la que se la veía sonriente, junto a la frase: “Te amamos Chimu, hoy y siempre con vos. Esto también va a pasar, estamos todos con vos”.

Otro de los familiares de Emily que habló del tema fue su padre, Claudio Ceco. El hombre reveló, en una charla con Bondi Live, el calvario que vive la joven y compartió un mensaje lleno de angustia y determinación: “Estoy aquí acompañando a Emily, acabamos de salir del juzgado y vinimos a la catedral de Morón para rezar”.

Luego, conmovido, agregó: “Ella es fuerte, va a salir adelante, pero el camino no es fácil. Pasamos por la fiscalía para la revisión del perito forense, pero todavía no nos entregaron el informe. Luego fuimos al juzgado para ratificar cada palabra de la denuncia”.

Emily Ceco alzó su voz y decidió contar la violencia de genero que sufrió en su relación con Santiago Martínez

El lunes por la noche, la vida de la familia Ceco se trastocó para siempre. “Nos enteramos alrededor de las 10 de la noche. Emily había pasado todo el domingo con su hermana. Esa noche, mientras cenábamos con una de mis otras hijas, ella llegó y nos contó lo que había sucedido. Fue un momento de angustia, impotencia y bronca. Lo primero que quería hacer era ir a buscarlo, pero entendimos que debíamos seguir los caminos legales. Quiero que pague por lo que hizo. Quiero que vaya preso y pague por lo que hizo. Estoy esperando que la Justicia actúe como corresponde”.

A medida que la investigación avanza, la situación de Emily sigue siendo crítica. “Mi hija tiene todas sus pertenencias en el departamento y no puede retirarlas porque hay una restricción perimetral de 500 metros. Sus abogados están intentando coordinar para que pueda recuperar sus cosas sin peligro”.

Claudio también reveló detalles impactantes sobre la relación de su hija con Martínez. “Emily siempre trataba de justificarse. Decía: ‘Él me trata bien, quizá le pasó algo y por eso reacciona así, este no es el Santiago que yo conozco’. Como familia, teníamos una palabra clave para alertarnos en caso de peligro, pero el sábado, cuando él le sacó el teléfono, nos enteramos de que ella no la dijo por miedo a que le pasara algo”.

“Hoy Emily está más tranquila, pero completamente desilusionada. Fueron más de doce meses de relación en los que creyó haber encontrado el amor de su vida. Desde siempre le gustó la Iglesia, de hecho, solíamos visitar juntos la Basílica de Luján, y por eso ahora quiso venir a Morón”.