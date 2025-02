El desgarrador testimonio del padre de Emily de Love is Blind luego de la denuncia por violencia de género

El desgarrador testimonio del padre de Emily de Love is Blind tras la denuncia por violencia de género

La ex participante de Love is Blind Argentina (Netflix) Emily Ceco, sorprendió en las últimas horas con una denuncia por violencia de género contra su esposo, Santiago Martínez, con quien se había casado tras conocerse en el reality. Ahora, Claudio Ceco, su padre, reveló el calvario que vive la joven y compartió un mensaje lleno de angustia y determinación.

“Estoy aquí acompañando a Emily, acabamos de salir del juzgado y vinimos a la catedral de Morón para rezar”, comenzó su relato Claudio en comunicación con El Ejército de la Mañana (Bondi), visiblemente conmovido. “Ella es fuerte, va a salir adelante, pero el camino no es fácil. Pasamos por la fiscalía para la revisión del perito forense, pero todavía no nos entregaron el informe. Luego fuimos al juzgado para ratificar cada palabra de la denuncia.”

El lunes por la noche, la vida de la familia Ceco se trastocó para siempre. “Nos enteramos alrededor de las 10 de la noche. Emily había pasado todo el domingo con su hermana. Esa noche, mientras cenábamos con una de mis otras hijas, ella llegó y nos contó lo que había sucedido. Fue un momento de angustia, impotencia y bronca. Lo primero que quería hacer era ir a buscarlo, pero entendimos que debíamos seguir los caminos legales. Quiero que pague por lo que hizo. Quiero que vaya preso y pague por lo que hizo. Estoy esperando que la Justicia actúe como corresponde”.

La publicación de Claudio, el padre de Emily

A medida que la investigación avanza, la situación de Emily sigue siendo crítica. “Mi hija tiene todas sus pertenencias en el departamento y no puede retirarlas porque hay una restricción perimetral de 500 metros. Sus abogados están intentando coordinar para que pueda recuperar sus cosas sin peligro”.

Claudio también reveló detalles impactantes sobre la relación de su hija con Martínez. “Emily siempre trataba de justificarse. Decía: ‘Él me trata bien, quizá le pasó algo y por eso reacciona así, este no es el Santiago que yo conozco’. Como familia, teníamos una palabra clave para alertarnos en caso de peligro, pero el sábado, cuando él le sacó el teléfono, nos enteramos de que ella no la dijo por miedo a que le pasara algo”.

“Hoy Emily está más tranquila, pero completamente desilusionada. Fueron más de doce meses de relación en los que creyó haber encontrado el amor de su vida. Desde siempre le gustó la Iglesia, de hecho, solíamos visitar juntos la Basílica de Luján, y por eso ahora quiso venir a Morón”.

Emily de Love is Blind denunció a Santiago por violencia de género

El hombree también reveló que esta no es la primera relación violenta que su hija sufrió. “Ya en su relación anterior había vivido episodios de agresión. Su expareja también tuvo arranques de violencia y le llegó a romper el teléfono en medio de una discusión. Por eso, a partir del lunes, vamos a buscar apoyo psicológico para que pueda sanar”.

El sueño de Emily de casarse por iglesia con Santiago también se convirtió en una pesadilla. “Ya teníamos todo listo para el 22. Yo me iba a comprar mi jacket para acompañarla en su gran día. Ella amaba la idea de entrar del brazo de su papá. Por suerte, todo esto pasó antes y no después, porque podría haber sido mucho peor".

La reacción de la familia Martínez fue, según él, casi inexistente. “Nadie se comunicó con nosotros. Solo la suegra le envió un mensaje a Emily de dos segundos, nada más”.

Claudio también expresó la indignación de su familia ante la situación. “Mi hija Melisa está embarazada de seis meses y fue una de las que la acompañó a la despedida de soltera. Todo esto nos cayó como un balde de agua fría. Nuestra reacción natural fue querer ir a buscarlo, pero no somos de hacer justicia por mano propia. Aunque me duele decirlo, sé que, por tratarse de lesiones leves, es excarcelable.”

Con respecto al momento vivido cuando eran parte del reality, cuando en medio de una discusión él se comportó de manera agresiva y le sacó el plato de comida, Claudio detalló: “Cuando vi la situación del plato, como a las 5 de la mañana, mi primera reacción fue levantarme e ir a buscarlo. Pero ella nos contó que estaba editado y sacado de contexto, y nosotros nos quedamos con eso”.

A pesar del dolor, la familia Ceco no deja sola a Emily. “Mi casa está llena. Primos, sobrinos, hermanas, todos están acá para contenerla. Un día le dije a Santiago: ‘Las únicas lágrimas que mi hija debería derramar son de felicidad’. Ahora que se haga cargo de lo que hizo y afronte las consecuencias”.

El video de Emily y Santiago en Love is Blind que encendió las alarmas en los seguidores del programa

Finalmente, Claudio reveló una información escalofriante: “No nos olvidemos que Emily estuvo secuestrada 48 horas. Tuvo que inventar una historia para poder escaparse. Recibía advertencias sobre este hombre, pero quiso confiar, se enamoró. Cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Por suerte, logró liberarse. Las heridas del cuerpo sanan, pero las del alma tardan mucho más. Nosotros estaremos a su lado para ayudarla a superar esto.”

La investigación sigue su curso, mientras la audiencia sigue con atención cada avance en este caso que destapó una historia de violencia y desesperación tras las cámaras de un reality que prometía amor, pero terminó en horror.