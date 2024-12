Fue a The Floor con su “prometida” y Guido Kaczka le grabó un video para el día de la boda: “Un recuerdo eterno”

En medio de la competencia, un participante tuvo un romántico gesto con su pareja que dejó enternecido a Guido Kaczka (Video: The Floor - El Trece/El Doce)

Guido Kaczka, vivió un momento cargado de emociones en una reciente emisión de The Floor, el programa que conduce cada noche por la pantalla de El Trece. En medio de la dinámica habitual, un participante llamado Tomás, técnico en refrigeración, sorprendió a la audiencia y a su prometida, Antonela. Lejos de pasar su presencia por alto, el anfitrión del ciclo aprovechó para darle espacio al muchacho y este lo sorprendió con una declaración de amor que quedará para el recuerdo.

La escena comenzó cuando Guido, en su estilo espontáneo y cercano, inició un diálogo con Tomás. “¿De qué trabajás?”, indagó el presentador, que estaba a poca distancia del hombre. “Soy técnico en refrigeración. Trabajo con mi papá”, contestó el participante. Intrigado, el animador le preguntó si estaba presente en la tribuna, a lo que respondió: “Está allá con mi mamá, mi prometida y su familia”. Al preguntarle sobre el término “prometida”, Tomás reveló que se iba a casar en dos semanas. La curiosidad de la figura del ciclo lo llevó a indagar más sobre la historia de la feliz pareja.

“Pero, ¿cuándo le propusiste?”, lanzó Kaczka en ese momento. “Hace un mes y medio ya”, respondió el joven, que no pudo seguir ante la interrupción del conductor en tono humorístico: “Ni promesa, se te vino encima”, bromeó Guido, mientras el jugador daba a conocer que hace tres años estaban juntos. Incrédulo por su historia de amor, se aventuró por obtener más respuestas al respecto. “Entonces, se casan, hacen una fiesta con la familia… ¿lo hacen por iglesia?”, indagó, a lo que el novio expresó: “No, lo pensamos, pero decidimos que no. Vamos a hacer civil”.

La química entre ambos permitió que la conversación se mantuviera amena, con toques de humor característicos del conductor. “Y la juntada, ¿dónde la hacen?”, dijo el anfitrión. Sin dar vueltas, el competidor expuso: “En la casa de una amiga, que está allá”. Tras señalar a la joven sentada a la par de sus seres queridos, el animador tuvo la idea de convertir el momento en un recuerdo especial para la pareja. “Hacé una cosa, decí unas palabras y las pasan en la juntada. Bajen un poco la luz, pongan una música romántica porque, claro, lo van a usar. Esto lo van a mostrar…”, aseguró entusiasmado.

Acto seguido, Kaczka se preparó para tomar la batuta en ese tan significativo momento y comentó: “Señoras y señores, en esta fiesta que están viviendo, Antonela y Tomás se van a unir como un solo corazón, los dos, en un proyecto familiar. El amor nació hace tres años, hace un mes y medio le propuso casamiento y hoy estamos compartiendo con la gente que queremos, que amamos y nos aman. Él le quiere decir unas palabras y que sea un recuerdo eterno del amor”.

Con la atmósfera creada y micrófono en mano, Tomás expresó su amor con palabras llenas de emoción hacia su prometida, quien veía todo desde su lugar en la tribuna. “Bueno, te amo mucho, como siempre te lo dije desde el primer día. Nos presentó un amigo, que no vemos hace un año porque vive afuera, pero siempre le agradezco haberte conocido y que formes parte de mi vida.” Sus palabras conmovieron tanto a los presentes en el estudio como a la audiencia, arrancando aplausos y sonrisas. Ante la emoción del momento, el presentador no dudó en opinar: “¡Qué lindo! Va a quedar espectacular. Lo pasan por una pantalla, métanle proyector, olvídate. Se mueren los invitados”. Por su parte, el participante y sus allegados quedaron completamente descolocados con el momento que vivieron ante las cámaras y quedará plasmado en sus memorias para siempre.