Débora Nishimoto sorprendió al contar cómo se sintió la primera vez que vio a Esteban Lamothe: “Sabía que estaba de novio”

Débora Nishimoto habló sobre cómo nació su relación con Esteban Lamothe durante el rodaje de Envidiosa (@deboranishimoto)

La actriz Débora Nishimoto, una de las revelaciones de 2024 gracias a su papel en Envidiosa, habló sobre su romance con Esteban Lamothe y contó con lujo de detalle cómo nació la conexión entre ambos. Desde un primer momento, la química dentro y fuera del set llamó la atención de los fanáticos. Es que ninguno de los dos podía ocultar cómo pasaron de la amistad al amor durante el rodaje de la serie de Netflix.

La historia de amor entre los artistas no comenzó inmediatamente, sino que se fue dando con el tiempo. Sin embargo, esa química inmediata entre los dos tenía una explicación, ambos se conocían hace más de diez años. Según reveló la actriz de ascendencia japonesa, en aquel momento él estaba en pareja y no volvieron a cruzarse hasta que coincidieron en el elenco de Envidiosa.

“Yo ya lo había visto hace mucho. Después no me lo volví a cruzar y sabía que estaba de novio. Lo había visto hace diez años, me pareció un potro”, confesó Nishimoto en diálogo con Intrusos (América TV). Durante el rodaje de la serie, compartieron largas jornadas de trabajo y comenzaron a forjar una relación de amistad que, con el tiempo, evolucionó hacia algo más.

La actriz reconoció que conoció a Lamothe hace más de diez años, pero no volvieron a cruzarse hasta la serie de Netflix (Instagram)

En las últimas semanas de grabación, ambos empezaron a comunicarse más seguido mediante mensajes y a buscar excusas para verse. “Yo no uso mucho el celular y con él estaba a full. Inventábamos planes juntos, buscábamos excusas para vernos después de que terminara la grabación”, relató la actriz.

A pesar de tener una relación más establecida, la actriz destacó que cada uno sigue viviendo en su casa. Débora comentó que comparten mucho tiempo juntos y que, además de la actuación, ambos encontraron puntos en común en su día a día para fortalecer su relación. Entre sus principales pasiones, destacan la cocina, la literatura y la música.

A ambos les gusta cocinar y, según la actriz, es una actividad que disfrutan en pareja. En su caso, Nishimoto es dueña de Kaori alimentación, un emprendimiento de comida vegana basada en plantas con influencias japonesas, donde combina sabores y especias en recetas innovadoras. “Nos divertimos mucho juntos. A los dos nos gusta cocinar”, contó.

Nishimoto contó que al principio forjaron una amistad, que luego evolucionó a una relación sentimental (Instagram)

La música es otro aspecto que forma parte de su relación, aunque con algunas diferencias. Mientras que él no es fanático de la música electrónica, ella la disfruta y suele asistir a fiestas del género. Pese a esto, él la acompaña, y ella hace lo mismo cuando Lamothe elige escuchar trap o reggaeton.

En cuanto a la literatura, Nishimoto confesó que ambos se enriquecen mutuamente con sus gustos y recomendaciones. “Siento que cada uno expande el mundo del otro. Desde la literatura, la música…”, expresó la actriz.

Otro dato curioso de la relación es que, mientras que la “China” es fanática de River Plate, el actor que protagonizó series como Puerta 7 y La 1-5/18, hincha por Boca Juniors. “Nos gusta hablar de fútbol. Yo soy de River y él es de Boca, así que nos jodemos”, comentó la actriz en una entrevista en Se terminó la joda (Radio Splendid AM 990).

A ambos les une su pasión por la cocina y comparten momentos creando recetas juntos (Instagram)

Su paso por Envidiosa y el éxito de la serie

Mientras su relación con Lamothe sigue creciendo, Débora Nishimoto también atraviesa un gran momento profesional gracias a Envidiosa, la serie que la llevó a la fama. En la ficción, interpreta a Mei, una mujer de origen chino que se enamora del personaje de Lamothe. Su actuación fue destacada por la crítica por su capacidad para darle profundidad y matices a un papel que, en otras manos, podría haber caído en estereotipos.

El éxito de Envidiosa asegura una tercera temporada, según confirmó la periodista Laura Ubfal (Netflix)

A raíz del éxito de la segunda temporada, comenzaron a circular rumores sobre la posible cancelación de la serie. Sin embargo, la periodista Laura Ubfal desmintió estas versiones y aseguró que los contratos para la tercera entrega ya se están cerrando. “Son totalmente falsas las versiones de la cancelación. Un medio local dio esa información a días del estreno de la segunda temporada, pero eso no es verdad”, explicó Ubfal.

Además, agregó que Adrián Suar, showrunner de la serie, se encuentra ultimando detalles de las nuevas incorporaciones al elenco, lo que confirma que la historia tendrá continuidad.