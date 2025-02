Pancho Dotto fue multado en Punta del Este por conducir mientras hacía un vivo en Instagram

Pancho Dotto fue multado en Punta del Este por conducir 25 kilómetros realizando una transmisión en vivo en Instagram (Video: Telemundo Central, Teledoce Uruguay)

El empresario argentino Pancho Dotto, exrepresentante de modelos y figura mediática, fue multado en Punta del Este tras conducir más de 25 kilómetros mientras realizaba una transmisión en vivo en Instagram.

El hecho ocurrió días atrás cuando Dotto recorrió el trayecto desde el Puente de La Barra hasta el exclusivo balneario de José Ignacio a bordo de su Rolls-Royce descapotable. Durante todo el trayecto, el empresario mantuvo una conversación con sus seguidores, leyó comentarios en tiempo real y filmó distintos puntos del recorrido.

“Cruzando el puente de La Barra con el Rolls-Royce. Son las dos menos cinco de la tarde, está adelantado mi reloj igual, deben ser las dos menos cuarto. Acá estamos justito con la reglamentación”, comentó en un momento, mientras enfocaba el velocímetro para demostrar que no excedía el límite de velocidad.

El empresario argentino recorrió el trayecto entre La Barra y José Ignacio a bordo de su Rolls-Royce descapotable mientras interactuaba con sus seguidores (Captura)

A medida que avanzaba, hizo referencia a distintos lugares emblemáticos de la zona, rememoró su histórica vinculación con el balneario y mencionó el restaurante donde iba a almorzar con amigos. “Estamos llegando a José Ignacio, voy a comer a La Huella”, relató mientras sostenía su celular.

Al llegar a destino, fue interceptado por agentes de tránsito de la Intendencia de Maldonado, quienes le informaron que sería sancionado por infringir las normas de seguridad vial. La reacción del empresario quedó registrada en el video:

“Me vas a molestar con el celular, cómo estoy haciendo un vivo, me dijeron. ¿Pero no me vas a hacer una boleta?”, preguntó Dotto al inspector. Luego, al recibir la confirmación de la multa, reaccionó con calma: “Me la van a hacer, no hay problema”.

Autoridades de Maldonado consideraron que su conducta podría encuadrarse como una falta grave según la ley 19.120 de Uruguay (Archivo)

El medio uruguayo El Observador consultó a abogados del departamento de Maldonado, quienes señalaron que la conducta de Dotto podría encuadrarse en una falta grave según la ley 19.120 de Uruguay, que contempla sanciones por “agravio u omisión de asistencia a la autoridad”. Un letrado explicó:

“La actitud del conductor no solo es inadecuada, sino imprudente y potencialmente peligrosa. Actuó con total desprecio por la seguridad vial. El simple hecho de que no haya ocurrido un accidente no lo exime de responsabilidad”.

La normativa uruguaya prohíbe el uso de dispositivos electrónicos al conducir, salvo con manos libres (Archivo)

Según el especialista, la sanción podría extenderse a la suspensión de la licencia de conducir, dado que la normativa uruguaya permite aplicar este tipo de medidas ante actitudes temerarias al volante.

El incidente no es el primer problema vial del empresario en Uruguay. En 2019, Dotto fue multado en Punta del Este por circular sin matrícula en su Rolls-Royce blanco. En esa ocasión, también reaccionó con tranquilidad.

En 2019, Dotto fue multado en Punta del Este por circular sin matrícula en su Rolls-Royce blanco (Archivo)

El caso reabre la discusión sobre los peligros de conducir un vehículo mientras se usa un teléfono celular. Diversos estudios han demostrado que esta práctica multiplica el riesgo de accidentes de tránsito.

De acuerdo con un informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos, mirar el celular mientras se conduce equivale a recorrer un campo de fútbol entero con los ojos cerrados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierte que la distracción por el uso del móvil es una de las principales causas de accidentes fatales en todo el mundo.

En Uruguay, la normativa de tránsito prohíbe expresamente el uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce, salvo con manos libres. Las sanciones pueden incluir multas económicas y la suspensión temporal de la licencia de conducir.

El debate sobre la sanción por conducir distraído continúa mientras el video del incidente sigue viralizándose (Captura)

Aunque hasta el momento no trascendió el monto exacto de la multa aplicada a Pancho Dotto, el debate en Uruguay sigue abierto.

La respuesta final quedará en manos de las autoridades de Maldonado, que deberán determinar si el caso del empresario amerita una sanción ejemplar o si la multa impuesta es suficiente para disuadir futuras infracciones.