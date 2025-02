Jimena Barón y un viaje al pasado junto a su mamá: lágrimas y recuerdos en el faro donde debutó como actriz

Jimena Barón y su recuerdo de El Faro

Hay lugares que marcan para siempre. Rincones que quedan grabados en la memoria y que, al volver a ellos, despiertan una ola de emociones imposible de contener. Eso le sucedió a Jimena Barón en su reciente viaje a Uruguay, donde revivió uno de los momentos más importantes de su vida: su debut en el cine a los nueve años.

La actriz y cantante, que se encuentra disfrutando de unos días en Punta del Este, decidió hacer una visita especial al lugar simbólico que la vio nacer en la industria: el icónico sitio donde se filmó El Faro, la película que la tuvo como protagonista en 1998 junto a Ingrid Rubio, Ricardo Darín y Norma Aleandro. Lo hizo acompañada por su madre, quien también se reencontró con aquel escenario que, hace 27 años, fue testigo del comienzo de la carrera de su hija.

En una serie de videos que compartió con sus seguidores en Instagram, la intérprete dejó al descubierto su costado más sensible. La secuencia comienza con una imagen de su madre, inmóvil, contemplando el paisaje. La voz de la actriz rompe el silencio con una frase cargada de emoción: “Acá mamá, llorando, porque se está reencontrando después de 27 años. Vamos a ver qué está viendo y algunos van a entender”.

Tráiler de El Faro, la primera película de Jimena Barón

Acto seguido, la cámara gira y deja a la vista el majestuoso faro que fuera escenario de aquella historia cinematográfica. Un símbolo, un portal al pasado, un recuerdo imborrable.

Jimena explicó a través de un texto en el que acompaña el afiche del filme lo que significó ese momento para ella: “Fue mi primera película, mi primer laburo después de un casting de 500 niñas al que yo llegué de pedo, sin ningún tipo de experiencia, a mis 9 años. Mi mamá me bancó y acompañó durante el largo rodaje en mi queridísima Uruguay”, destacó.

Pero la emoción no terminó ahí. En otra postal conmovedora, la artista compartió una foto abrazada a su madre, con el faro de fondo, mientras de fondo suena Aquellas pequeñas cosas, de Joan Manuel Serrat. La música, los recuerdos, el peso de la historia… todo se combinó en una mezcla explosiva de nostalgia y gratitud.

Fue entonces cuando la sensibilidad quedó al descubierto minutos después al publicar otro video en el que se la veía recostada, con lágrimas en los ojos: “Subí la historia con la canción de la película y me dio angustia. Me vine a esconder un rato. No se puede ser tan boluda”.

Jimena Barón y el emotivo recuerdo de El Faro

La historia de El Faro fue solo el inicio de una carrera que no dejó de crecer. Escrita y dirigida por Eduardo Mignona, se estrenó en 1998 y ganó el prestigioso Premio Goya a la mejor película iberoamericana. Ese mismo año, Jimena se metió en los hogares argentinos al interpretar a Loli en Gasoleros, y desde entonces su carrera se consolidó en la televisión con títulos como Calientes, El sodero de mi vida, Por amor a vos y Casi Ángeles.

Años después, reconvertida en una artista integral, sigue emocionándose con sus raíces. Porque hay momentos que marcan, lugares que transforman y recuerdos que, a pesar del tiempo, siguen latiendo con la misma intensidad.

El llanto de Jimena Barón, embarazada de 4 meses, arriba el escenario al dedicarle palabras de amor a Matías Palleiro

Incluso, hace apenas unos días, luego de unos años retirada de los escenarios, Jimena volvió con todo. Lo hizo en el Festival de Villa María, en donde fue la encargada de abrir la noche del sábado, y embarazada de 4 meses de su segundo hijo, el primero junto a Matías Palleiro. Allí bromeó sobre su vestimenta y el problema que había tenido y en otro momento, rompió en llanto.

Dirigiéndose al público, la cantante de “La Cobra” recordó algunas de las situaciones más difíciles que vivió. “Les quiero decir que, si alguna vez en la vida, aparece algún hombre que tiene ganas o pretende o intenta hacer de villano y arruinarles la vida, nunca jamás se olviden y tengan muy presente que no existe hombre en la faz de la tierra que le pueda arruinar la vida a nadie, a ninguna mujer”, aseguró.

El beso de Jimena Barón y Matías Palleiro en el Festival de Villa María (Instagram)

“Las únicas dueñas, las únicas que tienen el poder, chicas y mujeres, son ustedes. No se olviden nunca de eso porque la vida está esperando para dar revancha y para que pasen otras cosas. Así que si alguien les hace creer algo de eso, es mentira, no se lo crean”, expresó, llevando un mensaje de empoderamiento femenino al festival cordobés.

Pero cuando tuvo palabras especiales para su pareja, no pudo evitar romper en llanto. “Y quiero, en este momento, para yo llevarme una foto de los tres con una persona que tal vez odie esto, pero quiero aprovechar para agradecerle con todo mi corazón por darme otro capítulo que en algún momento pensé que no iba a tener. Es el papá de mi bebé, está acá y quisiera darle un beso”, señaló, momento en el que rugbier se acercó a ella, frente a todo el público, para cumplir con su deseo.