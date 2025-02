Juana Viale habló en la previa de la vuelta a Mar del Plata: “La abuela es re local”

Juana Viale habló antes de estrenar el programa en Mar del Plata (Video: América TV)

Luego de muchas reuniones, Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven a la pantalla de Eltrece desde Mar del Plata, luego de seis años del último programa. A tan solo unas horas de la cena de Mirtha, Juana, luego de dos meses en altamar, habló con Intrusos (América TV) sobre cómo se prepara para este tan esperado regreso.

Las cámaras de Intrusos la captaron sacándose las fotos para la gráfica del programa, lo que generó un problema, ya que quería mantener el vestido en secreto. “No, no lo podemos ver. Tomame de acá, me quiero morir, me mandé una cagada”, dijo en el momento que se dio cuenta de que estaba al aire spoileando el look del almuerzo del día domingo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los actuales conductores del ciclo de espectáculos, quisieron saber quiénes eran los invitados a su clásico almuerzo y, con algo de ayuda del cronista, dio la lista: “Lo tengo a Iúdica, a Mariano Martínez, a Sergio Gonal, a Claribel Medina y a Ariel Tarico". El programa se grabó con antelación, por lo que fue capaz de adelantar que el grupo se llevó de la mejor manera: “Lloré de la risa”.

Las emisiones se llevarán a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de febrero, desde un imponente set especialmente diseñado para recibir a los invitados más destacados del momento. Este anuncio se hizo días después de que la propia Legrand dijera públicamente que no entendía las razones ante la negativa y su nieta agradeció a la producción por la posibilidad de regresar: “No sé si eso fue lo determinante, pero hacer un programa de televisión donde no se ejecuta siempre es trasladar una señal, todo un equipo muy grande, era bastante caro y quiero decir que storylab hizo un gran esfuerzo para que esto suceda”.

Mirtha y Juana estará al aire desde Mar del Plata durante cuatro programas

“Estamos recontentos acá, yo llegué ayer, hicimos el programa hoy. Nos recibieron mucho en el Costa Galana, ambientamos un espacio para poder hacer el programa y la abuela es re local acá, estuvo toda la temporada. Yo estoy chocha, feliz, es muy lindo volver a trabajar", contó acerca de lo que siente por este regreso a la pantalla chica desde la emblemática ciudad.

Sin poder evitar el tema del momento, el Wandagate, y los personajes que lo integran, Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante, Lussich quiso saber que le preguntaría si los tuviese a los cuatro en la mesa. “No como. ¿Cómo se conocieron? Estuve de vacaciones sin internet, así que estuve en una paz que no la tuvo ni Wanda ni la China", dijo entre risas, negándose a decir mucho más.

En la mesa de Mirtha, el sábado por la noche, con la elegancia y el carisma que la convirtieron en un ícono indiscutido, Mirtha Legrand se sentará a la cabecera de su famosa mesa para recibir a un grupo de invitados de primerísimo nivel. A solo una semana de celebrar su cumpleaños, la diva compartirá la velada con Gabriel Goity, uno de los actores más prestigiosos del país y quien se alzó con el oro por Cyrano en los Premios Estrella de Mar 2025; la talentosa y Florencia Peña, quien se llevó el premio Estrella de Mar como Actriz de Musical por Mamma mía!.

Junto a ellos, estará el versátil y carismático Nicolás Scarpino, quien es parte de la obra Los mosqueteros del rey; y un invitado explosivo: el cantante L-Gante quien no dudó en aceptar la propuesta de la diva de los almuerzos en medio del torbellino mediático en el que se encuentra, que incluso sorprenderá con un show exclusivo que promete ser un verdadero suceso.