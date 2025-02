El llanto de Jimena Barón, embarazada de 4 meses, arriba el escenario al dedicarle palabras de amor a Matías Palleiro (Video: Instagram)

Luego de unos años retirada de los escenarios, Jimena Barón volvió con todo. Lo hizo en en Festival de Villa María, en donde fue la encargada de abrir la noche del sábado, y embarazada de 4 meses de su segundo hijo, el primero junto a Matías Palleiro. Allí bromeó sobre su vestimenta y el problema que había tenido y en otro momento, rompió en llanto.

Dirigiéndose al público, la cantante de “La Cobra” recordó algunas de las situaciones más difíciles que vivió. “Les quiero decir que, si alguna vez en la vida, aparece algún hombre que tiene ganas o pretende o intenta hacer de villano y arruinarles la vida, nunca jamás se olviden y tengan muy presente que no existe hombre en la faz de la tierra que le pueda arruinar la vida a nadie, a ninguna mujer”, aseguró.

El beso de Jimena Barón y Matías Palleiro en el Festival de Villa María (Instagram)

“Las únicas dueñas, las únicas que tienen el poder, chicas y mujeres, son ustedes. No se olviden nunca de eso porque la vida está esperando para dar revancha y para que pasen otras cosas. Así que si alguien les hace creer algo de eso, es mentira, no se lo crean”, expresó, llevando un mensaje de empoderamiento femenino al festival cordobés.

Jimena Barón luciendo su pancita de embarazada y a pleno en su presentación en el Festival de Villa María (Instagram)

Pero cuando tuvo palabras especiales para su pareja, no pudo evitar romper en llanto. “Y quiero, en este momento, para yo llevarme una foto de los tres con una persona que tal vez odie esto, pero quiero aprovechar para agradecerle con todo mi corazón por darme otro capítulo que en algún momento pensé que no iba a tener. Es el papá de mi bebé, está acá y quisiera darle un beso”, señaló, momento en el que rugbier se acercó a ella, frente a todo el público, para cumplir con su deseo.

El posteo de Jimena Barón después de su show

Unas horas después desde su cuenta de Instagram, la actriz destacó la importancia del show mientras transita uno de los momentos más felices de su vida. “Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón”, escribió, mientras compartía algunas de las postales de su presentación, moviéndose mientras interpretaba sus hits como en los ensayos que tuvo.

En su posteo, volvió a destacar el rol de su pareja. “Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los tres en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche”, aseveró.

Jimena Barón le dedicó palabras a Matías Palleiro y lanzó un contundente discurso de empoderamiento femenino

La cantante había arrancado el show bromeando sobre su estado y la temperatura que hacía en la ciudad cordobesa. “Muchas gracias. ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Está llegando más gente? Hay una embarazada de 37 semanas que está acá por mí. Te quiero. Nace acá el chico, ¿que es mujer? Le ponemos María, por Villa María. La bautizamos. Te felicito, beba. Chin chin”, comentó con humor sobre una de sus fanáticas.

Fue entonces cuando, abrumada por el calor que hacía, la artista destacó: “Bueno, vamos a seguir. La gente debe estar diciendo: “Pero es boluda, que se saque el saco”. Hay algo que yo no debería mostrar, las vestuaristas me dijeron: “No muestres, nadie se entera”. A mí no me cierra el pantalón. ¿Ok?”.

Entre la risa de la gente, Jimena volvió a comentar las dificultades que había atravesado, sobre todo con su atuendo. “Tengo dos corpiños, se me escapan, todo por la criatura. Pero bueno, no me lo voy a sacar porque me van a matar. Igual ya lo vieron. Así que voy a deshidratarme, pero voy a seguir regia hasta el final”, concluyó, bromeando sobre el incidente.