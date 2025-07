La frase de Roberto García Moritán que enojó a Mirtha Legrand: “No sos tan importante”

Mirtha Legrand reaccionó cuando Roberto García Moritán le dijo que había sido "operada": "No sos tan importante" (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Para el anteúltimo programa de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand contó con Roberto García Moritán como invitado. Casi al final de la emisión, en la que se sacaron chispas con la diva cuando ella indagó en la mediática separación que tuvo él con Pampita y el exfuncionario le manifestó su enojo por sus incisivas preguntas, mantuvieron un nuevo choque cuando el economista señaló que ella había sido “operada”. La acusación no le causó ninguna gracia a la conductora y fue rotunda.

“La embestida mediática fue violenta”, criticó el exministro por cómo, según sus palabras, había sido tratado por la prensa e incluyó a la conductora. “Nadie me escuchaba, a nadie le interesaba escucharme, como tu posición de recién. No te interesaba. No te interesa la verdad. Lo que vos querés es que mañana hable la prensa y que diga ‘que bien Mirtha, cómo lo castigó al malo de Roberto’. ¿Y sabes qué? No tiene nada que ver con la realidad. Y de vuelta, te repito, los ojos y el tiempo siempre dicen la verdad”, aseveró.

Pero la conductora no se achicó: le dijo que se “vendía” como “un nene bueno”, que podría ser abogado por cómo se defendía y hasta en un momento lo retó al decirle un “no te entiendo porque hablás muy rápido”. Pero cuando Mirtha definió la separación del empresario y la modelo como un escándalo, él se ofuscó, y más cuando ella aseguró que la gente quería conocer los detalles de su ruptura sentimental con la modelo.

Mirtha Legrand recibió Sofía Martínez, Franco Mercuriali, Eduardo Blanco y Roberto García Moritán (Gentileza: Prensa Mirtha Legrand)

“Yo creo que vos querés saber. Estás escondiéndote detrás de la idea de ‘la gente’”, la apuró. “No. A mí no me interesa nada conocer lo tuyo”, se defendió ella, mientras Moritán lanzaba un “es bueno saberlo para la próxima”. “Es un tema que interesa. Te estaban buscando mucho y aceptaste venir a mi programa. Entonces, te lo agradezco, sinceramente”, continuó la diva, pero el padre de Ana García Moritán se plantó.

“Para serte franco, yo creí que ibas a ser diferente. Pensé que ibas a entrevistar de otra forma sin tener una posición tan definida, tan clara y sin tantas ganas de agredir”, esgrimió Moritán. “Es no conocerme a mí”, expuso Mirtha. “Yo no te juzgo ni te prejuzgo, yo trato de mostrarte como sos”, continuó, momento en el que él fue por más.

“Se ve que te han ‘operado’ a vos, Mirtha, porque tomaste una posición”, arremetió el economista. “Yo no hablo con nadie yo. ¿De tu tema? No sos tan importante", terminó arrojando, para dejar recalculando a García Moritán, quien prefirió un “no voy a contestar”, mientras Legrand intentaba cerrar el tema con un “dejémoslo así”.

“Le pido disculpas al público. Nunca me presento así en este tono, la verdad”, se dirigió la diva, inmediatamente después, a la cámara, mientras reconocía que sentía mucho cariño por Pampita.

El cruce de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán (La Noche de Mirtha, Eltrece)

Unos minutos antes la conductora y su invitado habían tenido varios chispazos. Uno se dio cuando el exministro le pidió a un asistente que le acerque unos papeles para demostrar su inocencia ante algunas de las acusaciones que le hicieron. “Le voy a pedir a Joaquín, mi asistente que me alcance las carpetas que las tengo en el bolso porque te las voy a dejar a vos, Franco, que por ahí te interesa más que a Mirtha que, claramente, no le interesa mi paso por la administración pública”, siguió él, haciendo que ella no se quede callada.

“¿De qué son las carpetas? No me traigas cosas raras”, lo cruzó ella. “Es el balance de mi ONG, la causa de Catamarca que demostró que era una falacia total, lo de los ñoquis que demuestra el absurdo de la operación que me hicieron”, enumeró, pero la conductora lo frenó. “No me traigas cosas raras a la mesa. No, no, no. Yo te traje para que me cuentes. ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto“, se despachó.

Otro de los momentos de tensión que tuvo la noche fue cuando la anfitriona indagó en las supuestas infidelidades que él habría tenido. En ese momento él volvió a escudarse en la función pública que tenía y consiguió que la conductora siga confrontándolo.

“Si alguien quiere y tiene que hacer alguna referencia en los aspectos dolorosos de nuestra vida privada, los tendrá que hacer ella. Ella es la figura pública que se debe a sus admiradores y a sus fans, a sus seguidores y demás. Mi única responsabilidad como funcionario público es responderle a quienes creyeron en mí y a quienes me votaron, a quienes me dieron la oportunidad de ser parte de un gabinete. Y ese es mi único interés”, afirmó.

Pero Mirtha no anduvo con vueltas. “A nadie le importaba que fueras funcionario público”, arrojó. “Bueno, supongo que es una opinión personal tuya”, intervino, pero la conductora fue implacable. “Sí, es personal. Le importabas más como el marido de Pampita”, arremetió.