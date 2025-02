Luck Ra se puso una remera dedicada a La Joaqui: su significativo mensaje y la reacción de la cantante

El gesto romántico de Luck Ra hacia La Joaqui revolucionó las redes sociales (Instagram)

El cuarteto y el amor se encontraron en una misma noche en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. Luck Ra, una de las figuras más destacadas de la música argentina actual, cerró el evento con un show cargado de emoción y éxitos. Pero el momento más comentado no fue una canción en particular ni la ovación del público, sino un gesto romántico que tuvo con La Joaqui, su pareja, que terminó por encender las redes sociales.

Al finalizar su presentación en la Plaza de las Colectividades, el cantante se puso una musculosa blanca con una imagen especial: en el centro, un marco con forma de corazón contenía una foto de él junto a su novia, acompañada por la frase “Ya saqué a bailar a mi morocha”. Luego, subió la imagen a su cuenta de Instagram con una pregunta directa para sus seguidores: “¿Y vos? ¿Sacaste a bailar a tu morocha”. Todo un guiño para su famoso hit, precisamente, “La Morocha”.

El cantante lució una musculosa con una foto junto a La Joaqui y la frase “Ya saqué a bailar a mi morocha” (Captura)

La respuesta que todos esperaban llegó minutos después. La artista, sin rodeos, le contestó con un contundente “Te amo todo”, reafirmando el fuerte vínculo que los une y desatando una ola de reacciones en redes.

La foto se viralizó rápidamente, y sus seguidores destacaron lo auténtico del momento. Entre las reacciones más llamativas estuvo la del cantante Seven Kayne, quien le comentó con un irónico “trankiiiii” (sic), ya que es un íntimo amigo de la pareja.

El amor entre Luck Ra y La Joaqui: de la música a la vida real

El romance entre Luck Ra y La Joaqui comenzó a tomar fuerza en redes en abril de 2024, cuando empezaron a intercambiar mensajes y muestras de cariño públicas. Sin embargo, la conexión entre ellos se había dado mucho antes.

La relación de Luck Ra y La Joaqui inició públicamente en abril de 2024 (Instagram)

La Joaqui reveló que el primer impacto que tuvo con él fue en un evento muy particular: una fiesta de 15 donde ambos tocaron. “Siempre que me lo crucé me pareció muy fachero, pero cuando me lo encontré en un cumpleaños de 15, lo vi y sentí que nunca más iba a interesarme nadie”, contó cuando fue invitada a La Peña de Morfi, de Telefe.

Su historia de amor tuvo un inicio inesperado. A pesar de la evidente atracción, ella admitió que le daba vergüenza lo mucho que le gustaba y que, por miedo, solía alejarse cuando alguien le interesaba demasiado. “Me gustaba tanto que me daba vergüenza”, confesó en televisión. “Parecía que no le quería dar bola, pero en realidad era que no me daba la sangre para verlo”.

La Joaqui confesó haberse sentido impresionada por Luck Ra desde su primer encuentro (Instagram)

Aun así, la conexión entre ambos fue inevitable. Desde su primera cita, la cantante de RKT supo que estaba frente a alguien especial. “Lo miro y digo ‘no, no puede ser, este pibe es el amor de mi vida’. Es que es muy divertido. Tiene un acento muy lindo también. Él es muy ‘full cuartetero cordobés starter pack’. ¡Te arruina!”, contó entre risas.

“La Morocha”, el hit de Luck Ra que marcó un antes y un después

La elección de la frase en la musculosa no fue casualidad. “La Morocha”, su hit junto a BM, se convirtió en una de las canciones más escuchadas del último año, transformándose en un emblema del cuarteto moderno.

Desde su lanzamiento en julio de 2023, el tema superó las 300 millones de visualizaciones en YouTube y más de 220 millones de reproducciones en Spotify. Además, se mantuvo durante meses en el TOP 6 musical de YouTube, consolidando al cordobés como una de las figuras más relevantes de la música argentina.

“La Morocha”, el hit de Luck Ra junto a BM, acumuló más de 300 millones de visualizaciones en YouTube (Instagram)

El cantante viene de un año excepcional. En febrero de 2024, lanzó su primer álbum de estudio, “Que Nos Falte Todo”, en el que colaboraron artistas como Abel Pintos, Khea, La K’onga, La T y La M, Rusherking y Bersuit Vergarabat. El disco alcanzó el TOP 1 del Álbum Debut Global en Spotify, llevando al cuarteto a un nivel internacional inédito.