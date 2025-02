José Bianco contó el accidente que sufrió en el mar y cómo terminó hospitalizado: “No me ahogué de casualidad”

José Bianco sufrió un accidente en el mar durante sus vacaciones en Pinamar mientras enseñaba a barrenar olas (Video: Síntesis, El Trece)

El reconocido meteorólogo José Bianco vivió un dramático accidente en el mar durante sus vacaciones en Pinamar. El incidente ocurrió cuando intentaba enseñarle a un amigo a barrenar sin tabla, una técnica que consiste en deslizarse sobre las olas utilizando solo el cuerpo. Sin embargo, una mala maniobra provocó un golpe que lo dejó inmovilizado por unos minutos y puso en riesgo su vida.

Bianco relató el difícil momento en Síntesis, el noticiero de medianoche de El Trece, donde detalló que tras perder el control en la maniobra, golpeó su cara contra la arena con fuerza. “Caí mal y golpeé el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad“, expresó al aire, evidenciando la gravedad del accidente​.

El impacto lo dejó desorientado y sin capacidad de reaccionar por algunos instantes. En ese momento, la rápida acción de los guardavidas fue clave para evitar una tragedia. Los rescatistas lograron sacarlo del agua, inmovilizarlo con una tabla de rescate y trasladarlo de inmediato al hospital local para realizarle los primeros controles médicos​.

Luego de una evaluación inicial, los profesionales de salud decidieron trasladarlo a Buenos Aires en ambulancia para someterlo a estudios más exhaustivos. Afortunadamente, no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad, aunque el golpe y la inmovilidad temporal generaron un gran susto tanto para él como para sus allegados​.

El meteorólogo golpeó su rostro contra el fondo del mar y quedó inmovilizado por unos minutos

Ya recuperado, Bianco utilizó su experiencia para concientizar sobre los riesgos de ingresar al mar sin la debida precaución. “Las olas no son una pavada. Hay que respetarlas, no es cuestión de hacerse el canchero”, afirmó en su regreso a la televisión​.

El meteorólogo explicó que, a pesar de su experiencia en el agua, el mar puede ser impredecible y recordó que muchas veces los accidentes ocurren en situaciones cotidianas, incluso cuando se tiene conocimiento de la actividad.

En su testimonio, Bianco también hizo referencia a otro destino playero argentino, Monte Hermoso, al que recomendó como un mejor lugar para surfear. “Nunca me dolió una ola en Monte Hermoso”, bromeó, intentando restarle dramatismo al episodio​.

Pese al accidente y los días de recuperación, José Bianco volvió a su rol en la televisión con su característico sentido del humor. En Síntesis, mientras relataba su experiencia, bromeó diciendo: “Ya no puedo criticar a la gente que es autorreferencial”, lo que provocó las risas de sus compañeros en el estudio​.

El meteorólogo es una figura reconocida en la televisión argentina, no solo por su trabajo informando sobre fenómenos climáticos, sino también por sus coberturas en vivo desde distintos puntos del país y el mundo. Su labor lo ha llevado a enfrentar tormentas, huracanes y escenarios extremos, pero esta vez el riesgo lo encontró en un contexto más inesperado.

Tras el accidente, Bianco destacó los peligros del mar e instó a tomar precauciones (Gustavo Gavotti)

Otros accidentes que sufrió José Bianco

El accidente en Pinamar no fue el primer episodio de riesgo que vivió el periodista. En otras oportunidades, el meteorólogo protagonizó situaciones extremas en plena cobertura.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante un viaje a las Cataratas del Iguazú, donde casi sufre un accidente mientras realizaba una excursión en bote. En aquella ocasión, mientras transmitía en vivo, la embarcación se acercó más de lo esperado al Salto San Martín, una de las cascadas más imponentes del parque.

“¿Vamos adentro dicen? No. No era el plan. No hacía falta. Hubo un error de cálculo”, exclamó Bianco en vivo, mientras las olas golpeaban con fuerza el bote y el agua lo cubría por completo​. Si bien la situación no pasó a mayores, el propio meteorólogo admitió que sintió miedo real en ese momento y que le tomó varios minutos recuperarse tras salir del agua.