Las fotos de Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este: su tarde de amigos, mates y amor (RS Fotos)

Arrancó la temporada de verano en Punta del Este 2024-2025 y Zaira Nara, una de las celebrities argentinas que siempre elige ese destino, fue la encargada de darle la bienvenida. Teleshow captó a la conductora disfrutando con su novio, Facundo Pieres, y Malaika, la hija de ella, del lugar que eligen miles de turistas todos los años.

Mientras Wanda Nara vive un amor de alto perfil con L-Gante, su hermana aprovechó el lunes por la tarde para pasar una tarde en Playa Brava de José Ignacio, en la bajada del faro, junto al polista, además de un grupo de amigos con los que compartieron mates y charlas junto al mar.

La pareja, a casi tres años de iniciar su romance, se mostró a los abrazos y relajados en la playa, mientras la nena de la animadora, fruto de su relación con Jakob Von Plessen, se entretenía jugando con la arena. El momento llegó luego de que la pareja almorzó frutos del mar en un restaurante cercano junto a los hijos de él.

Zaira Nara junto a Facundo Pieres, entre mates y charlas (RS Fotos)

Zaira Nara y Facundo Pieres junto a Malaika, la hija de ella, en Playa Brava de José Ignacio (RS Fotos)

Zaira Nara y Facundo Pieres, abrazados y entre amigos

En las imágenes Zaira aparece con un look bien playero, de bikini color chocolate, y un vestido corto cuadrillé en rojo y blanco. Mientras que su pareja optó por una malla negra y una gorra en el mismo tono que llevó con lentes de sol.

Con termo y reposera, la modelo disfrutó de una tarde de playa

En una charla reciente con Socios del Espectáculo (El Trece), Zaira Nara habló sobre cómo su hermana, Wanda Nara, está manejando la situación tras la conflictiva separación de Mauro Icardi. Zaira destacó que mantiene contacto constante con Wanda y busca evitar involucrarse en los escándalos mediáticos: “Es mi hermana y estoy hablando constantemente”. En cuanto a los rumores y los conflictos, expresó que prefiere mantener la calma y no prestar atención a lo que se dice fuera del círculo familiar.

La pareja bajó a la playa luego de almorzar en un restaurante de mariscos

Respecto al desalojo de Icardi de la casa de Santa Bárbara y las demandas cruzadas entre el futbolista y Wanda, Zaira optó por no emitir opinión. “No opino del tema, ni de un lado ni del otro. No tengo nada que opinar”, afirmó con claridad. Asimismo, señaló que su relación con Icardi se limita a cuestiones puntuales relacionadas con sus sobrinas, asegurando que por su parte siempre habrá un buen vínculo.

Otro punto abordado fueron los audios y mensajes filtrados que involucraban a Wanda Nara y a China Suárez, tercera en discordia en la separación de la empresaria y el delantero. Zaira se mostró firme al expresar que no ha escuchado el contenido filtrado y que trata de mantenerse al margen de estos conflictos: “No los escuché a los audios, gracias a Dios, te juro. Trato de no mirar, de no escuchar, no quiero involucrarme”. Al ser consultada sobre el impacto de este escándalo en su relación con otras figuras, como Pampita, aseguró que no cree que exista conflicto. “Caro es muy inteligente y entiende cómo manejar estas situaciones. Conmigo no se va a enojar”, explicó.

Zaira Nara en el faro de Playa Brava de José Ignacio

Finalmente, Zaira reiteró su rechazo a la mediatización de las rupturas y conflictos familiares. “Creo que hay veces que no hay opción, pero a mí no me gusta”, concluyó, marcando una clara diferencia con el perfil más mediático de su hermana Wanda.

Hace pocos días, la modelo contó en Rumis, del canal de streaming La Casa, si estaba dispuesta a pasar las fiestas con L-Gante. “La Navidad es un momento para integrar. Siempre invito si hay alguien que está solo, aunque no creo que sea el caso de Elián porque tiene una familia enorme y muchos amigos”, mencionó en alusión al cantante de cumbia 420, con quien bromeó diciendo que lo haría cantar a la medianoche. Sin embargo, enfatizó que su prioridad será pasar las fiestas con su familia y las personas que deseen acompañarla.

Crédito: RS Fotos