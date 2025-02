La emotiva dedicatoria de Evaluna Montaner a Camilo por su aniversario: “Sigo sintiendo mariposas por ti”

Evaluna recordó el quinto aniversario de casados con su marido con unas emotivas palabras (Instagram)

En medio de una carrera exitosa, tanto profesional como personal, Evaluna Montaner sigue compartiendo con sus seguidores momentos íntimos y especiales de su vida cotidiana, junto a su esposo Camilo. Esta vez, la hija de Ricardo Montaner decidió dedicarle un emotivo posteo a su esposo en el quinto aniversario de su boda, celebrando con una serie de fotos inéditas que compartió en su cuenta de Instagram, donde sus fans pudieron ser testigos de lo felices que se sienten ambos.

Las fotos, llenas de ternura y recuerdos de su espectacular boda, fueron acompañadas por un emotivo mensaje de Evaluna para Camilo. Con una sinceridad que tocó el corazón de sus fanáticos, la cantante expresó: “Cinco años contigo, Camilo, no lo puedo creer. Me siento la más afortunada del mundo. Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda. Fue la última vez que me desperté en una cama que no compartía contigo”.

Junto a una postal donde se podía apreciar desde su primer brindis a su baile como recién casados, la artista continuó su relato, emocionada por su familia, mencionando a su hija Índigo, y le dedicó unas palabras sobre su deseo para ella en el futuro: “Esta mañana, cuando Indi se despertó, le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la ame como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento”.

"Me siento la más afortunada del mundo"; escribió Evaluna al referirse a su relación con Camilo

Como reflejo de su relación sólida y llena de amor, finalizó su mensaje con una dosis de romanticismo: “Sigo sintiendo mariposas por ti. Gracias por siempre buscarme los pies cuando dormimos. Te amo más que nunca”. Además, sus últimas palabras fueron acompañadas por una imagen de sus alianzas de casamiento, colocadas cuidadosamente sobre un bordado en un lienzo blanco.

Por su parte, su marido no tardó en responder con un emotivo y cariñoso mensaje, reafirmando el amor mutuo: “Ay Evaluna. A tus pies. Para siempre. Mi socia” La respuesta de Camilo, repleta de cariño y complicidad, deja claro que, aunque han pasado cinco años desde su boda, la conexión entre ellos sigue siendo tan fuerte como el primer día.

La pareja, ataviados con sus looks formales por su casamiento, compartieron un tierno beso ante la cámara

El primer baile de la pareja en su casamiento

A poco tiempo del tierno posteo por su aniversario, la sección de comentarios se llenó de mensajes por parte de los usuarios. ”Lloré, ¿cuántas quisiéramos un Camilo en nuestras vidas?”; “Llorar por extraños es mi pasión”; “No los conozco y los amo”; “Qué hermosa historia de amor”; “Son los más lindos. Espero que su amor perdure por siempre”, fueron algunos de los que se destacaron con el pasar de las horas.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la pareja de artistas comparte sus sentimientos en las redes. A mediados de 2024, los cantantes compartieron con sus seguidores un video titulado “Día de tatuajes”, en el que decidieron darle un significado aún más profundo a su historia juntos. En esa ocasión, Evaluna y Camilo mostraron cómo, a través de pequeños y significativos tatuajes, celebran su amor y las vivencias compartidas.

"Sigo sintiendo mariposas por ti", aseguró la cantante respecto a sus sentimientos por su marido

En el video, los artistas decidieron contratar a uno de sus amigos tatuadores para plasmar en su piel algunos diseños que simbolizan su unión. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue el gesto de la intérprete de “Me liberé”, quien decidió tatuarse una parte de una carta que su pareja le había escrito tiempo atrás. “Amor, se ve linda mi letra tatuada”, comentó el cantante colombiano, claramente emocionado al ver cómo su propia letra se convertía en un símbolo de su amor eterno.

Pero esto no fue todo, porque el gesto de Evaluna fue aún más profundo. Además de la carta de Camilo, se hizo un par de tazas de café idénticas a las que ella y su esposo usan para tomar café todas las mañanas. “Ay, esas tacitas son en las que tomamos café todos los días, te amo”, comentó, con la ternura que lo caracteriza.

Las alianzas de Evaluna y Camilo como cierre del romántico posteo (Instagram)

Desde palabras a gestos íntimos, la pareja de artistas no para de demostrar que su amor no solo se celebra en los grandes momentos, sino también en los pequeños detalles cotidianos. Así, ambos continúan escribiendo su propia historia y compartiéndola con sus fanáticos, quienes siguen en detalles su relación.